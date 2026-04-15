Fanmeeting de Lee Dong Wook: Todos los detalles del evento esperado por sus fans

En punto de las 8 de la noche, el esperado fan meeting de Lee Dong Wook dio inicio. Después de llamar a su “sweet home” con ayuda del MC del evento, el actor surcoreano apareció vestido de blanco, listo para conquistar el corazón de sus doramaniacas, quienes lo siguen desde sus primeros trabajos en kdramas.

Con una carrera que abarca más de 25 años, Lee Dong Wook ha sabido reinventarse, pasando de ser el joven encantador en My Girl al inolvidable y melancólico ángel de la muerte en Goblin, consolidándose como uno de los pilares de la industria del entretenimiento coreano.

Fan meeting de Lee Dong Wook en CDMX Lee Dong Wook Official

“Vine a México a probar los auténticos tacos”

La pregunta que no podía faltar para darle la bienvenida a Lee Dong Wook a México era qué platillo había comido en su primera visita al país, a lo que la respuesta fue: “tacos”.

De esta forma, el público estuvo encantado con su sinceridad, porque además, “Wooki”, como lo llaman cariñosamente sus fans, no dudó en compartir que probar los auténticos tacos no se comparó con nada más.

En sus primeras dinámicas para romper el hielo, Lee Dong Wook compartió detalles de las grabaciones de algunos de sus doramas, como Una tienda para asesinos; también recreó diálogos de Tale of the Nine Tailed 1938 y preguntó a sus “NEOHEE” (el nombre de su fandom) por qué les había gustado tanto el personaje del gumiho.

Mediante juegos de preguntas y respuestas sobre sus trabajos anteriores, el actor demostró tener una memoria envidiable (y un gran sentido del humor cuando olvidaba detalles); también aseguró que esta parte del fan meeting era su favorita, pues podía platicar de sus proyectos con sus fanáticos.

Lee Dong Wook tiene un estilo de humor sarcástico que los fans adoran. Durante los eventos, no duda en bromear con las fans sobre sus reacciones exageradas o en "regañarlas" de forma juguetona si no conocen algún dato de su carrera.

Fan meeting de Lee Dong Wook en CDMX Ocesa K-pop

Las reglas en el fan meeting: “este es mi show”

En “My Sweet Home”, el nombre del tour, Lee Dong Wook realiza distintas actividades, siendo una de las favoritas de la audiencia un rally. En este, el actor se encargó de cumplir una serie de retos que iban desde realizar el tiro con arco hasta un baile viral.

Además, fue en este momento cuando hizo práctica del juego del balero, el cual le causó un poco de frustración porque no podía lograrlo.

Mencionó que era “muy difícil”, pero después del grito de “otra oportunidad” que vitoreó el público, lo intentó por una segunda ocasión. Esta vez, el resultado fue positivo, a lo que el actor de 44 años se mostró complacido y recibió los aplausos de las mexicanas en el recinto.

Durante todo el evento, Lee Dong Wook bromeaba que este era “su fan meeting”, así que él decidía tanto las actividades, como si había castigos porque no lograba cumplir con los retos. Pero “Wookie” nunca perdió la sonrisa y estuvo dispuesto a complacer a sus fans, incluso si se trataba de bailes que no le gustaba hacer.

Fan meeting de Lee Dong Wook en CDMX Ocesa K-pop

Lee Dong Wook a la mexicana

Otro detalle que encantó a NEOHEE fue el hecho de que Lee Dong Wook decidió portar por unos minutos una vestimenta inspirada en el traje de charro, con sombrero incluido. El actor contó su experiencia al usarlo, así como sus dudas:

“Está realmente pesado, ¿ustedes se visten así? ¿En qué momento utilizan esta ropa?”

Ya aprovechando que estaba portando unas piezas del traje, el MC le enseñó unos pasos del jarabe tapatío, para inmortalizar su nueva “ciudadanía mexicana”.

Para la última parte del fan meeting, el actor de Goblin se dedicó a contestar preguntas de sus fans, las cuales fueron seleccionadas al azar por él mismo. Entre las más destacadas, la audiencia le cuestionó algunos de sus trabajos, por cuál personaje le gustaría intercambiar su vida e incluso si prefería perder todos sus recuerdos o no generar ninguno nuevo.

Una interacción que llamó la atención de todo el público, fue la de una fanática que admitió haber recorrido varias de sus fechas de fan meeting por todo el mundo y le pedía si podía visitar su país, Francia, pronto. A lo que el actor contestó que lo tomaría en cuenta y le agradeció su tiempo y esfuerzo.

Fue también en esta parte del fan meeting que Lee Dong Wook prometió visitar otras partes de México, pues admitió que solo conocía la parte turística y la CDMX.

Cierre con broche de oro

Para cerrar una noche inolvidable, Lee Dong Wook terminó su fan meeting interpretando una canción, aunque admitió que el canto no era su fuerte. Sin embargo, esta parte del show es siempre el punto culminante.

Bajo la promesa de que volvería, el actor se despidió de sus fans, quienes corearon hasta el último momento su nombre y el ya tradicional: “Lee Dong Wook, hermano, ya eres mexicano.”