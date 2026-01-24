Fan Meetings llevan más allá la pasión por sus idols

Desde hace poco más de 15 años, la cultura sudcoreana ha alcanzado popularidad en el mundo y México no ha sido la excepción. Cada vez se ven más establecimientos de comida y productos coreanos, de ropa, series, películas, historias... pero sin duda, la punta de lanza ha sido la música.

Con la popularización del K-pop en su país natal, su exportación se ha hecho a nivel global. Artistas como BTS, SEVENTEEN, TXT, NewJeans y LE SSERAFIM revolucionaron la industria y su consumo llegó a niños, adolescentes y jóvenes, de la misma forma que su merchandising y, por su puesto, los fans meetings.

Y son estos eventos íntimos cuando los idols se vuelven alcanzables porque ¿qué fan no sueña con poder interactuar alguna vez con sus ídolos por cualquier vía, ya sea en redes sociales, compartiendo lugar durante un concierto o en otros casos, coincidiendo dentro de un evento que no necesariamente es un espectáculo cien por ciento de música. Es aquí donde entran los fan meetings.

“Un fan meeting en el K-pop se podría describir como un concierto más íntimo, donde los artistas, actores o en este caso los llamados idols, pueden interactuar de forma más personal con sus fans o seguidores, en dichos eventos suele haber un MC o maestro de ceremonia y se realizan actividades como el famoso Q&A o preguntas y respuestas.

“Se realizan juegos entre el cantante y algunos de los asistentes que son seleccionados por medio de dinámicas. También canta sus canciones e incluso cóvers de otros artistas. Son importantes ya que se realizan en un venue o recinto más íntimo y a diferencia del concierto, el artista puede convivir más con sus fans”, explicó Andrea Rojas, periodista y especialista en contenido coreano, a Excélsior.

Los fan meetings surgen en Corea del Sur como una manifestación clave de la cultura fandom altamente organizada, con el propósito de fomentar una conexión más cercana e íntima entre los ídolos del K-pop y sus seguidores. Las raíces de estos encuentros están en los inicios de la industria del K-pop, en los años 90, cuando los fans ya mostraban una gran dedicación a través de la compra de mercancía y el apoyo activo. La cultura fandom coreana comenzó a tomar forma en esta época con el surgimiento de grupos como Seo Taiji and Boys, considerados los pioneros del K-pop moderno.

De acuerdo con un estudio elaborado por Joanna Elfving-Hwang, profesora asociado de sociedad y cultura coreana en la Universidad de Curtin, la industria del K-pop entrena a los ídolos para establecer vínculos estrechos con sus fans, promoviendo una relación parasocial intensa y los fan meetings son una herramienta diseñada por las agencias para facilitar y monetizar esta interacción, ofreciendo a los seguidores una experiencia única y exclusiva que no obtendrían de otra manera.

“Surgen como extensión del fanatismo por el K-pop, los artistas querían tener una relación más estable y una mejor conexión con sus fans. Básicamente ofrecen un fan service que lo que incluye es música, baile, preguntas, respuestas y una interacción con los artistas, lo más cerca que los podrías tener en la vida.

“Son importantes porque hacen que las fans se sientan un poco más cercanas con sus artistas favoritos, así como se recrean escenas de los mismos dramas que las hacen tener la fantasía de que lo que vieron en pantalla es real”, compartió Paola Morales, comunicóloga y experta en K-pop.

El objetivo principal es generar una emoción colectiva y camaradería entre los fans y el artista. Estos eventos permiten a los seguidores sentirse parte de algo más grande y experimentar la alegría de interactuar directamente con sus ídolos, lo que refuerza su lealtad al fandom y al grupo.

Si bien el K-pop lleva varios años abriendo caminos en México para los artistas de Corea del Sur, fue hasta mediados de 2024 cuando en este país y Latinoamérica se comenzaron a popularizar este tipo de eventos.

JimmySea, de Tailandia, fue el primero en hacer un fan meeting en México y agotó entradas en el Teatro Metropólitan en noviembre 2024. Park Bo-gum, de Corea, llenó el Auditorio Nacional en septiembre 2025 con su gira Be With You, interactuando en español y ofreciendo beneficios VIP como el control de identidad y la prohibición de reventa para una experiencia segura y memorable, mientras que EarthMix fue el primero en reunirse con sus fans en el Frontón Bucareli en septiembre del año pasado.

“A mi parecer, mediados de 2024 y todo 2025, los fan meetings en México y Latam han tenido un auge impresionante y todo esto se debe a la presencia del K-pop, al igual que de los famosos K-dramas, mismos que han llegado a más público gracias a que se transmiten en TV abierta, al igual que varias plataformas digitales.

“Lo que hace que los mismos protagonistas de estos K-dramas hagan su gira o tour de fan meeting, sin dejar de lado que se crea un furor entre personas de todas las edades quienes son los que asisten a este tipo de eventos”, señaló Rojas.

“En México se pusieron de moda el año pasado, y parece que este año nos saturarán con más. Es un furor principalmente entre las mujeres de todas las edades. Es como hacer un pedacito de sus sueños realidad”, agregó Morales.

Pero no siempre los fan meetings son ese sueño hecho realidad, en ocasiones se pueden convertir en pesadillas tanto para los artistas como para los fans. Ejemplo de esto es lo que sucedió en 2006 cuando Yunho, integrante de TVXQ!, sufrió el intento de envenenamiento por parte de una antifan del grupo.

El idol vivió uno de los incidentes más traumáticos y resonados, ya que después de aceptarle una botella con agua a una ‘fan’ y beberla, perdió el conocimiento y sufrió de vómitos, por lo que fue llevado al hospital. Poco después se dio a conocer que la integrante del sitio Anti – TVXQ! colocó pegamento en el líquido en la botella. no sufrió daños críticos a largo plazo, pero el incidente le dejó un trauma psicológico duradero, incluyendo miedo a beber de botellas de plástico sin que alguien más lo hiciera primero.

O el caso de Yerin, miembro de GFriend, que en 2017 descubrió a una fan, una sasaeng, con lentes en los que traía una cámara en miniatura durante una firma de autógrafos. La cantante le pidió que se quitara las gafas mientras firmaba autógrafos y luego las examinó. Fue ahí cuando descubrió que en el centro de los lentes había una cámara. La fan fue retirada del lugar y la cantante le señaló a su mánager lo que había encontrado.

Por lo que no es raro ver que hoy los idols no reciben ningún tipo de regalo o alimento por parte de sus fans, son sus mánagers quienes los recolectan y almacenan para después llevar a cabo un proceso de selección de aquello que es aceptable y aquello que no lo es.

Peluches y otros objetos a menudo se revisan en busca de cámaras ocultas o dispositivos peligrosos, y si se encuentran, se devuelven. Cartas escritas a mano, pequeños peluches (revisados), y artículos simbólicos (como diademas, camisetas, fotos) suelen ser aceptados y usados por los ídolos durante eventos o guardados. Lo que sí no es aceptado, por seguridad física y regulaciones fiscales, son los regalos costosos como joyas o propiedades, objetos de alto valor monetario o comida que podría ser sospechosa para los encargados de hacer las revisiones.

Por un lado, los artistas tienen que lidiar con los sasaeng y por el otro, los fans tienen que lidiar con aquellos que los señalan por su fanatismo hacia el K-pop. Este fue el caso de Fátima, una niña de 13 años de Iztapalapa; fue arrojada desde un tercer piso de su escuela por una compañera. La agresión fue motivada por el acoso escolar que sufría debido a su afición al K-pop. Este caso causó una gran indignación y movilización entre los fans del K-pop en México, quienes exigieron justicia.

Cabe señalar que Brasil y México son los países con más fanáticos de la onda Hallyu, pero con los K-dramas y el K-pop en crecimiento, dichos fan meetings se han expandido a países como Argentina, Colombia, Chile y Perú.