Fan le pide 20 mil pesos a Wendy Guevara para poder ir a ver a BTS

La fiebre por los conciertos de la banda de K-pop, BTS en mayo próximo está a todo lo que da, y por supuesto las miles de ARMYs ya decidieron que no se quedaran sin ver a sus “idols” y prácticamente están haciendo de todo para conseguir entradas a precios justos.

Desde manifestarse hasta hacer un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum, las fans más acérrimas de la famosa agrupación están buscando por todos los medios estar presentes en alguno de los tres shows que la banda coreana ofrecerá en la capital mexicana, y por increíble que parezca, hasta Wendy Guevara ya apareció en mapa de las ARMYs.

Fans contacta a Wendy Guevara para poder ver a BTS

Y es que la integrante de “Las Perdidas”, quien se ha caracterizado por su cercanía con sus fans recientemente recibió una petición muy particular durante una de sus transmisiones en vivo.

Una seguidora de BTS le pidió nada más y nada menos que 20 mil pesos para poder comprar boletos y asistir a los conciertos que la famosa banda surcoreana ofrecerá en la Ciudad de México.

El momento se volvió viral casi de inmediato, y es que mientras Wendy leía los comentarios de sus seguidores, se topó con el mensaje de una fan del grupo que le solicitaba apoyo económico para cumplir su sueño de ver a BTS en vivo en el Estadio GNP Seguros.

La reacción de Wendy Guevara en pleno en vivo

Fiel a su estilo espontáneo, Wendy no ocultó su sorpresa ante la cantidad solicitada, incluso comentó que, de ser cierto ese monto, los boletos le parecían carísimos, la situación se volvió aún más curiosa cuando alguien de su equipo le dio información equivocada, asegurándole que las entradas más baratas costaban alrededor de 25 mil pesos.

Ante ese dato erróneo, Wendy bromeó y, entre risas, comparó a BTS con BLACKPINK, sugiriendo que podrían “turnarse” para cubrir más conciertos; el comentario desató carcajadas y, por supuesto, una avalancha de reacciones en redes sociales.

“Ellas son coreanitas y los BTS son coreanitos. ¿No se vestirán los BTS de las BLACKPINK para hacer otra fecha? A lo mejor son los mismos, es que se parecen. Si tú les pones una peluquita, todos tienen los ojos bien bonitos, así rasgados", comentó.

El clip del en vivo comenzó a circular rápidamente en plataformas como X, TikTok e Instagram, muchos usuarios debatieron sobre el precio real de los boletos, los paquetes VIP y lo costoso que resulta seguir a grandes artistas internacionales.

Algunos defendieron a la fan por atreverse a pedir ayuda, mientras que otros criticaron la solicitud, señalando que asistir a un concierto es un lujo y no una obligación.

Precios oficiales de BTS en México

Horas después del revuelo, la promotora Ocesa confirmó los precios oficiales para los conciertos de BTS, programados para el 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en la Ciudad de México. Los costos, ya con cargos incluidos, son los siguientes:

Boletos generales:

Desde 1,767 pesos Otras zonas: 2,840, 4,476, 8,010 y hasta 8,953 pesos

Paquetes VIP:

Platinum: 13,330 pesos Experiencia VIP: 17,782 pesos

Con esto, quedó claro que la cifra mencionada durante el en vivo de Wendy no era correcta.

Fechas de preventa y venta general

Para quienes desean asegurar su lugar, la promotora también dio a conocer las fechas clave:

Preventa ARMY Membership:

Viernes 23 de enero de 2026, exclusiva para miembros registrados Venta general:

Sábado 24 de enero de 2026, a partir de las 9:00 a.m.

Ambas etapas se realizarán a través de Ticketmaster y será indispensable tener vinculada la cuenta de Weverse con la de Ticketmaster para participar en la preventa.

*brc