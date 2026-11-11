Familia de Valentín Elizalde rechaza documental de HBO a horas de su estreno: esto dijeron

A unas horas del estreno de Valentín: la muerte del gallo de oro, la familia de Valentín Elizalde se pronunció sobre la serie documental que HBO prepara a 20 años del asesinato del cantante. A través de un comunicado, sus familiares marcaron distancia de la producción y dejaron claro que no formaron parte de su realización.

El mensaje fue compartido en redes sociales y está firmado por Camila Valencia, madre del intérprete, así como por sus hijos Valentina, Jesús, Joel y Francisco Elizalde. Aunque no mencionaron directamente el nombre de la serie, sí hicieron referencia a las producciones que se han realizado sobre la vida del llamado Gallo de Oro.

Al no haber participado en la realización de dichas producciones y, al no haber revisado su contenido, preferimos no emitir opinión sobre ellas, señalaron.

La postura de la familia llega justo antes del lanzamiento del documental, que busca reconstruir las últimas horas del cantante y explorar las circunstancias que rodearon su muerte. Sin embargo, sus seres queridos dejaron claro que prefieren que el recuerdo de Valentín no se limite a la forma en que perdió la vida.

Familia de Valentín Elizalde pide recordar su legado musical

En el comunicado, los familiares también hablaron de lo que representa Valentín para ellos y del lugar que ocupa en la música regional mexicana. Para su madre y sus hijos, el cantante no debe ser recordado únicamente por el ataque que terminó con su vida.

Para nosotros Valentín siempre será mucho más que las circunstancias de su partida. Fue un hijo, un padre, un hermano y un artista que dejó una huella imborrable en la música mexicana, expresaron.

También destacaron que su legado continúa presente, tanto en su familia como entre los seguidores que todavía escuchan canciones como Vete ya y Como me duele.

En ese sentido, Valentina y sus hermanos aseguraron que mantienen el compromiso de preservar la memoria de su padre. Incluso, los hijos del cantante han unido esfuerzos bajo el proyecto La dinastía Elizalde continúa, con el que buscan mantener vigente el nombre de su familia dentro de la música.

Uno de los mensajes más contundentes del comunicado fue su postura sobre la manera en que consideran que debe rendirse homenaje al intérprete.

A 20 años de su ausencia, creemos que el mejor homenaje que podemos rendirle a Valentín no es recordar cómo se fue sino celebrar todo lo que logró, agregaron

.¿De qué trata el documental de Valentín Elizalde en HBO?

Valentín: la muerte del gallo de oro está compuesto por tres episodios y llega a HBO Max este jueves 12 de noviembre de 2026. Su estreno ocurre a pocos días de que se cumplan dos décadas del asesinato del cantante, ocurrido el 25 de noviembre de 2006 en Reynosa, Tamaulipas.

Valentín Elizalde tenía 27 años cuando fue atacado a balazos después de ofrecer un concierto en un palenque. El atentado también dejó víctimas entre las personas que lo acompañaban. Fausto "Tano" Castro Elizalde, primo del cantante, sobrevivió y es una de las voces que aparecen en la producción.

Valentín: la muerte del gallo de oro está compuesto por tres episodios y llega a HBO Max este jueves 12 de noviembre de 2026. IG valentinelizalde__oficial

La serie busca reconstruir lo ocurrido antes y después del crimen, además de revisar distintas versiones y teorías sobre los motivos del ataque. Entre los temas que aborda están las relaciones personales del cantante, posibles vínculos con el crimen organizado y las circunstancias que rodearon sus últimas horas.

Para contar esta historia, el documental reúne testimonios de personas cercanas al intérprete, entre ellas Gabriela Sabag, su exesposa; Alejandro Lira, compositor y amigo del artista; y Héctor López, quien fue su mánager.

También participan figuras de la música regional mexicana como Carín León, además de las periodistas Mónica Noguera y Tere Aguilera. La producción incorpora material de archivo y testimonios relacionados con la vida personal y artística del cantante.

La serie busca reconstruir lo ocurrido antes y después del crimen, además de revisar distintas versiones IG valentinelizalde__oficial

Los tres capítulos estarán disponibles en HBO Max desde el 12 de noviembre. Asimismo, la serie tendrá transmisiones por el canal HBO en México, con emisiones semanales a las 22:00 horas.

Así, mientras la plataforma apuesta por revisar uno de los crímenes más recordados de la música regional mexicana, la familia de Valentín Elizalde mantiene su postura: su historia no debe quedarse solamente en las circunstancias de su muerte, sino también en las canciones y el legado que dejó.