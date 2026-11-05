HBO estrena tráiler de documental sobre la muerte de Valentín Elizalde

La muerte de Valentín Elizalde, conocido como El Gallo de Oro, marcó la historia de la música regional mexicana. El cantante sonorense alcanzó gran popularidad durante la década de los 2000; sin embargo, su carrera terminó de forma trágica tras un ataque armado después de una presentación en Reynosa, Tamaulipas.

A casi dos décadas de aquel suceso, su historia volverá a la pantalla con una producción que revisará las circunstancias de su asesinato. HBO presentó el tráiler de Valentín: La muerte del Gallo de Oro, una serie documental que reunirá testimonios, archivos y distintas versiones sobre el crimen que conmocionó a la industria musical.

Valentín Elizalde: HBO estrena tráiler de documental sobre su asesinato IG valentinelizalde__oficial

¿De qué trata el tráiler de 'Valentín: La muerte del Gallo de Oro' y qué contará el documental?

A casi 20 años del asesinato de Valentín Elizalde, HBO presentó el avance de Valentín: La muerte del Gallo de Oro, una producción que abordará los acontecimientos que rodearon la muerte del cantante, desde sus últimas horas hasta las hipótesis que surgieron después del ataque armado.

En el tráiler aparecen distintas figuras del medio musical que comparten cómo percibían al intérprete, así como las cualidades artísticas y personales que destacaban en él.

Algunas declaraciones señalan que Valentín comenzó su carrera con interpretaciones de narcocorridos, sin dimensionar los riesgos de cantar temas relacionados con el crimen organizado, mientras que otros consideran que el cantante sabía lo que podía ocurrirle.

Entre las personalidades que aparecen en el avance destaca Carín León, quien describe al fallecido cantante como una persona con "un angelote", en referencia a su carisma y talento sobre el escenario.

Además de recordar su trayectoria, el documental revisará algunas de las teorías que durante años han rodeado el asesinato. Entre ellas figura el presunto acercamiento de Valentín con una mujer relacionada con un capo del narcotráfico.

Otra versión vincula el crimen con la interpretación de la canción A mis enemigos durante su presentación en el palenque de Reynosa. También se menciona el papel de Fausto "Tano" Elizalde, primo del cantante y único sobreviviente del ataque, quien ha enfrentado cuestionamientos de algunos familiares.

La participación de Tano será uno de los puntos de interés de la producción, pues en el tráiler asegura que contará lo que realmente sucedió aquella noche. No obstante, las distintas versiones deberán distinguirse de los hechos que cuentan con sustento en las investigaciones.

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¿Cuándo se estrena 'Valentín: La muerte del Gallo de Oro' y dónde ver la serie?

La producción es una coproducción de Sula Entertainment y Lemon Studios. De acuerdo con la información compartida por la plataforma, la serie estará integrada por tres episodios de aproximadamente 50 minutos cada uno.

Su estreno está programado para el 12 de noviembre de 2026 en HBO Max, pocos días antes de que se cumplan 20 años del homicidio del intérprete de Vete ya y A mis enemigos.

La producción ejecutiva está a cargo de Alejandro Sugich, Julieta Perales, Érica Sánchez y Fernando Rovzar. Por parte de HBO Max participan Mariano César, Sergio Nakasone y Cecilia Abraham.

Así fue el asesinato de Valentín Elizalde: ¿qué ocurrió el 25 de noviembre de 2006?

La madrugada del 25 de noviembre de 2006, Valentín Elizalde fue asesinado después de ofrecer una presentación en el Palenque de la Expo-Feria de Reynosa, Tamaulipas.

Al terminar el concierto, el cantante salió del recinto a bordo de una camioneta Suburban negra. En el vehículo también viajaban su representante, Mario Mendoza Grajeda; su chofer, Reynaldo Ballesteros Nava, y su primo Tano.

Poco después, un grupo de hombres armados interceptó la unidad y disparó en repetidas ocasiones. El ataque terminó con la vida del intérprete, su representante y su conductor. Tano Elizalde fue el único sobreviviente.

La noticia provocó conmoción entre sus seguidores y en la industria musical. En aquel momento, el cantante atravesaba una etapa importante de su carrera y se consolidaba como uno de los exponentes más populares del regional mexicano.

Con el paso del tiempo, una de las versiones más difundidas relacionó el crimen con la interpretación de A mis enemigos durante su último concierto. La canción se vinculó con disputas entre grupos del crimen organizado que operaban en Tamaulipas.

Sin embargo, aunque esta hipótesis no constituye una causa del asesinato confirmada judicialmente, también es retomada en la serie de HBO.

Valentín Elizalde: HBO estrena tráiler de documental sobre su asesinato IG valentinelizalde__oficial

¿Qué se sabe de las investigaciones sobre la muerte del Gallo de Oro?

A casi dos décadas del homicidio, el caso continúa rodeado de interrogantes. Uno de los asuntos que volvió a despertar interés fue la existencia de un supuesto peritaje alterno relacionado con el crimen.

En 2026, sus hermanos Francisco Joel y Jesús, conocido como El Flaco Elizalde, hablaron públicamente sobre un documento que habría permanecido bajo resguardo de su madre, Camila Valencia.

El informe podría aportar elementos sobre las circunstancias del asesinato. Sin embargo, sus conclusiones no se han difundido públicamente, por lo que no es posible asegurar que contenga información capaz de modificar las versiones conocidas.

Otro tema polémico es la participación de Fausto "Tano" Elizalde, primo del cantante y único sobreviviente del ataque. A lo largo de los años, algunos familiares han cuestionado su comportamiento después de la muerte del intérprete y han compartido distintas versiones sobre lo ocurrido aquella madrugada.

Valentín Elizalde: HBO estrena tráiler de documental sobre su asesinato IG valentinelizalde__oficial

Valentina Elizalde cuestiona documental de HBO sobre su padre

El anuncio de la producción también provocó una reacción de Valentina Elizalde, hija del cantante, quien expresó su inconformidad en las publicaciones de HBO Max.

La joven cuestionó que su familia no tuviera conocimiento previo del proyecto y puso sobre la mesa el tema de los derechos de imagen de su padre.

Valentina manifestó dudas sobre quién autorizó el uso de la imagen y la historia del intérprete. Hasta el momento, HBO Max no ha dado a conocer una respuesta pública a sus señalamientos.

Su postura abrió interrogantes sobre la participación de los familiares en la reconstrucción de los hechos, especialmente ante la presencia de Tano Elizalde en la producción y los cuestionamientos que algunos integrantes de la familia han expresado sobre él.

La historia del Gallo de Oro permanece en la memoria de sus seguidores y forma parte de uno de los episodios más recordados del regional mexicano. Con esta docuserie, HBO pondrá nuevamente sobre la mesa un caso que, pese al paso de los años, todavía genera preguntas y distintas interpretaciones.