La drástica decisión de Harry y Meghan para su primera Navidad en Reino Unido en años

Después de ocho años lejos de las celebraciones navideñas de la familia real británica, el príncipe Harry y Meghan Markle podrían vivir una Navidad muy distinta. Los duques de Sussex contemplan pasar las fiestas en Reino Unido, donde ya establecieron nuevamente su residencia, pero su regreso no significa que estén preparando una reconciliación con los Windsor.

¿Cuáles son los planes para Navidad del príncipe Harry y Meghan Markle?

De acuerdo con información publicada por HELLO!, la pareja estaría considerando permanecer en su casa de los Cotswolds durante las fiestas decembrinas y recibir a Doria Ragland, madre de Meghan.

Los duques de Sussex contemplan celebrar la Navidad en su residencia de los Cotswolds junto a sus hijos, Archie y Lilibet, y recibir a Doria Ragland, madre de Meghan Markle. Grosby

Su presencia sería determinante para organizar esta primera Navidad en territorio británico desde 2018, especialmente porque suele compartir estas fechas con sus nietos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet.

La decisión todavía dependería de la disponibilidad de Doria y de cómo se organicen los planes familiares. Sin embargo, la posibilidad representa un cambio importante respecto a lo que se había reportado en octubre, cuando se especulaba que Harry y Meghan viajarían a California para celebrar Acción de Gracias y Navidad junto a ella.

¿Por qué Harry y Meghan no pasarán Navidad con la familia real?

Aunque los Sussex podrían pasar las fiestas en Reino Unido, no tienen previsto sumarse a la tradicional reunión navideña que el rey Carlos III y la reina Camila organizan en Sandringham, Norfolk.

Los duques de Sussex apostarían por unas fiestas privadas en los Cotswolds, acompañados por sus hijos y la madre de Meghan. IG

Esta residencia suele convertirse en el punto de encuentro de los Windsor durante diciembre, con actividades que incluyen la asistencia al servicio religioso de Navidad.

En esta ocasión, Harry y Meghan apostarían por una celebración independiente, centrada en sus hijos y en la familia materna de la duquesa. La decisión también refleja que vivir nuevamente en Reino Unido no implica recuperar automáticamente su lugar dentro de las costumbres familiares de la Corona.

De acuerdo con los reportes de la prensa británica, el príncipe Harry tampoco espera recibir una invitación para pasar la Navidad con su padre y el resto de sus familiares. Una fuente cercana a la pareja habría descrito la posibilidad de compartir las fiestas como una situación demasiado incómoda y complicada para ambas partes.

Aunque Harry y Meghan ya viven nuevamente en Reino Unido, su regreso no significa una reconciliación con la familia real británica Instagram

¿Cómo es la relación del príncipe Harry con Carlos III y William?

La posibilidad de pasar la Navidad en suelo británico también vuelve a poner el foco en la relación de Harry con su familia. Aunque el duque ha mantenido comunicación telefónica con su padre, el rey Carlos III, el vínculo con su hermano, el príncipe William, continúa marcado por el distanciamiento y no hay señales de que ambos estén preparando un acercamiento.

El príncipe Harry no esperaría recibir una invitación para pasar la Navidad con el rey Carlos III y la reina Camilla, pues un encuentro familiar podría resultar incómodo ante las tensiones que persisten. Grosby

Por ahora, no se conocen planes de reconciliación ni encuentros familiares durante las fiestas. Así, mientras Harry y Meghan comienzan una nueva etapa de vida en Reino Unido, sus celebraciones navideñas seguirían desarrollándose al margen de la agenda oficial de la monarquía.

La decisión de permanecer en los Cotswolds también les permitiría disfrutar de una temporada más tranquila con Archie y Lilibet, sin la exposición que implica participar en los actos públicos de Navidad de los Windsor. La presencia de Doria, además, daría a los niños la oportunidad de compartir estas fechas con su abuela materna.