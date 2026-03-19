Los Fabulosos Cadillacs reviven su concierto gratuito en CDMX con 'En vivo desde el Zócalo'

Los Fabulosos Cadillacs presentaron el 17 de marzo su material en directo “En vivo desde el Zócalo”, una producción que revive el concierto que ofrecieron ante más de 300 mil personas en la Ciudad de México. Este lanzamiento recuerda uno de los momentos más importantes de la banda argentina en territorio mexicano.

El álbum ya se puede escuchar en plataformas como YouTube, Spotify y Apple Music. Para quienes asistieron, representa una forma de volver a ese momento donde la interacción con el público fue clave durante toda la noche.

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Detalles del disco de Los Fabulosos Cadillacs en el Zócalo

A diferencia de otros discos en directo, este material pone especial atención en la atmósfera del evento. La mezcla sonora no solo destaca la ejecución de los instrumentos, también integra las voces del público, lo que aporta una sensación más cercana a lo que se vivió en el Zócalo.

El equipo técnico logró capturar los coros colectivos y las reacciones de los asistentes, elementos que acompañan cada canción que se interpretó el 3 de junio de 2023 en el Zócalo.

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Durante esa noche, la agrupación interpretó temas que abarcan más de tres décadas de carrera dentro del rock latinoamericano. El repertorio incluyó canciones ampliamente reconocidas por el público, como “Matador”, “Mal Bicho”, “Yo no me sentaría en tu mesa”, “Satánico Dr Cadillac”, “Vasos Vacíos” y “Siguiendo la Luna”.

Para lograr que todos los asistentes disfrutaran del espectáculo, la organización incluyó pantallas de gran tamaño y un sistema de audio diseñado para cubrir tanto la plancha del Zócalo como las calles cercanas. Esto permitió que la experiencia fuera uniforme, sin importar la ubicación dentro del evento.

Con “En vivo desde el Zócalo”, Los Fabulosos Cadillacs no solo documentan un concierto multitudinario, también extienden su alcance a través del formato digital. Este material permite que la experiencia trascienda el momento en que ocurrió y llegue a nuevas generaciones de oyentes.

Setlist de Los Fabulosos Cadillacs en el Zócalo

Cadillacs

Manuel Santillan

Demasiada Presión

El Muerto

Carmela

Estoy Harto De Verte Con Otros

El Genio Del Dub

Calaveras Y Diablitos

Los Condenaditos

El Aguijón

El #2 En Tu Lista

Saco Azul

Siguiendo La Luna

V Centenario

Carnaval Toda La Vida

Mal Bicho

Matador

Mi Novia Se Cayó A Un Pozo Ciego

Vasos Vacíos

El Satánico Dr. Cadillac

Yo No Me Sentaría En Tu Mesa

PJG