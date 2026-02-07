Crece la familia: así anunciaron el nacimiento de Isabella, hija de Vicente Fernández Jr.

La llegada de Isabella fue confirmada la noche del 6 de febrero de 2026 a través de las cuentas oficiales de Vicente Fernández Jr. y Mariana González, quienes compartieron la primera imagen de su hija recién nacida.

En la foto, que rápidamente se volvió viral, se observa a Vicente Fernández Jr. vestido con bata de quirófano dentro de una sala de hospital, sosteniendo con delicadeza la diminuta mano de Isabella. La imagen fue interpretada por muchos seguidores como un poderoso símbolo de protección, amor y del inicio de una nueva etapa para la familia.

Aunque el mensaje fue breve, la carga emocional fue suficiente para desatar una ola de felicitaciones por parte de fans, amigos cercanos y figuras del medio artístico, quienes celebraron la llegada de la nueva integrante de la dinastía Fernández.

Mariana González y su papel en el anuncio

Mariana González, empresaria e influencer conocida en redes sociales como la “Kardashian mexicana”, también compartió imágenes y mensajes relacionados con el nacimiento de su hija. Desde hace años, González ha construido una sólida presencia digital, por lo que la noticia rápidamente se replicó entre sus seguidores.

Para la pareja, el nacimiento de Isabella no solo representa la llegada de una hija, sino la consolidación de una historia que ha sido seguida muy de cerca por el público desde sus inicios.

Un baby shower de ensueño en Los Tres Potrillos

Previo al nacimiento, la familia celebró a lo grande la próxima llegada de Isabella. El 19 de enero de 2026, el emblemático rancho Los Tres Potrillos, ubicado en Jalisco, fue sede del baby shower de la bebé.

El evento reunió a familiares y amigos cercanos en una celebración marcada por una decoración en tonos rosa, como bienvenida a la nueva integrante. La temática circense fue uno de los detalles más comentados: una carpa en colores pastel, un pastel decorado con animalitos y una ambientación cuidadosamente planeada crearon un escenario de cuento.

La organización estuvo a cargo de una planificadora profesional, lo que aportó un toque exclusivo y elegante al evento, acorde con la relevancia mediática de la familia.

La presencia de Doña Cuquita y algunas ausencias notables

Uno de los momentos más significativos del baby shower fue la presencia de María del Refugio Abarca Villaseñor, Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández. Su asistencia fue interpretada como una muestra de unión familiar y apoyo a la nueva generación.

Sin embargo, también hubo ausencias que no pasaron desapercibidas. Gerardo, Alejandra y Alejandro Fernández no pudieron asistir por motivos personales. En el caso de Alejandro, se informó que una situación de salud dentro de su familia influyó en su ausencia, lo que fue comprendido por los asistentes.

Un embarazo que requirió un proceso especial

El nacimiento de Isabella también tiene una historia médica detrás. De acuerdo con el entorno cercano de la pareja, el embarazo se logró mediante un tratamiento de fecundación in vitro, necesario debido a una vasectomía previa de Vicente Fernández Jr.

La noticia del embarazo se dio a conocer a mediados de 2025, generando una gran expectativa entre seguidores y medios, quienes siguieron cada paso del proceso hasta la llegada de la bebé.

Así comenzó la historia de amor de Vicente Fernández Jr. y Mariana González

La relación entre Vicente Fernández Jr. y Mariana González comenzó de manera discreta, pero pronto llamó la atención pública. Tras coincidir en círculos sociales y eventos, la química entre ambos fue evidente. Con el tiempo, su romance se fortaleció y decidieron dar el siguiente paso, contrayendo matrimonio y formando un proyecto de vida en común.

Desde entonces, la pareja ha compartido momentos clave de su relación en redes sociales, mostrando una dinámica cercana y cómplice que ahora se ve coronada con el nacimiento de su hija.

