Del juego de rol a la pantalla: Alfonso Cuarón prepara la serie "Ravenloft" en Netflix

El universo de Calabozos y Dragones está a punto de entrar en una etapa mucho más oscura. Alfonso Cuarón se sumó como productor ejecutivo de Ravenloft, una nueva serie de acción que llevará a Netflix uno de los escenarios más conocidos del juego de rol.

La producción fue revelada este 3 de septiembre de 2026 por Deadline y reunirá al director mexicano con el guionista John August, además de Hasbro Entertainment y los productores Richard Schwartz y Gaby Rodríguez.

Por ahora, Netflix mantiene bajo reserva varios detalles importantes. No se ha anunciado quién formará parte del reparto, cuándo comenzará el rodaje, cuántos episodios tendrá la primera temporada ni cuál será su fecha de estreno.

¿De qué tratará Ravenloft?

La historia tendrá como protagonista a Strahd von Zarovich, uno de los personajes más reconocidos de Calabozos y Dragones. La serie contará cómo este hombre pasa de ser un personaje marcado por sus propias decisiones a convertirse en un vampiro y en el Señor Oscuro de Barovia.

El escenario será muy diferente al tono de fantasía y aventura que muchos conocen de la franquicia. Ravenloft está relacionado con el terror gótico y sus historias suelen girar alrededor de vampiros, maldiciones, criaturas sobrenaturales y personajes atrapados en territorios de los que parece imposible escapar.

En este caso, la historia de Strahd también tendrá espacio para el amor, la obsesión y la búsqueda de poder, elementos que serán parte de su caída y de su transformación en una criatura sobrenatural.

El lado oscuro de Calabozos y Dragones llega con Alfonso Cuarón y su serie “Ravenloft” Wizards of the Coast

El guion estará a cargo de John August, quien también será productor ejecutivo. El escritor tiene experiencia trabajando con Tim Burton en películas como El gran pez, Charlie y la fábrica de chocolate, El cadáver de la novia, Sombras tenebrosas y Frankenweenie.

Por su parte, la participación de Alfonso Cuarón será como productor ejecutivo. Hasta ahora no se ha confirmado que vaya a dirigir alguno de los episodios.

Ravenloft, uno de los mundos más conocidos de Dungeons & Dragons

Aunque para algunos espectadores el nombre puede resultar nuevo, Ravenloft tiene una larga historia dentro de Dungeons & Dragons. El escenario apareció originalmente en 1983, creado por Tracy y Laura Hickman como una aventura para Advanced Dungeons & Dragons.

Con el paso de los años, Barovia y sus personajes se convirtieron en una parte importante de la franquicia y el mundo de Ravenloft se extendió a novelas, videojuegos y otros materiales relacionados con el juego de mesa.

La nueva serie también será independiente de The Forgotten Realms, otro proyecto de acción real de Dungeons & Dragons que Netflix había desarrollado desde 2025, pero que finalmente no continuará.

La llegada de Ravenloft ocurre después del estreno de Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves en 2023, película que llevó nuevamente la franquicia al cine y recaudó alrededor de 205 millones de dólares en taquilla mundial.

Alfonso Cuarón suma otra serie a su agenda

Para Cuarón, Ravenloft representa un nuevo proyecto televisivo después de Disclaimer, la miniserie de Apple TV+ protagonizada por Cate Blanchett, Kevin Kline, Sacha Baron Cohen y Kodi Smit-McPhee.

La producción tuvo siete episodios y siguió la historia de una periodista cuya vida cambia cuando aparece un libro relacionado con secretos de su pasado.

El mexicano también trabaja en Ascension, otra serie para Apple TV+, protagonizada por Caitríona Balfe. El proyecto estará inspirado en la novela Last Days, de Adam Nevill, y contará con un guion desarrollado por Cuarón junto con Carlos Cuarón, Natalie Erika James y Christian White.

Alfonso Cuarón se adentra en el terror con “Ravenloft”, Reuters

Con Ravenloft, el cineasta ahora se adentra en un universo distinto, pero que comparte algo con varios de sus trabajos: una historia donde la oscuridad y los secretos tienen un papel central. Esta vez, sin embargo, tendrá como escenario uno de los mundos más conocidos de Calabozos y Dragones.