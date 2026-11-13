El actor mexicano Ari Telch se encuentra en medio de la polémica luego de que comenzaran a circular videos en los que aparece protagonizando situaciones que han generado preocupación entre los habitantes del condominio donde reside, en Cuernavaca, Morelos. Las imágenes, difundidas en televisión, muestran al intérprete realizando movimientos similares al boxeo frente a un árbol y sosteniendo aparentes discusiones con trabajadores de mantenimiento.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención son las declaraciones de algunos de sus vecinos, quienes aseguran que estos episodios no serían hechos aislados y que desde hace varias semanas han enfrentado situaciones incómodas y presuntamente intimidantes por parte del actor.

Uno de los residentes, identificado como Fernando Murillo, decidió hacer pública la situación durante una entrevista con el programa De Primera Mano, de Imagen Televisión, donde relató algunos de los incidentes que, según su testimonio, han ocurrido dentro del conjunto habitacional.

Exhiben videos de Ari Telch con comportamientos que preocupan a sus vecinos

Ari Telch, actor. @telchari

Entre los materiales difundidos se encuentran grabaciones en las que Ari Telch aparece practicando movimientos de boxeo frente a un árbol, en una de las áreas comunes del condominio. En otras imágenes, el actor aparentemente se muestra molesto mientras interactúa con trabajadores que realizan labores de jardinería.

Los videos fueron presentados como parte de los testimonios de los residentes, quienes aseguran que la convivencia con el intérprete se ha vuelto complicada.

De acuerdo con Fernando Murillo, algunos habitantes han experimentado episodios de insultos y presunto hostigamiento. Incluso señaló que determinadas vecinas habrían sido perseguidas hasta las puertas de sus viviendas mientras recibían gritos e insultos.

El denunciante aseguró que alrededor de 11 personas, entre ellas ocho adultos y tres menores de edad, habrían resultado afectadas por estas situaciones. También manifestó que algunos residentes han comenzado a modificar sus actividades cotidianas por temor a nuevos enfrentamientos con el actor.

Uno de los episodios que habría llevado a los vecinos a tomar medidas legales ocurrió cuando, presuntamente, Ari Telch arrojó un camastro desde la azotea de una vivienda.

Según el relato de Murillo, el objeto cayó sobre una propiedad vecina y provocó daños materiales. El residente consideró que lo sucedido pudo haber terminado en una situación mucho más grave si alguna persona hubiera estado en el lugar donde cayó el mueble.

Este incidente habría sido el detonante para que los afectados buscaran la intervención de las autoridades.

Vecinos de Ari Telch acuden a la Fiscalía de Morelos

Ante la preocupación por los acontecimientos, Fernando Murillo aseguró que acudió a la Fiscalía del Estado de Morelos para iniciar una carpeta de investigación por el presunto delito de daño doloso a propiedad ajena.

Además, explicó que los residentes buscan obtener medidas de protección para evitar que los conflictos continúen y que alguna persona resulte lesionada.

Murillo señaló que entre sus principales preocupaciones se encuentra la seguridad de las mujeres y los menores de edad que viven en el condominio.

Además de irse por la vía legal, Fernando explicó que algunos vecinos intentaron comunicarse con familiares de Ari Telch para informarles sobre los conflictos que presuntamente estaban ocurriendo.

De acuerdo con su versión, únicamente recibió respuesta de la hermana del actor, quien supuestamente habría manifestado que no había alguien que pudiera hacerlo entrar en razón.

Ari Telch informó hace unos días que estaba secuestrado

Ari Telch, actor. @telchari

Esta controversia con los vecinos toma fuerza después de una publicación que el propio Ari Telch compartió en Facebook, en la que aparecía acompañado de una mujer y aseguraba sentirse perseguido y en peligro.

En el mensaje, el actor manifestó que no recordaba el nombre de la persona que aparecía junto a él y pidió ayuda a sus seguidores para identificarla. Incluso sugirió que podría encontrarse secuestrado y mencionó que creía estar en Cuernavaca.

La publicación generó inquietud entre sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si realmente estaba atravesando una situación de riesgo.

Sin embargo, Fernando Murillo ofreció otra explicación durante la entrevista televisiva. Según el vecino, la mujer era una persona que se había registrado para visitar al actor dentro del condominio y aseguró que no había ocurrido ningún secuestro.

Por su parte, Telch posteriormente aclaró que su publicación se trataba de una broma.

Diagnóstico de trastorno bipolar tipo II de Ari Telch

Ari Telch, actor. @telchari

Otro aspecto que ha vuelto a llamar la atención es el diagnóstico de trastorno bipolar tipo II que Ari Telch ha reconocido públicamente desde hace años.

El actor ha hablado abiertamente sobre su experiencia con la salud mental y ha utilizado su trayectoria para promover la comprensión de los padecimientos psiquiátricos.

El trastorno bipolar tipo II se caracteriza por episodios depresivos y episodios de hipomanía, que pueden incluir cambios en los niveles de energía, el sueño, la actividad y el estado de ánimo.

No obstante, es importante señalar que no existe información clínica que permita relacionar los comportamientos denunciados por los vecinos con su diagnóstico. Tampoco es posible determinar, a partir de las grabaciones difundidas, si el actor atraviesa algún episodio relacionado con su condición.

Ari Telch es uno de los actores mexicanos reconocidos por su participación en producciones como Mirada de Mujer, Muchachitas, Imperio de Cristal, María Mercedes y Rosa Salvaje.

A lo largo de su carrera también ha desarrollado una importante actividad teatral, especialmente con D'Mente, un monólogo escrito en colaboración con el dramaturgo Alfonso Cárcamo. La puesta en escena aborda diferentes trastornos y padecimientos relacionados con la salud mental.