Ari Telch aclara polémico mensaje en el que aseguraba estar secuestrado; ¿qué fue lo que pasó?

Ari Telch se convirtió en tema de conversación en redes sociales después de compartir una publicación que provocó preocupación entre sus seguidores. El actor mexicano escribió un mensaje en el que aseguraba encontrarse en peligro, situación que hizo que varias personas se preguntaran si realmente necesitaba ayuda.

Las palabras del famoso llamaron la atención debido a que hablaba de una mujer que supuestamente lo perseguía. Además, acompañó su publicación con una fotografía que provocó todavía más dudas entre quienes vieron el contenido en Facebook.

¿Qué publicó Ari Telch sobre su supuesto secuestro?

La preocupación comenzó el domingo 8 de noviembre, cuando el protagonista de diferentes producciones de televisión utilizó su cuenta de Facebook para compartir un mensaje que muchos interpretaron como una petición de auxilio.

En sus palabras, el artista mencionaba que una mujer lo estaba siguiendo y que tenía miedo de encontrarse privado de su libertad. Incluso pidió que alguien se pusiera en contacto con él para ayudarlo.

"No recuerdo cómo se llama esta mujer, pero me está persiguiendo. Estoy en peligro, necesito ayuda. Apartó de mi lado a Lupita Nyong'o. No quisiera pensar que estoy secuestrado, pero todo así lo indica. Pido su ayuda, contáctenme", se lee.

Saúl López/ Cuartoscuro

La publicación también incluía una imagen en la que Telch aparecía abrazado de una mujer cuya identidad no fue revelada, lo que generó diferentes comentarios entre los usuarios de la plataforma.

Debido al contenido de la publicación, algunas personas comenzaron a preguntarse si el famoso realmente estaba atravesando una situación de riesgo o si había ocurrido algo que todavía no se conocía.

Ari Telch aclara si realmente estaba secuestrado

Después de la controversia, el actor reapareció en el Teatro Xola Julio Prieto de la Ciudad de México, donde tenía programada una función de su monólogo D'Mente.

Antes de subir al escenario, el artista dedicó unos minutos a conversar con los medios de comunicación, quienes le preguntaron sobre la publicación que había causado preocupación en redes sociales.

Cuartoscuro

Durante una entrevista, Ari Telch explicó que su mensaje había sido una broma relacionada con la mujer que aparecía en la fotografía.

"Ella sabe que es broma, estoy muy enamorado de esta pin… jarocha que vieron en la foto, la conozco hace 29 años, ya tiene nietos y ni modo, me fui a buscar mujeres trofeo, pero ya me la encontré de nuevo", comentó.

Ari Telch también habla de un intento de asalto en carretera

Más allá de la polémica en Facebook, el actor compartió otro episodio que vivió recientemente mientras viajaba por la carretera Veracruz-México, a la altura de Cuernavaca.

Según su testimonio, estuvo involucrado en un incidente con presuntos montachoques, personas que provocan o simulan accidentes de tránsito para intentar obtener dinero o pertenencias de los conductores.

Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro

Ari Telch relató que uno de los sujetos se acercó a la ventana de su automóvil y que la situación terminó en una pelea.

"Montachoques, se quiso bajar, se bajó a mi ventana. Obviamente quieren tu celular, tu dinero, tu maleta. Afortunadamente, no iban armados, sí me fije. Se me echó encima, pero estuvo bien, no me lastimé", contó.

El actor aseguró que decidió enfrentar a las personas involucradas y que, durante el altercado, otro hombre también descendió del vehículo en el que viajaban.

"Se bajó uno que venía en la parte de atrás y lo mismo (...), me subí a mi coche y me fui a mi casa", dijo.

Finalmente, el artista explicó que consiguió retirarse del lugar y regresar a su domicilio. Aunque aseguró que no sufrió lesiones de gravedad, reconoció que tenía algunas molestias en una mano debido a la pelea.