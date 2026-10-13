Maribel Guardia confiesa que recurrió a una médium tras la muerte de su hijo Julián Figueroa

Maribel Guardia habló con los medios de comunicación sobre una de las experiencias espirituales que vivió después de la muerte de su hijo, Julián Figueroa. La actriz reveló que, en medio del dolor por su pérdida, tuvo contacto con una médium, una experiencia que, aseguró, le brindó tranquilidad.

La también cantante habló sobre este episodio ante los medios de comunicación, donde contó que recomendó esta alternativa a su amiga y compañera Aylín Mújica, quien también atraviesa el duelo por la muerte de su hijo.

Foto: Instagram maribelguardia

Las declaraciones de Maribel se dieron en medio de otros temas personales y familiares que enfrenta, entre ellos el seguimiento legal al caso de Julián y su preocupación por el bienestar de su nieto.

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre su experiencia con una médium?

La actriz confirmó que acudió una sola vez con una médium colombiana que se puso en contacto con ella. Según relató, aquella experiencia le permitió encontrar un poco de paz en medio de la tristeza que ha enfrentado desde la muerte de su hijo.

Maribel dejó claro que no considera necesario depender de este tipo de prácticas para mantener presente a Julián. Por el contrario, señaló que fue una vivencia especial que no tiene intención de repetir de manera constante.

Fue una oportunidad linda, pero no vas a estar buscando médiums todo el tiempo”, expresó al explicar su postura.

Asimismo, compartió que su acercamiento espiritual no se limitó a esa experiencia, pues también ha encontrado consuelo a través de la meditación y el rezo del Rosario.

Foto: @maribelguardia

¿Qué piensa Maribel Guardia sobre el lugar donde está su hijo?

Al hablar de Julián Figueroa, Maribel expresó su convicción de que su hijo se encuentra en paz y cerca de Dios. La actriz aseguró que, aunque su ausencia continúa provocándole un profundo dolor, encuentra consuelo en la idea de que él está en un lugar mejor.

Mi hijo está con Dios, está en la luz y está de poca madre; los que estamos aquí rompiéndonos la madre somos nosotros con este pinche dolor que cargo en mi corazón”, manifestó.

Con estas palabras, la actriz dejó ver el contraste entre la tranquilidad que siente al pensar en el bienestar espiritual de Julián y el sufrimiento que continúa experimentando desde su partida.

¿Por qué le recomendó esta experiencia a Aylín Mújica?

Maribel también reveló que compartió su experiencia con Aylín Mújica, a quien le recomendó acercarse a esta alternativa como una posibilidad para encontrar consuelo durante el duelo.

La intención de la actriz fue ofrecerle apoyo a su amiga y compañera ante una pérdida tan dolorosa. Sin embargo, sus declaraciones no significan que considere indispensable acudir con médiums, pues ella misma insistió en que se trató de una vivencia única.

Al imaginar un posible reencuentro con su hijo, la actriz explicó que no dedicaría ese momento a hablar de los problemas que ha enfrentado desde su muerte.

En cambio, preferiría compartir con él experiencias sencillas y felices, como llevarlo a la playa o visitar Disneylandia, con la intención de abrazarlo y disfrutar nuevamente de su compañía.

También aprovechó para agradecer a José Manuel Figueroa por el respaldo y las palabras de solidaridad que le ha hecho llegar a la distancia durante este periodo complicado.

La actriz acudió recientemente a la Fiscalía de la Ciudad de México después de que se iniciaran las diligencias derivadas de su denuncia y de las declaraciones de su exnuera, Imelda Garza, sobre la presunta administración de medicamentos controlados sin una receta médica.

Foto: @maribelguardia

A su salida, Maribel aclaró que su intención no es perjudicar ni señalar directamente a alguna persona, sino que las autoridades revisen los hechos y determinen lo que ocurrió. Según explicó, busca que el caso se esclarezca en memoria de su hijo.

La actriz también evitó profundizar en el tema de la cremación de Julián, una decisión sobre la que existen versiones distintas entre ella e Imelda.

Mientras las autoridades dan seguimiento a los asuntos legales, Maribel continúa hablando del dolor que le dejó la muerte de Julián y de las distintas maneras en las que ha buscado encontrar consuelo, tanto a través de la espiritualidad como del apoyo de sus seres queridos.