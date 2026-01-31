Estrenos de streaming en febrero de 2026: qué llega a HBO Max, Prime Video, Disney+ y Apple TV+
Guía completa de estrenos de streaming en febrero 2026: qué ver en HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+ y Apple TV+.
Febrero de 2026 llega con agenda llena para las plataformas de streaming. HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+ y Apple TV+ renuevan su catálogo con estrenos pensados para mantener al público atento durante todo el mes: regresos esperados, nuevas temporadas, películas originales, documentales y hasta transmisiones deportivas.
La estrategia es clara: no saturar, pero sí ofrecer novedades constantes que se adapten a distintos hábitos de consumo. Desde adaptaciones literarias y biopics musicales, hasta comedias, terror y eventos en vivo, el segundo mes del año confirma que el streaming sigue apostando por la variedad como su principal fortaleza.
Estrenos de HBO Max en febrero de 2026
HBO Max abre febrero con una selección centrada en historias intensas y personajes complejos. La plataforma apuesta por el cierre de Como agua para el chocolate, cuya segunda y última temporada retoma el arco de Tita y Pedro desde un México marcado por tensiones familiares y transformaciones sociales.
A este estreno se suma Portobello, una nueva serie basada en hechos reales que reconstruye el caso judicial del presentador italiano Enzo Tortora y su caída pública tras una acusación que sacudió a la televisión italiana en los años ochenta.
El catálogo se completa con documentales como Sobrevivir al Paraíso: Más allá de los Testigos de Jehová y Murder in Glitterball City, reforzando la línea de contenidos adultos y de investigación que caracteriza a la plataforma.
Películas
- Spider-man. De regreso a casa - 4 de febrero
- Megan 2.0 - 6 de febrero
Series
- Dona Beja – 2 de febrero
- El maravillosamente extraño mundo de Gumball (temporada 2) – 2 de febrero
- Más que rivales - 6 de febrero
- Red Eye (temporada 2) – 12 de febrero
- Como agua para el chocolate (temporada 2) – 15 de febrero
- Portobello – 20 de febrero
- Banksters – 20 de febrero
Documentales y especiales
- The Grammy Awards - 1 de febrero
- Vecinos – 14 de febrero
- Sobrevivir al Paraíso: Más allá de los Testigos de Jehová – 20 de febrero
- Murder in Glitterball City – 20 de febrero
Estrenos de Amazon Prime Video en febrero de 2026
Amazon Prime Video se posiciona en febrero como una de las plataformas con mayor movimiento. Su catálogo mezcla cine, series y transmisiones deportivas, con títulos que van del drama musical al terror y el suspenso.
Entre las películas más comentadas del mes están Back to Black, que recorre la vida y carrera de Amy Winehouse, y Paul McCartney: Hombre a la fuga, centrada en la etapa creativa del ex Beatle tras la separación de la banda.
En ficción seriada, destacan Detective Alex Cross, adaptación del personaje creado por James Patterson, así como el regreso de LOL: Last One Laughing México y propuestas de suspenso como 56 días.
A esto se suma la transmisión de partidos clave del futbol mexicano y programación especial de la NBA.
Películas
- La meta es el amor – 4 de febrero
- Animales peligrosos – 6 de febrero
- No me sigas – 6 de febrero
- Together: Juntos hasta la muerte – 14 de febrero
- La Máquina: The Smashing Machine – 20 de febrero
- Noche de paz, noche de horror – 21 de febrero
- Back to Black – 25 de febrero
- Profesión Peligro – 26 de febrero
- Paul McCartney: Hombre a la fuga – 27 de febrero
Series
- Detective Alex Cross – 11 de febrero
- LOL: Last One Laughing México – 13 de febrero
- Love Me Love Me – 13 de febrero
- 56 días – 18 de febrero
- El engaño – 25 de febrero
- Sweetpea – 7 de febrero
- El diablo disfrazado: John Wayne Gacy – 27 de febrero
Eventos deportivos
- Chivas vs León – 1 de febrero
- Chivas vs América – 14 de febrero
- Chivas vs Atlas – 15 de febrero
- Chivas vs América Femenil – 22 de febrero
- Programación especial NBA – Durante febrero
Estrenos de Disney+ en febrero de 2026
Disney+ mantiene en febrero su estrategia de estrenos distribuidos a lo largo del mes, combinando nostalgia, nuevas temporadas y producciones originales.
La plataforma destaca el regreso de Scrubs con su décima temporada, así como la continuación de Paradise y The Artful Dodger.
En el apartado documental, llegan títulos como We Call It Imagineering y La reina del ajedrez, mientras que The Muppet Show vuelve con una versión renovada.
Además, The Beauty continúa estrenando episodios semanales, reforzando la idea de un catálogo en constante actualización.
Películas
- Ella McCay – 5 de febrero
- La reina del ajedrez – 6 de febrero
- ¡Uf! ¿Solo amigos? – 6 de febrero
- El tour universitario con Joe – 13 de febrero
- Soy Gordon Ramsay – 18 de febrero
- Pavana – 20 de febrero
Series
- The Muppet Show – 4 de febrero
- We Call It Imagineering – 4 de febrero
- The Artful Dodger (temporada 2) – 10 de febrero
- Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette – 16 de febrero
- Paradise (temporada 2) – 23 de febrero
- Scrubs (temporada 10) – 25 de febrero
Estrenos de Apple TV+ en febrero de 2026
Apple TV+ concentra su oferta de febrero en pocos estrenos, pero de alto perfil.
En cine, presenta Eternidad, una película original protagonizada por Elizabeth Olsen, Miles Teller y Callum Turner, que marca una nueva colaboración entre la plataforma y A24.
En series, regresan Lo último que me dijo, con Jennifer Garner al frente de su segunda temporada, y Monarch: Legado de monstruos, que continúa expandiendo el universo de los titanes y el legado de Godzilla con nuevos episodios ambientados en la Isla Calavera.
La plataforma mantiene así su apuesta por producciones selectivas y de alto valor.
Películas
- Eternidad – 13 de febrero
Series
- Lo último que me dijo (temporada 2) – 20 de febrero
- Monarch: Legado de monstruos (temporada 2) – 27 de febrero
Con esta programación, febrero de 2026 se perfila como un mes estratégico para las plataformas de streaming, que apuestan por estrenos dosificados y títulos reconocibles para sostener la conversación y la permanencia de sus audiencias.
Series consolidadas, cine original, documentales y deporte en vivo conforman una oferta diseñada para distintos ritmos de consumo, confirmando que la competencia entre servicios se juega cada vez más en la constancia y el equilibrio del catálogo.