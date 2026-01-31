Estrenos de streaming en febrero de 2026: qué llega a HBO Max, Prime Video, Disney+ y Apple TV+

Febrero de 2026 llega con agenda llena para las plataformas de streaming. HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+ y Apple TV+ renuevan su catálogo con estrenos pensados para mantener al público atento durante todo el mes: regresos esperados, nuevas temporadas, películas originales, documentales y hasta transmisiones deportivas.

La estrategia es clara: no saturar, pero sí ofrecer novedades constantes que se adapten a distintos hábitos de consumo. Desde adaptaciones literarias y biopics musicales, hasta comedias, terror y eventos en vivo, el segundo mes del año confirma que el streaming sigue apostando por la variedad como su principal fortaleza.

Estrenos de HBO Max en febrero de 2026

HBO Max abre febrero con una selección centrada en historias intensas y personajes complejos. La plataforma apuesta por el cierre de Como agua para el chocolate, cuya segunda y última temporada retoma el arco de Tita y Pedro desde un México marcado por tensiones familiares y transformaciones sociales.

A este estreno se suma Portobello, una nueva serie basada en hechos reales que reconstruye el caso judicial del presentador italiano Enzo Tortora y su caída pública tras una acusación que sacudió a la televisión italiana en los años ochenta.

El catálogo se completa con documentales como Sobrevivir al Paraíso: Más allá de los Testigos de Jehová y Murder in Glitterball City, reforzando la línea de contenidos adultos y de investigación que caracteriza a la plataforma.

Películas

Spider-man. De regreso a casa - 4 de febrero

Megan 2.0 - 6 de febrero

Series

Dona Beja – 2 de febrero

El maravillosamente extraño mundo de Gumball (temporada 2) – 2 de febrero

Más que rivales - 6 de febrero

Red Eye (temporada 2) – 12 de febrero

Como agua para el chocolate (temporada 2) – 15 de febrero

Portobello – 20 de febrero

Banksters – 20 de febrero

Documentales y especiales

The Grammy Awards - 1 de febrero

Vecinos – 14 de febrero

Sobrevivir al Paraíso: Más allá de los Testigos de Jehová – 20 de febrero

Murder in Glitterball City – 20 de febrero

Megan 2.0 llega a HBO Max en febrero Foto: X @@StreamMaxLA

Estrenos de Amazon Prime Video en febrero de 2026

Amazon Prime Video se posiciona en febrero como una de las plataformas con mayor movimiento. Su catálogo mezcla cine, series y transmisiones deportivas, con títulos que van del drama musical al terror y el suspenso.

Entre las películas más comentadas del mes están Back to Black, que recorre la vida y carrera de Amy Winehouse, y Paul McCartney: Hombre a la fuga, centrada en la etapa creativa del ex Beatle tras la separación de la banda.

En ficción seriada, destacan Detective Alex Cross, adaptación del personaje creado por James Patterson, así como el regreso de LOL: Last One Laughing México y propuestas de suspenso como 56 días.

A esto se suma la transmisión de partidos clave del futbol mexicano y programación especial de la NBA.

Películas

La meta es el amor – 4 de febrero

Animales peligrosos – 6 de febrero

No me sigas – 6 de febrero

Together: Juntos hasta la muerte – 14 de febrero

La Máquina: The Smashing Machine – 20 de febrero

Noche de paz, noche de horror – 21 de febrero

Back to Black – 25 de febrero

Profesión Peligro – 26 de febrero

Paul McCartney: Hombre a la fuga – 27 de febrero

Series

Detective Alex Cross – 11 de febrero

LOL: Last One Laughing México – 13 de febrero

Love Me Love Me – 13 de febrero

56 días – 18 de febrero

El engaño – 25 de febrero

Sweetpea – 7 de febrero

El diablo disfrazado: John Wayne Gacy – 27 de febrero

Eventos deportivos

Chivas vs León – 1 de febrero

Chivas vs América – 14 de febrero

Chivas vs Atlas – 15 de febrero

Chivas vs América Femenil – 22 de febrero

Programación especial NBA – Durante febrero

56 días llega a Amazon Prime Video el 18 de febrero Foto: X @@PrimeVideoMX

Estrenos de Disney+ en febrero de 2026

Disney+ mantiene en febrero su estrategia de estrenos distribuidos a lo largo del mes, combinando nostalgia, nuevas temporadas y producciones originales.

La plataforma destaca el regreso de Scrubs con su décima temporada, así como la continuación de Paradise y The Artful Dodger.

En el apartado documental, llegan títulos como We Call It Imagineering y La reina del ajedrez, mientras que The Muppet Show vuelve con una versión renovada.

Además, The Beauty continúa estrenando episodios semanales, reforzando la idea de un catálogo en constante actualización.

Películas

Ella McCay – 5 de febrero

La reina del ajedrez – 6 de febrero

¡Uf! ¿Solo amigos? – 6 de febrero

El tour universitario con Joe – 13 de febrero

Soy Gordon Ramsay – 18 de febrero

Pavana – 20 de febrero

Series

The Muppet Show – 4 de febrero

We Call It Imagineering – 4 de febrero

The Artful Dodger (temporada 2) – 10 de febrero

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette – 16 de febrero

Paradise (temporada 2) – 23 de febrero

Scrubs (temporada 10) – 25 de febrero

Ella McCay llega a Disney Plus el 5 de febrero Foto: X @@disneyPlusLatan

Estrenos de Apple TV+ en febrero de 2026

Apple TV+ concentra su oferta de febrero en pocos estrenos, pero de alto perfil.

En cine, presenta Eternidad, una película original protagonizada por Elizabeth Olsen, Miles Teller y Callum Turner, que marca una nueva colaboración entre la plataforma y A24.

En series, regresan Lo último que me dijo, con Jennifer Garner al frente de su segunda temporada, y Monarch: Legado de monstruos, que continúa expandiendo el universo de los titanes y el legado de Godzilla con nuevos episodios ambientados en la Isla Calavera.

La plataforma mantiene así su apuesta por producciones selectivas y de alto valor.

Películas

Eternidad – 13 de febrero

Series

Lo último que me dijo (temporada 2) – 20 de febrero

Monarch: Legado de monstruos (temporada 2) – 27 de febrero

La segunda temporada de Monarch: Legado de monstruos llega a Aple Tv + el 27 de febrero Foto: X @PortalAppleTV

Con esta programación, febrero de 2026 se perfila como un mes estratégico para las plataformas de streaming, que apuestan por estrenos dosificados y títulos reconocibles para sostener la conversación y la permanencia de sus audiencias.

Series consolidadas, cine original, documentales y deporte en vivo conforman una oferta diseñada para distintos ritmos de consumo, confirmando que la competencia entre servicios se juega cada vez más en la constancia y el equilibrio del catálogo.