"Estaba llorando": Katy Perry confiesa lo duro que fue separarse de Orlando Bloom

Meses después de que se confirmara el final de su relación con Orlando Bloom, Katy Perry compartió algunos detalles sobre la etapa que atravesó durante ese periodo. La cantante aseguró que varios de los temas que forman parte de su nueva música fueron escritos mientras enfrentaba cambios importantes en su vida personal.

Durante una entrevista con Apple Music, la intérprete habló sobre el proceso creativo detrás de Watch It Burn, el sencillo con el que inicia una nueva etapa profesional. Según explicó, la canción nació en un momento en el que intentaba adaptarse a distintas situaciones que ocurrían al mismo tiempo dentro y fuera de los escenarios.

Lo que contó Katy Perry sobre su ruptura con Orlando Bloom

En conversación con Zane Lowe, la cantante recordó cómo se sentía cuando comenzó a escribir algunas de las canciones que hoy forman parte de sus proyectos más recientes.

Perry explicó que atravesaba una etapa complicada tanto a nivel personal como profesional. De acuerdo con sus palabras, había momentos en los que se sentía emocionalmente agotada mientras continuaba con sus compromisos laborales.

"Estaba llorando, acababa de separarme. Había pasado por muchas cosas, tanto públicas como privadas", comentó durante la entrevista.

La artista también recordó que ese periodo coincidió con parte de la gira Lifetimes, una etapa que aún tiene muy presente debido a la intensidad de los cambios que estaba viviendo.

Aunque reconoció que fueron meses difíciles, aseguró que decidió canalizar gran parte de esas emociones a través de la música.

Katy Perry revela cómo vivió su separación de Orlando Bloom IG kabloomupdates

Watch It Burn nació durante ese proceso

Uno de los resultados de ese momento fue Watch It Burn, el sencillo que marca el inicio de una nueva etapa en la carrera de Katy Perry.

La cantante explicó que inicialmente no estaba segura de compartir una canción tan personal. Sin embargo, con el paso del tiempo decidió incluirla en su repertorio porque reflejaba con honestidad lo que estaba viviendo.

La letra aborda temas relacionados con la autoestima, las decisiones personales y la necesidad de seguir adelante después de una experiencia complicada.

Para Perry, el proyecto terminó convirtiéndose en una forma de documentar un momento específico de su vida. También señaló que espera que algunas personas puedan identificarse con las emociones que transmite la canción.

El lanzamiento representa además uno de los primeros adelantos de la música que prepara para los próximos meses.

Katy Perry revela cómo vivió su separación de Orlando Bloom IG kabloomupdates

La historia de Katy Perry y Orlando Bloom

La relación entre Katy Perry y Orlando Bloom comenzó en 2016 después de coincidir en un evento posterior a los Globos de Oro.

Un año más tarde atravesaron una breve separación, aunque retomaron su romance poco después. En 2019 anunciaron su compromiso y en agosto de 2020 nació su hija, Daisy Dove.

Durante varios años ambos mantuvieron una relación estable mientras desarrollaban sus respectivos proyectos profesionales. Sin embargo, en 2025 se confirmó el final de su compromiso.

Tras darse a conocer la noticia, representantes de ambos señalaron que seguirían colaborando como padres y que su prioridad continuaría siendo el bienestar de su hija.

Hasta ahora, ninguno de los dos había hablado con demasiada profundidad sobre el proceso que atravesaron tras la separación.