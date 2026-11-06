“Estaba bastante harta”: Hilary Duff confiesa el lado oscuro de la fama con Lizzie McGuire

Durante años, Hilary Duff fue reconocida por interpretar a Lizzie McGuire, uno de los personajes más populares de Disney Channel. Sin embargo, detrás del éxito de la serie, la actriz atravesó una etapa que terminó por afectar su relación con el personaje.

En una entrevista con Paper Magazine, la cantante reconoció que llegó a sentirse agotada de interpretar a Lizzie McGuire, especialmente después de grabar la serie y su película, estrenada en 2003.

Duff explicó que la carga de trabajo y la atención que recibió durante aquellos años hicieron que comenzara a sentirse incómoda con la manera en que el público la identificaba.

Hilary Duff reveló que terminó agotada de interpretar a Lizzie McGuire y buscó construir una carrera alejada del personaje. IG hilaryduff

Por qué Hilary Duff terminó harta de interpretar a Lizzie McGuire

Hilary Duff tenía apenas 13 años cuando comenzó a protagonizar Lizzie McGuire, serie que se estrenó en enero de 2001 y que rápidamente se convirtió en uno de los programas más populares de Disney Channel.

La producción seguía la vida de una adolescente que enfrentaba problemas escolares, familiares y amorosos, mientras una versión animada de ella misma expresaba sus pensamientos.

El éxito del programa llevó a Duff a convertirse en una estrella juvenil, pero también implicó largas jornadas de grabación y una exposición pública que comenzó a resultarle difícil.

Durante su entrevista con Paper Magazine, la actriz recordó que grabó 30 episodios durante un año y otros 35 al siguiente, una carga de trabajo que terminó por desgastarla.

El cansancio aumentó cuando viajó a Italia para filmar The Lizzie McGuire Movie, película que llevó al personaje a una nueva aventura fuera de Estados Unidos.

En ese momento, Duff sentía que su identidad estaba completamente relacionada con la protagonista de Disney y que pocas personas la reconocían por su verdadero nombre.

“Estaba bastante harta de Lizzie en ese momento”, confesó la actriz al recordar aquella etapa de su carrera.

La cantante explicó que llegó a pensar que ya no quería continuar interpretando al personaje porque necesitaba que el público comenzara a verla como una persona diferente.

“Quiero que la gente me vea a mí. Esto ya no es divertido”, recordó sobre lo que sentía durante el rodaje de la película.

Duff aseguró que estaba intentando construir su propia identidad artística, separada de la adolescente que la había convertido en una figura conocida internacionalmente.

Hilary Duff protagonizó Lizzie McGuire desde 2001, pero el éxito de la serie terminó por agotarla emocionalmente. IMDb

Hilary Duff revela por qué se negó a cantar What Dreams Are Made Of

El distanciamiento de Hilary Duff con Lizzie McGuire no terminó cuando dejó de interpretar al personaje, pues también afectó su relación con la música de la película.

Durante años, la artista evitó cantar What Dreams Are Made Of, tema que aparece en una de las escenas más recordadas del largometraje estrenado en 2003.

En la historia, Lizzie viaja a Roma durante una excursión escolar y termina involucrada en una presentación musical después de ser confundida con una cantante italiana.

La secuencia se convirtió en uno de los momentos más conocidos de la película y la canción continuó siendo popular entre quienes crecieron viendo Disney Channel.

Sin embargo, Duff explicó que durante mucho tiempo no quería interpretar el tema porque lo relacionaba con una etapa de su vida que había terminado por agotarla.

La cantante incluso consideraba que What Dreams Are Made Of no era una canción que le perteneciera realmente, a pesar de estar vinculada con su personaje.

Su perspectiva cambió con el paso de los años y, en 2026, decidió recuperar el tema como parte de su regreso a los escenarios.

La artista incluyó una nueva grabación en (Mine), un EP compuesto por siete versiones renovadas de canciones de su catálogo.

También incorporó el tema a sus presentaciones de Small Rooms, Big Nerves Tour, lo que marcó una nueva etapa en su relación con aquella producción de Disney.

“Ahora cuando lo canto, se siente mucho mejor”, explicó Duff, quien aseguró que finalmente puede disfrutar del cariño que el público conserva por la canción.

La intérprete reconoció que, al recordar su juventud, le habría gustado vivir aquella experiencia de otra manera y disfrutar más del éxito que estaba alcanzando.

Hilary Duff reveló que durante años se negó a cantar What Dreams Are Made Of, tema de la película Lizzie McGuire. Disney Plus

¿Qué pasó con el regreso de Hilary Duff a Lizzie McGuire?

Aunque Hilary Duff pasó años intentando separarse de Lizzie McGuire, la posibilidad de volver a interpretar al personaje llegó a convertirse en un proyecto oficial.

En 2019, Disney+ anunció una continuación de la serie que mostraría a Lizzie durante su vida adulta, cuando estaba por cumplir 30 años y vivía en Nueva York.

La producción buscaba recuperar al personaje para mostrar los problemas y las decisiones que enfrentaría en una etapa diferente de su vida.

Sin embargo, el proyecto fue cancelado en 2020 debido a diferencias creativas, por lo que la continuación nunca llegó a estrenarse en la plataforma.

A pesar de aquella cancelación, Duff no ha descartado completamente la posibilidad de regresar al papel que la hizo famosa.

En una entrevista de 2022 con The Cut, la actriz señaló que todavía consideraba interesante conocer qué había ocurrido con Lizzie después de tantos años.

Incluso mencionó que la edad del personaje no tendría que representar un problema para una posible continuación.

La serie original reunió a actores como Lalaine, Adam Lamberg, Jake Thomas, Hallie Todd y Robert Carradine, quienes interpretaron a los amigos y familiares de la protagonista.

La producción tuvo un total de 65 episodios, mientras que la película de 2003 permitió llevar la historia de Lizzie a los cines.