Esposa de Bruce Willis revela que el actor no sabe que tiene demencia

Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis, reveló un detalle que está haciendo más sencillo transitar la enfermedad del actor y que la hace sentir tranquila a pesar del desalentador pronostico que los médicos le han dado sobre la salud del intérprete.

Emma se sinceró al hablar sobre el padecimiento de Bruce Willis y la forma en cómo ha impactado la vida de su familia, sin embargo, sorprendió al revelar que el actor no es consciente de que padece demencia frontotemporal, una situación que, lejos de angustiarla, le genera alivio.

Durante su participación en el podcast Conversations With Cam, Emma explicó que Bruce vive con una condición neurológica llamada anosognosia, la cual impide que el cerebro reconozca que algo no está funcionando correctamente, es por esta razón, el protagonista de Duro de matar nunca “ató los cabos” ni se dio cuenta de su diagnóstico.

“Su cerebro no puede identificar lo que le está sucediendo. Él cree que todo es normal, y sinceramente, me alegra que sea así”, compartió Emma.

Para ella, esta condición es una especie de “bendición y maldición”, aunque prefiere enfocarse en el lado positivo.

La esposa del actor aclaró que Bruce sigue muy presente, reconoce a su familia y mantiene una conexión especial con ella y sus hijas, aunque de una manera distinta.

"Entonces, cuando alguien me pregunta: '¿Bruce todavía sabe quién eres?', sí, lo sabe. No tiene Alzheimer, tiene DFT", explicó Emma. "Tiene una forma de conectar conmigo y con nuestros hijos que quizá no sea la misma que la que conectarías con tu ser querido, pero sigue siendo muy hermosa, muy significativa, simplemente diferente. Simplemente aprendes a adaptarte y a conocerlos desde su punto de vista".

“No tiene Alzheimer, tiene demencia frontotemporal, y su forma de relacionarse sigue siendo hermosa y significativa, solo es diferente”, explicó.

La familia de Bruce Willis dio a conocer su diagnóstico de afasia en 2022, condición que un año después evolucionó a demencia frontotemporal, motivo por el cual el actor se retiró definitivamente de la actuación.

Desde entonces, tanto Emma como Demi Moore y sus hijas han mostrado una unión ejemplar y han sido muy transparentes con los seguidores del actor.

Emma aseguró que la enfermedad avanza de forma lenta y que la familia ha aprendido a adaptarse paso a paso.

“Hemos crecido con él, nos hemos ajustado juntos y aprendemos a verlo desde su perspectiva”, comentó.

A principios de 2025, su hija Rumer Willis también tranquilizó a los fans al asegurar que su padre se encuentra bien y rodeado de amor, de igual forma, Emma, en una emotiva publicación por el Día del Padre, donde destacó que Bruce les enseña a sus hijas valores como la resiliencia, el amor incondicional y la fuerza de simplemente estar presente.

