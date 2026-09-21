Carlos Rivera pospone próximos conciertos debido a un problema médico

El cantante Carlos Rivera anunció que sus próximos conciertos serán pospuestos, debido a un problema médico que le imposibilita presentarse en las fechas que ya tenía previstas.

Por medio de un comunicado en sus redes sociales oficiales, el también compositor y actor mexicano emitió un mensaje a sus “Riveristas”.

Carlos Rivera pospone próximos conciertos

Carlos Rivera pospone próximos conciertos. @carlosrivera

De acuerdo con el intérprete de “Te Esperaba”, la decisión de posponer sus próximos conciertos recae en un problema médico.

Rivera informó que desde hace tiempo lidia con una lesión en las cuerdas vocales y, aunque ha hecho todo lo posible por cuidarse y seguir adelante con sus presentaciones, llegó a un punto en el que continuar así, podría lastimarlo aún más.

Por indicación de mis médicos necesito hacer un mes de reposo para darle a mis cuerdas el tiempo necesario para recuperarse correctamente”.

El cantante confesó que es algo difícil para él, pero que se ve en la necesidad de posponer los conciertos de:

Bogotá

Medellín

El Salvador

Guatemala

Carlos Rivera indicó que sabe lo que hay detrás de cada fecha, especialmente, por el encuentro esperado con sus fans, pero enfatizó que si no fuera necesario, jamás tomaría una decisión así.

Respecto a las nuevas fechas, indicó que serán anunciadas muy pronto. En tanto que tiene contemplado su regreso para el 23 de octubre, con el concierto en Tlaxcala y, de ahí en adelante, seguirá su agenda como está prevista, con las fechas posteriores.

Gracias de corazón por su comprensión, su paciencia y todo su cariño”, concluyó.

“Vida México Tour”, en pausa

La gira que se ve obligado a pausar Carlos Rivera lleva por título “Vida México Tour”, la cual nació a partir del álbum del mismo nombre y que representa una nueva etapa en su carrera. El espectáculo tiene como eje la música mexicana y las tradiciones del país, con el mariachi como uno de sus principales protagonistas, pero también incorpora canciones que han marcado la trayectoria del cantante.

El concepto de la gira está estrechamente relacionado con las raíces y los recuerdos personales de Rivera. El cantante ha explicado que la música mexicana forma parte de su historia familiar y que este proyecto le permitió acercarse nuevamente a esas tradiciones desde una perspectiva más personal. El Día de Muertos también tiene un lugar importante dentro del espectáculo, especialmente a partir del significado que adquirió para él la canción “Recuérdame”, que interpretó para la película Coco.

Carlos Rivera pospone próximos conciertos. @carlosrivera

Durante sus conciertos, Rivera combina las canciones de ¡Vida México! con algunos de sus éxitos más conocidos, entre ellos “Me Muero”, “Te Esperaba”, “Que Lo Nuestro Se Quede Nuestro” y “Sería Más Fácil”. El resultado es un espectáculo que mezcla mariachi, elementos visuales relacionados con la cultura mexicana y momentos dedicados a recordar a aquellas personas que ya no están. En una de sus presentaciones en México incluso se incorporó una ofrenda digital en la que el público podía compartir fotografías de sus seres queridos.

La gira tuvo una importante etapa por México durante 2026, con presentaciones en ciudades como Irapuato, Monterrey, Saltillo, Torreón, Guadalajara, Ciudad de México, Cancún, Mérida y Ciudad Juárez. Uno de los momentos más significativos ocurrió el 9 de mayo, cuando Rivera se presentó por primera vez en la Plaza de Toros México, un escenario que convirtió en uno de los puntos centrales de esta etapa del tour.

Después de recorrer México, el cantante llevó ¡Vida México! a España, donde ofreció conciertos en distintas ciudades durante el verano. La gira también continúa por Latinoamérica y tiene presentaciones programadas en países como Colombia, El Salvador y Costa Rica, mientras que en México está prevista una nueva fecha en Monterrey para el 28 de noviembre de 2026, en la Arena Monterrey.

Su última presentación en “El Rey León”

Carlos Rivera pospone próximos conciertos. @carlosrivera

Una de las últimas presentaciones de Carlos Rivera antes de anunciar su pausa, fue en el Teatro Telcel este mismo mes de septiembre, en donde se presentó como padrino de la develación de la placa por las 500 representaciones de la segunda temporada de El Rey León en México. Aunque esta vez no volvió para interpretar a Simba, el reencuentro tuvo un significado especial para el cantante, quien recordó la etapa en la que dio vida al protagonista del musical.

Rivera fue el primer mexicano en interpretar a Simba en la producción mexicana de El Rey León, que llegó al país en 2015. Antes de conseguir el personaje, el cantante ya había participado en otros musicales y tenía claro que quería formar parte de esta historia. Incluso ha contado que cuando Morris Gilbert, productor de la obra, le preguntó qué musical le gustaría protagonizar, su respuesta fue precisamente El Rey León.

Su participación como Simba se convirtió en un momento importante de su carrera, ya que además de presentarse en México, posteriormente llevó el personaje a España. El musical también representó una oportunidad para que otros artistas mexicanos se incorporaran a producciones internacionales de El Rey León, algo que Rivera recordó durante su reciente visita al Teatro Telcel.

Durante su regreso en septiembre de 2026, el cantante aprovechó para reencontrarse con integrantes del elenco y recordar las experiencias que vivió sobre ese escenario. Su presencia también sirvió para destacar la relación que mantiene con una obra que marcó una etapa importante de su carrera y que, años después, continúa formando parte de su historia artística.