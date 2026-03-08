Freddy Ortega insinúa plagio de Eugenio Derbez por 'La Familia P. Luche'; comediante aclara polémica

El comediante Freddy Ortega, integrante del reconocido dúo Los Mascabrothers, insinuó que Eugenio Derbez utilizó elementos creativos de uno de sus proyectos fallidos para darle vida a la exitosa comedia La Familia P. Luche.

Ante la rápida viralización de sus comentarios, el actor tuvo que salir públicamente a frenar el escándalo, aclarando que se trata de un capítulo cerrado en su vida y exigiendo a la prensa que el enfoque se mantenga en el lanzamiento de su nuevo libro autobiográfico en lugar de alimentar un pleito mediático.

Mascabrothers diseñaron programa similar a estética de 'La Familia P. Luche'

Toda esta controversia se originó a raíz de una entrevista que Ortega concedió recientemente al podcaster Nayo Escobar. Durante la amena charla, el comediante recordó los difíciles inicios de su carrera en la televisión, específicamente un programa llamado 'Diversión desconocida'.

Según relató, los ejecutivos les dieron un ultimátum muy claro: si lograban alcanzar los 20 puntos de rating, el show se quedaba al aire. Lamentablemente, debutaron con 17 puntos y rápidamente cayeron a 12, lo que provocó la cancelación del proyecto en una época donde el público aún no los ubicaba.

Lo interesante de esta anécdota radica en la estética que los hermanos Ortega habían diseñado para esa emisión. Freddy detalló que su escenografía estaba llena de colores estridentes y cuadros colgados de forma intencionalmente chueca.

Además, contaban con un sketch titulado El imperio contra Taca donde todos los personajes utilizaban prendas hechas de peluche.

El imperio contra Taka Especial

Con un tono de resignación, el comediante señaló que tiempo después de que su programa saliera del aire, el público pudo ver exactamente esos mismos elementos visuales brillando en otra parte, sugiriendo claramente que su trabajo original sirvió de inspiración directa para el universo de la familia de Ciudad Peluche.

En la misma conversación, incluso deslizó que hubo coincidencias sospechosas con la creación del famoso personaje El Lonje Moco.

Carlos Trejo se suma a las críticas contra Eugenio Derbez

Este señalamiento no llega en un momento cualquiera para la imagen de Eugenio Derbez. Hace apenas un mes, su originalidad ya había sido fuertemente cuestionada cuando Carlos Trejo declaró en el podcast 'Somos batos' que el verdadero genio detrás de todos los personajes icónicos del comediante era el fallecido escritor Gus Rodríguez.

Trejo aseguró que fue Rodríguez quien creó absolutamente todo el talento que se vio en pantalla, recordando que el propio Derbez admitió en televisión nacional que sin la pluma de Gus, su carrera no habría sido la misma.

El programa de Freddy Ortega Especial

Freddy Ortega pide parar polémica

A pesar de que las piezas parecían acomodarse para una gran guerra de declaraciones, Freddy Ortega decidió poner un alto definitivo a la situación. Visiblemente molesto por el rumbo amarillista que tomaron los titulares, el mayor de los Mascabrothers aclaró ante las cámaras que esta historia es simplemente una de las muchas vivencias que plasmó en las páginas de su reciente libro autobiográfico, titulado Sueños de un pseudo actor.

Ortega defendió su derecho legítimo a contar su propia versión de los hechos que formaron su trayectoria en la comedia mexicana, pero lamentó profundamente que años de esfuerzo literario se reduzcan a un titular de confrontación.

"Trabajé mucho por ese libro, trabajé mucho por hacer humor como para que ahora se diga: 'Ah, hizo un libro Freddy señalando a alguien'... Es mi vida, maestro", sentenció con frustración, pidiendo respeto por su obra.

Para dar por terminado el asunto, su hermano Germán intervino para respaldar su legado y confirmar que no existe ninguna enemistad vigente con el creador de 'XHDRBZ'. Germán dejó muy en claro que estas diferencias creativas ocurrieron hace muchísimo tiempo y que, en su momento, todo se habló y se arregló de frente con Eugenio.

