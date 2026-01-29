Aída, la famosa serie española, por fin llega a los cines

Antes de su esperadísimo estreno este viernes 30 de enero, los protagonistas de 'Aída y vuelta', vuelven 12 años después de la emisión del último capítulo de 'Aída' para alegría de los fanáticos de la icónica serie, se han dado cita en el madrileño cine Callao en una première en la que cine y moda se han dado la mano en una de las alfombras rojas más especiales y multitudinarias de los últimos tiempos.

Además del elenco al completo de la comedia, con Paco León a la cabeza, y la presencia de Carmen Machi, Miren Ibarguren, Melani Olivares, Pepe Viyuela, David Castillo, Eduardo Csanova, Marisol Ayuso, Óscar Reyes, Mariano Peña, Pepa Rus y Secun de la Rosa.

Fueron numerosas celebrities las que no se han querido perder el estreno, como Patricia Pardo, Isabel Jiménez, Alaska y Mario Vaquerizo, Ion Aramendi, Santiago Segura, Ana Terradillos, o Luis Merlo entre otros, que han desfilado con sus mejores galas ante un photocall rojo protagonizado por las caras de los protagonistas de 'Aída y vuelta' con gafas de sol. Los looks más comentados de la noche, ¡a continuación!

Paco León, el director de la película, que vuelve a meterse en la piel del inolvidable 'Luisma', ha acaparado todas las miradas con un look de Palomo Spain protagonizado por una camisa negra con estampado de grandes flores rojas abstractas, y un pantalón ancho en negro.

Estoy muy contento, la verdad, feliz de enseñar por fin la criatura dos años de trabajo y creo que ha salido una película muy bonita y que la gente va a disfrutar mucho. Ha sido un reto, un reto pero un reencuentro muy bonito y un regalo para todos los fans de 'Aída' y también una buena película para gente que nunca ha visto la serie", confesó emocionado.

Miren Ibarguren, la actriz, arrebatadora, presumió de su avanzado embarazo -espera su segundo hijo con el director Alberto Caballero- con un espectacular vestido túnica sin mangas en color negro y unos glamourosos guantes largos efecto piel al tono.

Carmen Machi, la recordada 'Aída', que vuelve a dar vida al personaje que la catapultó definitivamente al olimpo de la interpretación en nuestro país, ha destilado elegancia con un traje negro compuesto por pantalón recto y blazer repleta de detalles joya metalizados en forma de imperdibles.

Melani Olivares, pura sofisticación, la artista, que da vida a 'Paz' en la película, ha apostado por un precioso vestido largo negro con la espalda al aire y cierre con lazada haciendo un original efecto abullonado, además de rendirse al efecto wet en su melena.

Eduardo Casanova, el actor y director, que de nuevo interpreta a 'Fidel' en 'Aída y vuelta', ha destacado por su originalidad con un arriesgado traje negro de raya dipomática blanca en clave oversize con maxi hombreras estructuradas y pantalón ancho.

Pepa Rus, la hilarante 'Macu', concidió con su compañera Melani en un peinado efecto mojado, y acertado de pleno, con un diseño largo de corte ajustado, escote barco, manga larga, y detalle asimétrico en el escote, del que partía una tira hacia el lado contrario del cuello.

David Castillo, el intérprete que da vida al personaje de 'Jonathan' -hijo de 'Aída'-, dejó a más de uno sin palabras con su llamativo estilismo: pantalón blanco tipo baggy de pinzas con franja negra en el lateral, camisa negra abierta con lazada al cuello, y un bolso de piel tipo bandolera rojo.

María León, la hermana de Paco León no se ha perdido este estreno tan especial y se ha llevado todas las miradas con un sensual vestido semitransparente de Fendi con el logo de la marca a lo largo de toda la prenda, que dejaba a la vista su ropa interior.

Isabel Jiménez, la presentadora de Informativos Mediaset lució un impecable traje de pantalón negro al que ha dado un plus de sofisticación incluyendo un maxi cinturón en el mismo tono para marcar cintura.

Patricia Pardo, sin Christian Gálvez en esta ocasión, la periodista firmó uno de sus mejores looks con un vestido midi negro de escote asimétrico. Menos es más, y ella se ha convertido en el mejor ejemplo.

jcp