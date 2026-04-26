Entre gritos y lágrimas: Pedro Pascal sorprende en CCXPMX 2026 junto a Jon Favreau

El actor chileno Pedro Pascal no podía fallarle a sus seguidores de la CCXPMX 2026, y menos cuando se sabe que se encuentra en México filmando su más reciente proyecto, De noche.

Aunque no estaba anunciado en el programa oficial, los fans de Star Wars mantenían la esperanza de verlo aparecer junto a Jon Favreau. Y no los defraudó.

Tras una breve presentación de Favreau, se anunció una sorpresa. De pronto, Pascal apareció en el escenario portando una playera de la Selección Mexicana, lo que generó un griterío inmediato. El actor, conocido por interpretar a Din Djarin en The Mandalorian, se mostró incrédulo y emocionado ante el cariño del público mexicano.

Un momento lleno de emoción

Entre besos lanzados al aire y sonrisas, el actor trató de responder a los asistentes que coreaban su nombre al unísono: “¡Pedro, Pedro, Pedro!”.

Tras el cálido recibimiento, se sentó junto a Favreau, a quien expresó su admiración. Ambos conversaron sobre el universo de Star Wars, creado por George Lucas en 1977, y el impacto que ha tenido en sus vidas.

Fue en ese momento cuando Pascal no pudo contener la emoción al recordar su conexión personal con la saga:

Cuando empezamos el proyecto entendí inmediatamente que iba a ser algo que iba a llegar a toda la gente. Tan pronto como lo vi, supe que sería una nueva experiencia del streaming, pero siempre tuve un sueño en mi corazón de que The Mandalorian pudiera estar en la pantalla grande porque así es como crecí de niño. Yo iba mucho al cine con mi familia y vi las películas de Star Wars en la pantalla grande, y compartir esto, ser parte de algo así...

El director Jon Favreau y el actor Pedro Pascal durante el photocall de la película de Disney "The Mandalorian and Grogu", como parte de las actividades de la CCXPMX en su tercer día. Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro

La voz entrecortada y su gesto intentando ocultar las lágrimas no pasaron desapercibidos. El público respondió con aplausos, mientras el actor recuperaba el aliento.

Estoy viejito, pasa muy fácil... Pero son las películas que vi de chico y son las cosas que me criaron; que ahora sea parte de esto y compartirlo con ustedes, que lo vean en una pantalla grande y que tengan esa experiencia, para mí es un sueño que nunca voy a olvidar.

Grogu roba el corazón del público

Las sorpresas no terminaron ahí. Los estudios Disney y Lucasfilm tenían preparado otro momento especial: la aparición de Grogu, el entrañable personaje de The Mandalorian.

El animatrónico, manipulado por seis personas y utilizado en el rodaje de The Mandalorian & Grogu, hizo su entrada en el Thunder Stage, provocando ternura inmediata entre los asistentes.

Los fans comenzaron a corear: “¡Grogu, hermano, ya eres mexicano!”, mientras el personaje se movía de forma encantadora.

Pascal recordó la primera vez que vio al personaje:

La primera vez que conocí a Jon me invitaron a ver las primeras imágenes de la serie, y la primera vez que vi la imagen de él, no tenía nombre, era Baby Yoda, y entendí inmediatamente que iba a ser algo que iba a robarse el corazón de toda la gente.

El legado de Star Wars sigue creciendo

Por su parte, Jon Favreau habló sobre la evolución de la relación entre Mando y Grogu, destacando el componente emocional de la historia.

Creo que de lo que estoy muy orgulloso en Star Wars es de que hay muchas familias elegidas, pero no hay muchos buenos padres. Así que me encanta que este personaje, que empezó como un cazarrecompensas que trabajaba por dinero y vivía según el código del credo, se encuentra con este pequeño y su corazón cambia.

También reflexionó sobre el impacto duradero de la franquicia:

Star Wars trata tanto de personas como de sables de luz; también trata de naves espaciales y de alienígenas; no obstante, también trata del mito que George Lucas está contando. Lo mágico que hizo fue tomar viejas historias y traerlas a una nueva generación con efectos especiales y con ciencia ficción.

El director Jon Favreau y el actor Pedro Pascal durante el photocall de la película de Disney "The Mandalorian and Grogu", como parte de las actividades de la CCXPMX en su tercer día. Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro

Un cierre inolvidable

Tras cerca de 30 minutos de charla, emoción y sorpresas, Pedro Pascal, Jon Favreau y Grogu se despidieron del público.

Antes de retirarse, firmaron el logo del evento y presentaron 20 minutos exclusivos de The Mandalorian & Grogu, cinta derivada de la exitosa serie y que llegará a los cines el próximo 21 de mayo.

Sin duda, una aparición inesperada que se convirtió en uno de los momentos más emotivos y celebrados de la CCXPMX 2026.