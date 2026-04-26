"Con ustedes John Lennon": Bárbara de Regil comete error en Supernova Génesis 2026 | VIDEO

La participación de Bárbara de Regil como conductora en Supernova Génesis 2026 sigue dando de qué hablar, pero ahora por un momento que rápidamente encendió las redes sociales.

Durante su intervención en el ring, la actriz cometió un error al presentar al reconocido anunciador de boxeo Jimmy Lennon Jr., a quien llamó “John Lennon”, generando sorpresa entre los asistentes e internautas.

El video que se volvió viral

El instante exacto del error fue captado en video y comenzó a circular en distintas plataformas, donde usuarios no tardaron en reaccionar con memes, comentarios y bromas sobre la confusión.

La frase “Con ustedes John Lennon” se convirtió en tendencia en cuestión de horas, impulsando el nombre de Bárbara de Regil dentro de la conversación digital.

Aunque el momento fue breve, bastó para convertirse en uno de los clips más compartidos del evento.

Las redes sociales no perdonan

Como suele ocurrir con este tipo de situaciones en vivo, las redes sociales amplificaron el error. Algunos usuarios lo tomaron con humor, mientras que otros destacaron la presión que implica conducir un evento de esta magnitud.

Entre los comentarios, no faltaron las comparaciones con John Lennon, lo que añadió un tono irónico al momento.

A pesar de la ola de reacciones, también hubo quienes defendieron a la actriz, señalando que este tipo de equivocaciones son comunes en transmisiones en directo.

Un evento lleno de sorpresas

Más allá del incidente, Supernova Génesis 2026 ha destacado por mezclar deporte, espectáculo y cultura digital, reuniendo a figuras del entretenimiento y creadores de contenido.

La presencia de Bárbara de Regil como conductora fue una de las apuestas más comentadas de esta edición, especialmente porque días antes se especulaba sobre una posible pelea en la que podría participar.

Sin embargo, su rol se enfocó en la conducción, interacción con el público y acompañamiento de los momentos clave del evento.

Bárbara de Regil debuta como host en Supernova Génesis 2026 y genera expectativa Especial

Entre errores y aprendizaje en vivo

El tropiezo no opacó completamente su debut, pero sí evidenció los retos de enfrentarse a un formato en vivo, donde cualquier detalle puede amplificarse.

Para Bárbara de Regil, esta experiencia representa un nuevo paso en su carrera, ahora explorando el terreno de la conducción en eventos masivos.

Bárbara de Regil @barbaraderegil.

Mientras tanto, el video del momento sigue acumulando reproducciones y comentarios, confirmando que, en la era digital, incluso un error puede convertirse en uno de los momentos más recordados de la noche.

AAAT*