Entre clásicos y nuevas rolas: Plastilina Mosh celebra 30 años con concierto explosivo

Sin filtros, como se caracteriza, y con esa naturaleza irreverente, llegó Plastilina Mosh al Pepsi Center de la Ciudad de México para celebrar 30 años de historia y demostrar que sigue más vigente que nunca.

Alejandro Rosso y Jonás González lograron un momento especial, porque no solo fue un concierto, sino un repaso por su trayectoria y una velada única que, lejos de caer en la nostalgia clásica, apostó por entrelazar pasado y presente entre temas fundamentales y recientes.

Ante ocho mil seguidores, el dueto originario de Monterrey, creado a finales de los años 90, hizo lo suyo: generar un ambiente catártico, cargado de autenticidad, sin etiquetas y lleno de fusiones que van del jazz, rap, rock y electrónica hasta el hip hop, encendiendo a los presentes.

La agrupación corroboró que nació para romperla y que su sonido, que en sus inicios parecía una rareza, hoy resiste y sigue explorando el panorama musical lejos de las fórmulas repetidas.

Plastilina Mosh en CDMX Eric Idalid

De lo clásico a lo cínico

La noche en el recinto de la colonia Nápoles pasó volando para los fanáticos de la dupla regia, pues desde el inicio del show el ritmo nunca decayó; al contrario, fue de menos a más en cuestión de minutos que, en realidad, se convirtieron en más de dos horas.

El arranque explosivo comenzó con “Monster Truck”, seguido de “Te lo juro por Madonna”, un clásico que los asistentes corearon y aplaudieron, dando paso a “Oxidados”.

En ese momento, el público hizo una pausa para escuchar a Jonás, quien recordó que hace 30 años se formó la banda junto a su “carnal” Alejandro Rosso, específicamente el 4 de febrero de 1996 en una tocada en Monterrey.

¡Qué chingón tocar para ustedes! ¡Qué maravilla!, expresó Jonás ante los aplausos de los fanáticos.

Plastilina Mosh en CDMX Eric Idalid

Un recorrido entre hits y nuevas rolas

El dueto continuó la velada con canciones como “Purrum Pum Pum”, “Toll Free”, “Pinche Stereo Band” y la reciente “Conquistador”, además de “Aquamosh” y “Magic Fever”.

Todo transcurrió entre anécdotas y momentos espontáneos, incluyendo una pausa en la que Jonás se sentó en un sillón sobre el escenario para observar al público y disfrutar el momento, como reafirmando el camino recorrido.

Plastilina Mosh en CDMX Eric Idalid

Sorpresas sobre el escenario

Tras un breve receso, regresaron para continuar el show con más temas y algunas sorpresas, como la participación de El Cha! en la canción “Afroman”.

La colaboración fue recibida con entusiasmo por los asistentes, sumando otro momento memorable a la noche.

Plastilina Mosh en CDMX Eric Idalid

Un cierre a toda energía

Ya sin pausas, Plastilina Mosh cerró el concierto con “Peligroso Pop”, “Pervert Pop Song”, “Cínicos, pecadores y blasfemos”, “Mr. P. Mosh” y “Nalguita”.

Así, entre clásicos, irreverencia y una energía constante, el dueto reafirmó que, a 30 años de su formación, su propuesta sigue más viva que nunca.