¡Que resuene Enjambre! Todo sobre su concierto en el Estadio GNP

“La más grande maravilla…” Si eres fan de Enjambre, seguramente ya cuentas los días para cantar a todo pulmón sus grandes éxitos y hacer resonar, a coro, las canciones de una de las bandas más emblemáticas de la escena mexicana.

Después de cuatro meses desde la salida de los boletos, la espera está por terminar, el grupo se presentará este sábado 29 y domingo 30 de agosto en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, como parte de su tour Daños Luz.

Esta será una presentación especial para sus seguidores, pues la banda llegará por primera vez en solitario a este recinto para compartir algunos de los temas que han marcado su trayectoria.

¿Cuáles son los precios de Enjambre en CDMX?

Aunque la fecha del sábado 29 de agosto ya se agotó, todavía puedes encontrar boletos para la presentación del domingo 30 que tendrá lugar a las 20:00 horas.

Los precios van desde 496 hasta 2 mil 914 pesos, dependiendo de la zona. Si quieres ser parte del concierto de Enjambre, recuerda adquirir tus boletos únicamente a través de los canales oficiales, como Ticketmaster o las taquillas del recinto.

Enjambre en Estadio GNP Foto: Cuartoscuro.com / Andrea Murcia Monsivais

Posible setlist de Enjambre en el Estadio GNP

Una de las grandes expectativas de los fans es saber qué canciones podrán escuchar durante el concierto. Y aunque el setlist oficial para estas presentaciones aún no está confirmado, la lista de temas que Enjambre interpretó recientemente en su presentación en el Centro Cultural Universitario Tlaxcala puede dar una pista de lo que podría sonar este fin de semana.

Entre las canciones que podrían formar parte del repertorio se encuentran:

Desfases

Desfases Homografobia

Vida en el Espectro

Somos ajenos

Cámara de faltas

Angustias

Intruso

Mente Adolescente

Divergencia

Visita

Errante

Cobarde

Tercer tipo

Maleable

Madrugada

Enemigo

Dulce soledad

Vida en el espejo

La duda

Impacto

Manía cardíaca

Así que, aunque todavía habrá que esperar para conocer el repertorio definitivo que soprenda a los fans, quienes ya pueden comenzar a calentar la voz para cantar algunos de los clásicos de Enjambre.

Festival Iberoamericanos de Cultura Musical, Vive Latino 2026 Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

¿Cómo llegar al GNP?

Si vas a llegar en transporte público, una de las opciones es utilizar la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro, identificada con el color café.

Desde este punto podrás acercarte al recinto y dirigirte hacia los accesos correspondientes para disfrutar del concierto.

Festival Iberoamericanos de Cultura Musical, Vive Latino 2026 Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

¿Qué objetos no están permitidos en el Estadio GNP?

Si vas a asistir al concierto, es importante revisar con anticipación los objetos que puedes ingresar al recinto, ya que algunos artículos están prohibidos y podrían ser retirados durante el acceso.

Entre los cuales se encuentran: objetos punzocortantes, mascotas, láseres, comida y bebidas, sombrillas, aerosoles, bolsas que superen los 30 x 30 centímetros, botellas de cualquier tipo, latas, sillas, cobijas, anforitas, navajas, pirotecnia, gas pimienta, drogas y sustancias ilícitas, cámaras profesionales de fotografía o video, equipo profesional de grabación de audio.

Antes de salir de casa, revisa las indicaciones del recinto para evitar contratiempos al momento de ingresar.

Enjambre durante el Festival Iberoamericanos de Cultura Musical, Vive Latino 2026, en el Estadio GNP Seguros. Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Y, sobre todo, anticipa tu llegada al Estadio GNP. Llegar con tiempo te permitirá ingresar con mayor calma, ubicar tu acceso y disfrutar del concierto desde el primer momento. La noche promete canciones, recuerdos y muchas voces cantando al mismo tiempo.

Y tú, ¿qué canción de Enjambre quieres escuchar en el concierto del Estadio GNP?