Constanza Creel reaparece en público y sorprende por su parecido con Edith González

Constanza Creel González reapareció públicamente a sus 21 años y llamó la atención por el notable parecido con su madre, la actriz Edith González, quien falleció en 2019 tras una batalla contra el cáncer de ovario.

Constanza fue vista recientemente en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde fue abordada por reporteros. Aunque evitó dar declaraciones sobre su vida personal, respondió brevemente con una frase que recordó a muchos la manera en que su madre solía manejar las preguntas de la prensa.

“Sin comentarios”, dijo la joven, una expresión que Edith González utilizaba con frecuencia cuando prefería no hablar sobre ciertos temas.

El momento quedó grabado en video

El encuentro con la prensa fue difundido en un video compartido por el periodista Michelle Rubalcava en su canal de YouTube El Mich TV. En el clip se observa a Constanza caminando mientras algunos reporteros intentan obtener declaraciones.

Rubalcava comentó que le sorprendió verla y destacó el parecido con la actriz. “Reapareció la hija de Edith González, Constanza. Qué chula está Constanza, bien grandota, bien bonita”, expresó el comunicador.

El periodista también comentó que la actitud de la joven fue respetuosa, aunque prefirió mantenerse al margen de las preguntas.

“Muy cordial, muy educada, dijo ‘no quiero hablar’. Pero vean cómo contestó, con la típica e icónica frase de su mamá: ‘sin comentarios’”, señaló.

Un parecido que generó nostalgia

El parecido entre madre e hija fue uno de los aspectos más comentados tras la difusión del video. Para algunos seguidores de la actriz, la aparición de Constanza evocó recuerdos de la intérprete que protagonizó algunas de las telenovelas más populares de la televisión mexicana.

Entre ellas destacan Corazón salvaje y Salomé, producciones que consolidaron la carrera de Edith González dentro del melodrama latinoamericano.

La actriz murió el 13 de junio de 2019 a los 54 años, luego de una lucha contra el cáncer de ovario que había hecho pública desde 2016.

Su vida tras la muerte de la actriz

Tras el fallecimiento de Edith González, Constanza quedó bajo el cuidado de su padre, el político mexicano Santiago Creel.

Con el paso de los años, la joven también se ha involucrado en el legado social de su madre. De acuerdo con reportes, participa en la fundación creada en honor a la actriz, cuyo objetivo es impulsar la investigación y la prevención del cáncer de ovario.

Aunque suele mantener un perfil discreto y alejado de los medios, su reciente aparición volvió a despertar el interés del público, especialmente entre quienes recuerdan la trayectoria de Edith González en la televisión mexicana.