¿Por qué Emily Osment no estuvo en el reencuentro de Hannah Montana? Esto dijo la actriz

El especial de Hannah Montana por su 20 aniversario es uno de los eventos más esperados por los fans de la serie, quienes al verla regresar no pueden evitar recordar con nostalgia uno de los programas más emblemáticos de su infancia.

Sin embargo, una de las ausencias que más llamó la atención durante la premiere de este especial fue la de Lilly Truscott, la mejor amiga de Hannah en la historia, personaje interpretado por Emily Osment.

La actriz no apareció en la alfombra del esperado reencuentro, lo que generó preguntas entre los seguidores de la serie de Disney.

¿Por qué Emily Osment no estaba en Hannah Montana?

Emily Osment fue una de las actrices cuya ausencia generó mayor incertidumbre durante la presentación del primer capítulo del especial de la icónica serie.

No obstante, la propia actriz aclaró el motivo a través de un video compartido en sus redes sociales, donde explicó por qué no pudo asistir al evento.

En el clip aparece junto a su compañero de la serie Georgie & Mandie, el spin-off de Young Sheldon, proyecto en el que actualmente trabaja. Ahí explicó que no pudo acudir a la premiere porque se encontraba en plena grabación de esta producción.

Debido a compromisos laborales y de agenda, la actriz tuvo que mantenerse en el set, lo que le impidió viajar para participar en el evento del aniversario.

Emily Osment aclara porque no estuvo en especial de Hanna Montana Foto: @emilyosment

Emily Osment habla sobre su crecimiento en Hanna Montana

Aunque no pudo asistir al evento, Emily Osment no dudó en expresar el profundo cariño que siente por la serie que marcó una etapa importante en su carrera.

A través de sus redes sociales, compartió con sus seguidores que formar parte de Hannah Montana fue un proyecto clave en su vida, ya que representó una gran oportunidad profesional desde muy joven y le permitió crecer como actriz.

“No puedo expresar lo mucho que significan para mí sus mensajes tan cariñosos y lo afortunada que me siento de haber formado parte de esta serie de televisión única en su generación”, expresó la actriz en la publicación.

Actores que sí asistieron a la premiere de Hannah Montana

Aunque Emily Osment no pudo asistir al evento realizado el 23 de marzo, la premiere reunió a varios de los actores que formaron parte de la icónica serie.

Durante la celebración, Miley Cyrus también mostró su emoción por este 20 aniversario de Hannah Montana, que marcó a toda una generación de espectadores.

¿Por qué Emily Osment no estuvo en el reencuentro de Hannah Montana? Esto dijo la actriz Foto: Disney

El Teatro El Capitán de Hollywood fue el escenario del reencuentro entre varios de los personajes más queridos de la serie, entre ellos Jason Earles, quien interpretó al hermano de Hannah, Jackson Stewart, así como Shanica Knowles, Anna Perez, Cody Linley y Moisés Arias.

¿De qué trata el especial de Hannah Montana?

El especial se presenta como un evento documental y musical que celebra las dos décadas del estreno de la serie.

Con lanzamiento el 24 de marzo, este proyecto incluye material inédito que permitirá a los fans revivir momentos icónicos de la producción.

Entre los contenidos más esperados se encuentran imágenes detrás de cámaras y recorridos por los populares sets, como la casa de los Stewart, un lugar muy significativo para los seguidores de la historia.

Emily Osment aclara porque no estuvo en especial de Hanna Montana Foto: @emilyosment

Hannah Montana sigue siendo una serie icónica que marcó a toda una generación. Y aunque la mejor amiga de Hannah no pudo estar presente en el evento, muchos fans le han enviado mensajes de cariño y comprensión al saber que su ausencia se debió a compromisos de trabajo.