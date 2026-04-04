¿Quién es quién en “Sabuesos” temporada 2? Reparto de la serie de Netflix

Uno de los títulos más esperados en Netflix es la serie surcoreana Sabuesos (Bloodhounds), una producción que conquistó a los fans con su mezcla de acción, peleas intensas e intriga. Tras el éxito de su primera temporada, muchos seguidores han esperado con ansias su regreso.

La serie incluso ha logrado posicionarse en el Top 10 de lo más visto, lo que ha aumentado el interés por conocer más sobre los actores que dan vida a los personajes de esta historia. Si te preguntas quiénes forman parte del elenco, aquí te contamos.

¿Quiénes son los actores de la serie Sabuesos?

Además de su trama llena de adrenalina, esta serie surcoreana también ha conquistado al público por el talento de sus protagonistas, quienes cuentan con una sólida trayectoria en dramas, cine y televisión.

Woo Do-hwan regresa como Kim Gun-woo

El actor nació el 12 de julio de 1992 en Anyang, Gyeonggi, Corea del Sur. Debutó en el cine en 2016 y desde entonces se ha consolidado como uno de los rostros más reconocidos de los dramas coreanos.

Ha participado en series populares como The King: Eternal Monarch, My Country: The New Age y Tempted. Gracias a sus papeles en historias de acción, romance y suspenso, se ha convertido en un actor muy querido por el público. Intepreta a Kim Gun-woo, un boxeador prometedor.

Lee Sang-yi vuelve como Hong Woo-jin

Nació el 27 de noviembre de 1991 en Corea del Sur y debutó en la actuación en 2013. Su carrera abarca musicales, televisión y cine, lo que lo ha convertido en un actor versátil.

Entre sus trabajos más conocidos destacan Once Again, Youth of May, Hometown Cha-Cha-Cha y Prison Playbook. Es el compañero de confianza de Kim Gun-woo.

Choi Si-won interpreta a Hong Min-beom

El actor y cantante nació el 7 de abril de 1986 en Seúl, Corea del Sur. Es ampliamente reconocido por formar parte de la famosa banda de K-pop Super Junior.

Además de su carrera musical, ha participado en diversas series como Oh! My Lady, She Was Pretty, Love is for Suckers y DNA Lover. En Sabuesos interpreta al Director Hong Min-beom.

Rain se une al elenco como Baek Jeong

El artista, cuyo nombre real es Jung Ji-hoon, nació el 25 de junio de 1982 en Seosan, Corea del Sur. Es conocido internacionalmente por su carrera como cantante, compositor, bailarín y actor.

Entre los dramas que han marcado su carrera se encuentran Princess Hours, Kingdom y Jirisan. Interpreta a un villano en esta nueva entrega.

Park Sung-woong interpreta a Kim Myeong-gil

Nacido el 9 de enero de 1973 en Chungju, Corea del Sur, debutó en el cine en 1997 con un pequeño papel. Con el paso de los años se ha convertido en uno de los actores más reconocidos en papeles intensos y villanos.

Ha participado en producciones como The Killing Vote, Life on Mars, When the Devil Calls Your Name y Rugal. Interpreta a otro villano en la serie.

¿De qué trata la serie Sabuesos?

Si aún no has visto la serie, la historia sigue a dos jóvenes boxeadores que terminan involucrados en una peligrosa misión para desmantelar una red criminal que se aprovecha de personas endeudadas.

La segunda temporada cuenta con ocho episodios, algunos con duración de más de una hora y otros de aproximadamente 55 minutos, lo que promete mantener la intensidad y el suspenso que caracterizan a la historia.

Sin duda, el regreso de Sabuesos (Bloodhounds) es uno de los estrenos más esperados por los fans del drama coreano, quienes también siguen de cerca la carrera de los actores que dan vida a esta intensa historia de acción.