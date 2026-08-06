Elenco original de Los hechiceros de Waverly Place critica final del reboot

El final de Wizards Beyond Waverly Place, la nueva versión de Los magos de Waverly Place, no solo generó conversación por su desenlace, sino también por las críticas de algunos integrantes del elenco original, quienes consideran que la serie desaprovechó la oportunidad de reunir a más personajes clásicos.

La producción, protagonizada por David Henrie como Justin Russo, llegó a su cierre con un especial de cuatro partes. De acuerdo con Disney, la última etapa contó con el regreso de Selena Gomez como Alex Russo, además de Jennifer Stone como Harper Finkle y Gregg Sulkin como Mason Greyback.

Sin embargo, la ausencia de otros rostros importantes de la serie original, como David DeLuise, Jake T. Austin y Dan Benson, provocó nuevas críticas entre fans y parte del elenco.

David DeLuise critica el final de Wizards Beyond Waverly Place

David DeLuise, quien interpretó a Jerry Russo, padre de Alex, Justin y Max en la serie original, fue uno de los más directos al reaccionar al final del reboot.

El actor comentó en Instagram que la serie no habría terminado de la misma manera si los “magos originales” hubieran estado presentes. También calificó la decisión como una “oportunidad perdida”, según reportaron People y Entertainment Weekly.

David DeLuise habló sobre el final de Los Hechiceros de Waverly Place Disney

Su comentario llamó la atención porque Jerry Russo fue uno de los personajes centrales de la serie original, especialmente por su papel como padre y exmago encargado de guiar a sus hijos dentro del mundo mágico.

Aunque DeLuise sí apareció previamente en el reboot, no formó parte del cierre, algo que varios seguidores consideraron extraño tratándose de una despedida para una franquicia tan ligada a la familia Russo.

Jennifer Stone volvió como Harper, pero fans esperaban más

Jennifer Stone, recordada por interpretar a Harper Finkle, mejor amiga de Alex Russo, sí regresó para el final de Wizards Beyond Waverly Place. Su aparición fue una de las más celebradas por los fans de la serie original.

Sin embargo, su participación también reactivó una conversación que llevaba tiempo entre los seguidores: la sensación de que el reboot pudo haber integrado con mayor fuerza a los personajes originales.

Jennifer Stone, Selena Gomez y Gregg Sulkin en Los Hechiceros de Waverly Place Especial

Desde que se anunció la última etapa de la serie, Disney confirmó que Jennifer Stone y Gregg Sulkin volverían para el cierre, mientras que otros integrantes del elenco original no aparecieron en la lista de regresos.

Esto provocó que algunos fans sintieran que la producción apostó más por cerrar la historia de la nueva generación que por ofrecer una reunión completa de los personajes clásicos.

Dan Benson también se lanzó contra el reboot

Dan Benson, quien interpretó a Zeke Beakerman en Los magos de Waverly Place, también ha sido crítico con la nueva serie. El actor ya había hablado públicamente de su distancia con el proyecto y de su molestia por no haber sido invitado al estreno del reboot.

De acuerdo con reportes previos, Benson dijo que David Henrie lo bloqueó después de que criticó públicamente algunos comentarios relacionados con posibles regresos de exintegrantes del elenco.

Ahora, tras el final, sus comentarios volvieron a circular entre los fans, quienes retomaron la discusión sobre si Wizards Beyond Waverly Place debió incluir más cameos del elenco original.

¿Qué pasó con Max Russo?

Otra ausencia que causó conversación fue la de Jake T. Austin, actor que interpretó a Max Russo. Aunque el personaje fue mencionado dentro del reboot, no apareció físicamente en la serie.

En la nueva historia, Max fue presentado como dueño de una franquicia exitosa de restaurantes, una forma de explicar su ausencia dentro del universo de la serie.

La falta de una aparición de Max fue especialmente comentada porque el personaje formaba parte del núcleo principal de la familia Russo en la serie original. Para muchos fans, un cierre de Wizards Beyond Waverly Place sin Max, Jerry o Theresa se sintió incompleto.

David Henrie defendió el final del reboot

Mientras parte del elenco original y los fans criticaban la ausencia de personajes clásicos, David Henrie defendió la intención del proyecto. El actor, quien además fue productor ejecutivo de la serie, dijo que su objetivo era que los fans originales y los nuevos espectadores sintieran que el reboot funcionaba como una especie de abrazo para ambos públicos.

Henrie también aclaró recientemente que el final fue malinterpretado por algunos fans y aseguró que la producción nunca buscaría “matar” a Alex Russo, luego de que circularan teorías sobre el destino del personaje de Selena Gomez.

Aun así, la explicación no apagó del todo la conversación. Para una parte del público, el problema no fue únicamente el desenlace, sino la poca presencia de figuras que marcaron la serie original.