¿Quién es EJAE, la guerrera K-Pop qué cantó junto a Andrea Bocelli en la inauguración del Mundial 2026?

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 dejó momentos inolvidables para los aficionados al futbol y a la música. Entre las actuaciones más comentadas destacó la de Andrea Bocelli, quien compartió escenario con una artista que quizá muchos espectadores descubrieron por primera vez: EJAE, la cantante y compositora surcoreana que se ha convertido en una de las historias de superación más inspiradoras de la industria musical.

¿Quién es la cantante EJAE?

Aunque hoy su nombre resuena en los escenarios más importantes del mundo, el camino de EJAE estuvo lejos de ser sencillo. La artista, cuyo nombre real es Kim Eun-jae, nació en Seúl y desde muy pequeña soñó con convertirse en una estrella del K-Pop.

La artista surcoreana interpretó los temas “DNA” y “More Than a Game”. Reuters

A los 11 años ingresó como aprendiz en una de las agencias más influyentes de Corea del Sur, donde pasó más de una década entrenando canto, baile y actuación.

Sin embargo, después de años de esfuerzo, su gran oportunidad nunca llegó. Cuando terminó su contrato, la compañía decidió no debutarla como integrante de ningún grupo. Aquella decisión la golpeó profundamente y la llevó a replantearse su futuro.

Lejos de abandonar la música, EJAE decidió reinventarse. En lugar de estar frente a los reflectores, comenzó a trabajar detrás de ellos como compositora y productora. Pasaba largas jornadas creando melodías, escribiendo letras y perfeccionando su sonido, convencida de que todavía tenía algo importante que aportar a la industria.

Antes de triunfar, pasó 12 años entrenando para convertirse en idol de K-Pop. AFP

Cómo EJAE conquistó la industria musical tras años de rechazo

Su perseverancia terminó dando frutos. Poco a poco comenzó a participar en campamentos de composición y a colaborar con algunas de las figuras más importantes del K-Pop. Uno de sus primeros grandes éxitos fue 'Psycho', tema interpretado por el grupo femenino Red Velvet, una canción que se convirtió en fenómeno internacional y abrió nuevas puertas para su carrera.

Después llegaron colaboraciones con artistas como aespa, TWICE, LE SSERAFIM y NMIXX, consolidando su reputación como una de las compositoras más influyentes de la música pop coreana contemporánea.

Es una de las creadoras detrás de éxitos de grupos como Red Velvet y aespa. AFP

Pero el verdadero punto de inflexión llegó con la película animada KPop Demon Hunters. EJAE no solo participó en la creación de la banda sonora, sino que también prestó su voz a Rumi, la protagonista de la historia. Además, fue una de las principales responsables de 'Golden', la canción central del proyecto.

Cómo EJAE conquistó la industria musical tras años de rechazo

El tema se convirtió en un fenómeno global y llevó a la artista a recibir algunos de los reconocimientos más importantes de su carrera. Durante la temporada de premios, EJAE emocionó al público al recordar que alguna vez le dijeron que su voz no era lo suficientemente buena para triunfar en la industria.

Alcanzó fama mundial gracias a la película KPop Demon Hunters. Captura de pantalla

Su discurso rápidamente se volvió viral porque representaba el triunfo de la perseverancia frente al rechazo. Para miles de seguidores, EJAE se transformó en un símbolo de resiliencia y de segundas oportunidades.

Por eso no sorprendió que la FIFA la eligiera para formar parte de la inauguración del Mundial 2026. La cantante interpretó 'DNA' y 'More Than a Game', compartiendo escenario con el legendario tenor italiano Andrea Bocelli en una actuación que mezcló la fuerza del K-Pop con la emotividad de la música clásica.

¿Cómo fue el vestido de EJAE para la inauguración del Mundial?

Para la ocasión, EJAE apareció con un espectacular vestido azul de corte dramático, que destacaba por una voluminosa falda diseñada para dar fluidez y fuerza a sus movimientos en el escenario. El atuendo se complementaba con un sofisticado cuello halter de capas superpuestas, adornado en el pecho con flores blancas.

Su canción “Golden” se convirtió en un fenómeno internacional. AFP

Curiosamente, la cantante confesó que uno de sus recuerdos más especiales de la infancia fue vivir en Seúl el Mundial de 2002 y ver cómo miles de personas celebraban juntas en las calles. Dos décadas después, esa misma niña que soñaba con triunfar en la música terminó cantando en la inauguración de una Copa del Mundo ante millones de espectadores.