Oasis: Don’t Look Back in Anger: ¿cuándo se estrena el documental en Disney Plus?

Oasis volvió a reunir a Liam y Noel Gallagher sobre un escenario en 2025, después de años en los que parecía difícil imaginar a los hermanos tocando juntos otra vez. Ahora, ese regreso también tiene una película: Oasis: Don’t Look Back in Anger, un documental que acompaña a la banda durante la gira Live ’25.

La producción llegó primero a salas de cine seleccionadas e IMAX este septiembre, pero para los seguidores que prefieren verla desde casa, queda una pregunta pendiente: cuándo estará disponible en Disney Plus.

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Las cámaras siguieron a la banda en una etapa que comenzó mucho antes de salir frente al público. Ensayos, momentos detrás del escenario y conversaciones con los Gallagher forman parte de una historia que también muestra cómo vivieron los fans el reencuentro.

¿Cuándo llega el documental de Oasis a Disney Plus?

Por ahora, Disney Plus dio a conocer que la fecha elegida para el estreno de Oasis: Don’t Look Back in Anger en su catálogo será el 9 de octubre.

Cabe mencionar que el documental comenzó sus funciones en cines seleccionados e IMAX el 11 de septiembre.

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¿Qué muestra Oasis: Don’t Look Back in Anger?

La película sigue el recorrido de Oasis Live ’25, la gira que llevó de nuevo a Liam y Noel Gallagher a compartir escenario. El documental incluye imágenes de los ensayos, acceso detrás del escenario y escenas de las presentaciones.

También reúne entrevistas conjuntas con los hermanos, una parte del proyecto que resulta llamativa por el tiempo que pasaron separados.

Póster oficial de Oasis: Don't Look Back In Anger

Junto a la historia de la banda, hay espacio para sus seguidores. La producción recoge la emoción con la que personas de distintas generaciones recibieron las canciones de Oasis durante la gira.

Steven Knight, conocido por Peaky Blinders, creó el proyecto, mientras que Dylan Southern y Will Lovelace se encargaron de dirigirlo.

Los hermanos Gallagher estuvieron en Venecia por el documental

Antes de llegar a los cines, Oasis: Don’t Look Back in Anger se presentó en el Festival de Cine de Venecia. La película formó parte de la selección fuera de competencia, y Liam y Noel Gallagher acudieron al festival con motivo del documental.

Los hermanos Gallagher hicieron una entrada muy particular, muy a su estilo: en taxi acuático. AFP

Su presencia puso de nuevo a los hermanos frente a las cámaras, esta vez para acompañar una historia sobre lo que vivieron durante Live ’25.

La actividad de Oasis continuará después del estreno de la película. La banda anunció recientemente Oasis Live ’27, una nueva serie de conciertos para 2027 en Europa y Estados Unidos. Habrá que esperar si la banda regresará a México con este tour.