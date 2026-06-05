Édgar Vivar se despide por un tiempo: esta es la cirugía que lo obligará a parar

Édgar Vivar continúa activo en su carrera artística y sigue participando en distintos proyectos. Sin embargo, el querido actor tendrá que alejarse temporalmente de los escenarios debido a una intervención médica que realizará en los próximos meses.

Reconocido por interpretar al Señor Barriga y Ñoño en El Chavo del 8, el actor anunció que deberá hacer una pausa en sus actividades profesionales para enfocarse en su recuperación.

¿Por qué Édgar Vivar será sometido a una cirugía?

De acuerdo con información dada a conocer en el programa Ventaneando, Édgar Vivar será sometido a una cirugía de columna para corregir una desviación que afecta su salud.

El actor explicó que la operación es necesaria y que no cuenta con otra alternativa para atender su condición.

"No tengo otra alternativa más que la cirugía. Hay que dedicarle un tiempo por mi condición, mi edad y por los antecedentes que tengo", señaló.

Hasta el momento, Vivar no ha revelado la fecha exacta en la que será intervenido ni cuál será el último proyecto en el que participará antes de comenzar su recuperación.

¿Qué le pasó a Édgar Vivar? El actor anuncia retiro temporal Foto: Cuartoscuro.com

Édgar Vivar pausará su carrera tras la operación

Debido al procedimiento médico y al periodo de reposo que deberá guardar después de la intervención, el actor suspenderá temporalmente sus actividades profesionales.

Según información compartida por el periodista Enrique Carbajal, acompañada de imágenes de Joaquín Bravo, la recuperación podría extenderse aproximadamente seis meses, tiempo durante el cual Édgar Vivar permanecerá alejado de los escenarios y compromisos laborales.

Proyectos más recientes de Édgar Vivar

A sus 77 años, Édgar Vivar continúa siendo una de las figuras más queridas de la televisión mexicana y ha mantenido una activa participación en distintos proyectos de actuación y doblaje.

Entre los personajes a los que ha prestado su voz destacan Chef Gusteau en Ratatouille, Dug en Up: Una aventura de altura, Chuck Cooper en Amigos de vacaciones, Silas Pietraseron en Mi villano favorito y Minions.

Su trayectoria artística lo ha convertido en uno de los actores más reconocidos de México, especialmente por los personajes que interpretó en El Chavo del 8, producción que marcó a varias generaciones en América Latina.

¿Qué le pasó a Édgar Vivar? El actor anuncia retiro temporal Foto: Cuartoscuro.com

Aunque su retiro será temporal, sus seguidores esperan que la cirugía sea exitosa y que pronto pueda regresar a los proyectos que lo mantienen vigente en el mundo del entretenimiento.