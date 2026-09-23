¡María Antonieta de las Nieves tendrá bioserie! Édgar Vivar será testigo de su historia

María Antonieta de las Nieves, conocida mundialmente por interpretar a la Chilindrina en El Chavo del 8, llevará su historia a la pantalla. La actriz prepara un proyecto biográfico para una importante plataforma y uno de sus compañeros más cercanos ya confirmó que será parte de él, tratándose de Édgar Vivar.

El actor, quien interpretó al Señor Barriga y a Ñoño en la serie de Roberto Gómez Bolaños, reveló que próximamente dará una entrevista para el proyecto y que hablará de la relación que mantuvo con María Antonieta fuera de los foros.

La noticia surgió durante el estreno de la obra El canto de los grillos, dirigida por Bruno Bichir, donde Vivar también habló de sus próximos proyectos y de su estado de salud.

Édgar Vivar contará anécdotas de María Antonieta

Para De Primera Mano, al ser cuestionado sobre la salud y los nuevos planes de María Antonieta de las Nieves, Édgar Vivar sorprendió al confirmar que está involucrado en su proyecto biográfico.

El viernes tengo una entrevista para su biopic. Voy a dar un testimonio para una importante plataforma, explicó el actor.

Vivar dejó claro que el proyecto no se concentrará únicamente en la Chilindrina ni en los años que ambos compartieron en El Chavo del 8. La producción abordará distintos momentos de la vida de María Antonieta y, justamente por eso, él hablará de experiencias que vivieron juntos fuera del programa.

Se va a hablar acerca de su vida, yo voy a conversar acerca de algunas anécdotas de vida con ella, explicó.

El actor recordó que durante aquellos años hicieron numerosos viajes y convivieron también lejos de los escenarios. Para él, esas experiencias pueden aportar una mirada distinta a la historia que contará la producción.

Hicimos muchos viajes juntos, o sea, todo lo que fue extra del programa, más allá del programa, que considero que puede ser interesante y tenemos anécdotas muy bonitas, agregó.

Así, el testimonio de Vivar podría mostrar una faceta de María Antonieta que el público no necesariamente conoció frente a las cámaras.

La vida de la Chilindrina va más allá de El Chavo del 8

Aunque para millones de personas María Antonieta de las Nieves siempre será la Chilindrina, su carrera comenzó mucho antes de convertirse en uno de los personajes más reconocidos de la televisión mexicana.

La actriz también ha trabajado en doblaje y prestó su voz a distintos personajes. Su trayectoria incluye además participaciones en cine, televisión y teatro.

Uno de los puntos que podrían resultar interesantes en su historia es precisamente cómo la Chilindrina terminó convirtiéndose en un personaje tan ligado a su carrera, incluso cuando originalmente tenía otros planes como actriz.

Su relación con el personaje también estuvo marcada por la disputa legal alrededor de los derechos de la Chilindrina. Durante años, María Antonieta defendió el reconocimiento de su personaje y finalmente obtuvo el registro correspondiente.

María Antonieta de las Nieves llevará su historia a la pantalla Cuartoscuro

Ahora, años después de aquellas controversias, su historia será contada desde una perspectiva personal.

Édgar Vivar también habló de Don Ramón

Durante la conversación, el actor fue cuestionado sobre el proyecto que prepara Roberto Gómez Fernández relacionado con Don Ramón, personaje interpretado por Ramón Valdés.

Vivar aseguró que no ha recibido una invitación para participar y que se enteró del proyecto por los medios de comunicación. Sin embargo, reconoció que la vida de su antiguo compañero tiene suficiente material para contar una historia.

Si hay una vida que es rica en anécdotas, circunstancias y en sí por lo que hizo Ramón, es de veras, tiene mucho de dónde explotarse, comentó.

Édgar Vivar recordó además la relación cercana que tuvo con Ramón Valdés durante los años que trabajaron juntos. "Era mi vecino, conversamos mucho", contó.

Édgar Vivar formará parte del proyecto de María Antonieta de las Nieves Foto: Cuartoscuro.com

Mientras ese proyecto todavía genera dudas sobre su desarrollo y elenco, el de María Antonieta de las Nieves ya tiene un elemento confirmado; Édgar Vivar será uno de los testimonios que hablarán de la vida de la actriz detrás de la Chilindrina.

Por ahora no se han revelado el nombre de la plataforma, la fecha de estreno ni quién interpretará a María Antonieta en las distintas etapas de su vida. Lo que sí está claro es que la historia buscará mostrar mucho más que al personaje que la convirtió en una figura conocida en México y otros países.