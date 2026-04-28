Ed Sheeran sorprende al revelar una enfermedad dolorosa antes de su tour por América Latina

La cercanía con su público ha sido una constante en la carrera de Ed Sheeran, quien no suele ocultar los momentos complejos de su vida personal. En medio de la expectativa por su regreso a los escenarios en América Latina, el cantante británico decidió compartir un aspecto íntimo de su estado de salud que sorprendió a sus seguidores.

Justo antes de retomar su agenda de conciertos, el intérprete británico dio a conocer que ha enfrentado un problema médico reciente. Su testimonio, breve pero contundente, generó conversación en redes sociales y despertó interés por conocer más sobre el padecimiento que lo afectó durante las últimas semanas.

Ed Sheeran revela que padece herpes zóster antes de su gira por Latinoamérica IG

¿Qué enfermedad padece Ed Sheeran y por qué es tan dolorosa?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ed Sheeran reveló que fue diagnosticado con herpes zóster, una infección viral que puede provocar dolor intenso y molestias significativas.

El anuncio ocurrió este martes 28 de abril, cuando el cantante de 35 años compartió una serie de fotografías acompañadas de un mensaje sobre los cambios recientes en su vida.

En la publicación, el artista fue claro al describir su experiencia:

He tenido herpes zóster durante el último mes, no lo recomiendo, pero ya me estoy recuperando.

El herpes zóster está relacionado con el virus de la varicela. Tras superar esa enfermedad, el virus permanece inactivo en el organismo y puede reactivarse años después, especialmente en momentos de estrés o debilitamiento del sistema inmunológico.

De acuerdo con Mayo Clinic, este padecimiento suele manifestarse como una erupción dolorosa que aparece en forma de ampollas localizadas en una zona del cuerpo. Aunque rara vez representa un riesgo mortal, sí puede afectar de forma considerable la calidad de vida debido al dolor que provoca.

Ed Sheeran revela que padece herpes zóster antes de su gira por Latinoamérica IG

¿Cómo se encuentra actualmente Ed Sheeran?

Tras dar a conocer su diagnóstico, el cantante también ofreció un panorama alentador sobre su recuperación. En el mismo mensaje, aseguró que su estado de salud ha mejorado, lo que le permitirá retomar sus compromisos profesionales en los próximos días.

El intérprete confirmó que mantiene en agenda su presentación en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo, en República Dominicana. Este concierto marcará el inicio de la etapa latinoamericana de su gira.

Recomenzar el Loop Tour en una semana, no puedo esperar para volver a eso, nos vemos allí, gente querida.

El Loop Tour comenzó en enero de 2026 y tiene previsto extenderse hasta diciembre del mismo año. Tras una pausa de dos meses en su calendario, el cantante se prepara para retomar el recorrido que lo llevará por distintos países de la región, en uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera reciente.

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¿Qué es el herpes zóster? Síntomas y riesgos

El herpes zóster es una enfermedad más común de lo que suele pensarse. Según los Centers for Disease Control and Prevention, se presenta cuando el virus de la varicela se reactiva en el organismo.

Entre los principales síntomas se encuentran:

Dolor o ardor localizado

Aparición de ampollas en la piel

Sensibilidad al tacto

Fiebre o malestar general

Uno de los riesgos más relevantes es la neuralgia posherpética, una complicación que puede generar dolor crónico incluso después de que desaparecen las lesiones visibles.

Esta condición puede prolongarse durante semanas o meses, lo que impacta de forma directa en la vida cotidiana del paciente.

Ed Sheeran revela que padece herpes zóster antes de su gira por Latinoamérica Canva

El tratamiento suele enfocarse en aliviar el dolor y acelerar la recuperación mediante medicamentos antivirales, además de cuidados específicos para evitar complicaciones.

El diagnóstico de Ed Sheeran ocurre en un momento clave de su carrera, justo cuando se alista para reconectar con su público en América Latina. Aunque la noticia generó inquietud inicial entre sus seguidores, la evolución favorable del cantante ha permitido mantener sin cambios su agenda de presentaciones.

Su caso también ha puesto sobre la mesa información relevante sobre una enfermedad que, aunque frecuente, no siempre es comprendida en su totalidad por el público general.