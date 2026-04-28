¿Qué pasó entre Harry Styles y Olivia Wilde? Su relación, polémicas y lo que hacen hoy

Harry Styles y Olivia Wilde fueron una de las parejas más mediáticas de los últimos años. Aunque nunca formalizaron públicamente cada detalle de su relación, sí se dejaron ver juntos en múltiples ocasiones y mantuvieron un romance que duró cerca de dos años.

A pesar de que su historia terminó hace tiempo, su relación sigue dando de qué hablar entre fans, tanto por su química como por las polémicas que los rodearon.

¿Cómo se conocieron Harry Styles y Olivia Wilde?

Los artistas se conocieron durante el rodaje de la película Don't Worry Darling, donde Harry Styles interpretó a Jack Chambers, mientras que Olivia Wilde dio vida a Bunny.

Fue ahí donde comenzó la chispa. A inicios de 2021, empezaron a surgir rumores luego de que fueran vistos juntos en Montecito, California.

Desde entonces, su relación llamó la atención, no solo por tratarse de dos figuras del espectáculo, sino también por la diferencia de edad entre ambos, ya que Wilde es 10 años mayor que el cantante.

Meses después, en julio de 2021, confirmaron indirectamente su romance al ser captados de vacaciones en Monte Argentario, Italia, donde fueron fotografiados besándose a bordo de un yate.

Otro momento que enterneció a sus seguidores fue cuando Styles celebró su cumpleaños número 28, ocasión en la que Olivia Wilde compartió una imagen con un pastel y un mensaje especial, generando reacciones positivas entre los fans.

¿Qué canción le dedico Harry Styles a Olivia Wilde?

Aunque Harry Styles nunca confirmó que alguna de sus canciones estuviera dedicada a Olivia Wilde, los fans han señalado varios temas como posibles referencias a su relación.

Uno de los más mencionados es "As It Was", perteneciente al álbum Harry's House (2022). También se ha especulado sobre “Paint by Numbers”, tema lanzado en 2026 dentro del álbum “Kiss All The Time”, aunque esto tampoco ha sido confirmado por el artista.

¿Qué pasó con Olivia Wilde y Harry Styles?

La pareja puso fin a su relación en noviembre de 2022, luego de casi dos años juntos. De acuerdo con reportes cercanos citados por People, la ruptura se dio en buenos términos.

Entre las principales razones estaría la apretada agenda de ambos, lo que dificultó continuar con la relación.

A pesar de la separación, se ha mencionado que el vínculo terminó de manera amistosa, dejando atrás cualquier conflicto público.

¿Quién es la pareja actual de Olivia Wilde?

Actualmente, Olivia Wilde mantiene una relación con el comerciante de arte británico Caspar Jopling.

Se cree que comenzaron a salir en septiembre de 2025, cuando fueron fotografiados juntos por primera vez. Desde entonces, han sido vistos en varias ocasiones, como en Londres.

¿Quién es la pareja actual de Harry Styles?

Por su parte, se ha especulado que Harry Styles podría estar comprometido con la actriz y modelo Zoë Kravitz.

Sin embargo, hasta ahora no hay confirmación oficial por parte de ninguno de los dos.

Aunque ambos tomaron caminos distintos, la historia entre Harry Styles y Olivia Wilde fue una de las más comentadas en su momento, y aún hoy sigue generando interés entre quienes siguieron de cerca su romance.