‘ECHO’ de Cirque du Soleil en CDMX, Querétaro y Guadalajara: fechas y boletos

Cirque du Soleil regresa a México con ‘ECHO’, un espectáculo que combina acrobacia, narrativa visual y tecnología escénica de gran formato.

La compañía canadiense informó que se presentará en las ciudades de Querétaro, Guadalajara y la Ciudad de México (CDMX), bajo la icónica Gran Carpa Solei.

Cirque du Soleil se enorgullece de regresar a México con su más reciente espectáculo, ECHO, una historia sobre la conexión, la intención y las uniones simbióticas entre los humanos y el reino animal”, detalló la empresa.

‘ECHO’ de Cirque du Soleil: fechas y boletos

Artistas del Cirque du Soleil. Cuartoscuro / Fernando Carranza García

De acuerdo con la promotora Ocesa, las presentaciones de ECHO se llevarán a cabo en las siguientes fechas:

Querétaro: del 3 al 27 de septiembre de 2026

Guadalajara: del 9 de octubre al 1 de noviembre de 2026

CDMX: del 13 de noviembre de 2026 al 3 de enero de 2027, en la Gran Carpa Soleil

Los boletos ya están disponibles para miembros de Club Cirque, mientras que la preventa Banamex será el 29 y 30 de abril, en tanto que la venta general iniciará el 1 de mayo.

¿De qué trata ECHO?

ECHO narra la historia de una joven inquieta llamada FUTURE, quien se interna en un universo fantástico que profundiza en la conexión sagrada entre los seres humanos, los animales y la naturaleza. Cuando FUTURE y su mejor amigo, el PERRO, descubren un enigmático CUBO, comprenden rápidamente que sus decisiones tienen la capacidad de dar forma a ese mundo y que, al trabajar juntos, es posible construir el lugar en el que todos soñamos vivir.

La narrativa aborda temas como la empatía, el impacto humano en el entorno y la posibilidad de construir un mundo mejor a través de la colaboración.

El vigésimo espectáculo bajo la Gran Carpa de Cirque du Soleil presenta visuales impactantes y una estética única en su gira. Además, cuenta con una banda sonora oficial que refleja la intensidad emocional del show, al tiempo que potencia sus impresionantes acrobacias y narrativa con voces en vivo y armonías complejas.

Repleto de personajes coloridos, música inspiradora, luces y proyecciones sorprendentes, así como actos acrobáticos nunca antes vistos, ECHO lleva al público por un recorrido dentro de un universo lleno de maravillas y posibilidades infinitas.

El director y escritor Mukhtar Omar Sharif Mukhtar explicó que la intención creativa fue ofrecer algo que el público “aún no ha experimentado en una gran carpa”.

La producción cuenta con la dirección creativa de Chantal Tremblay, el diseño de vestuario de Nicolas Vaudelet, la escenografía de Es Devlin y la producción de Serge Côté.

¿Qué saber sobre el Cirque du Soleil?

Artistas del Cirque du Soleil. Cuartoscuro / Fernando Carranza García

Cirque du Soleil es una compañía de entretenimiento reconocida mundialmente por reinventar el concepto del circo tradicional. Fue fundada en 1984 en Montreal por un grupo de artistas callejeros liderados por Guy Laliberté y Gilles Ste-Croix. A diferencia de los circos clásicos, eliminó el uso de animales y apostó por espectáculos basados en acrobacias, danza, teatro, música en vivo y grandes producciones visuales.

La empresa se hizo famosa por montar shows temáticos con historias originales, vestuarios elaborados y números de alto nivel físico. Entre sus producciones más conocidas están O, Mystère, KÀ y Luzia.

Con los años, Cirque du Soleil se convirtió en una marca global con presentaciones permanentes en ciudades como Las Vegas y giras internacionales. Ha influido en la industria del espectáculo al mezclar arte escénico, deporte y tecnología, convirtiéndose en sinónimo de shows de gran escala.

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