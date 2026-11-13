Las dos traumáticas experiencias que alejaron a Whoopi Goldberg de los aviones por 13 años

Para Whoopi Goldberg, viajar en avión llegó a convertirse en una experiencia difícil de afrontar. Aunque su carrera la obligaba a trasladarse constantemente, la actriz encontró otras formas de cumplir sus compromisos profesionales debido a dos experiencias que marcaron su relación con los vuelos.

El accidente aéreo que provocó el miedo a volar de Whoopi Goldberg

El origen de su temor se remonta al 25 de septiembre de 1978, cuando Goldberg se encontraba en San Diego, California, y presenció una colisión entre dos aeronaves. La actriz observó el accidente desde un balcón, una experiencia que recordaría durante décadas.

Ese día, el vuelo 182 de Pacific Southwest Airlines, operado por un Boeing 727, chocó contra una avioneta Cessna 172 mientras ambas aeronaves sobrevolaban una zona residencial. El avión comercial cayó sobre el vecindario de North Park y provocó un incendio.

La tragedia dejó 144 personas fallecidas, entre pasajeros, tripulantes, ocupantes de la avioneta y personas que se encontraban en tierra. El accidente se convirtió en uno de los desastres aéreos más graves registrados en Estados Unidos durante aquella época.

En una entrevista con Piers Morgan para CNN, realizada en 2011, Goldberg recordó que estaba acompañada cuando ocurrió la colisión. Su hija era pequeña entonces y, según explicó, no conservaba recuerdos de lo sucedido, a diferencia de ella.

La actriz contó que las imágenes permanecieron en su memoria porque tiene una gran facilidad para recordar lo que ve. La posibilidad de que los pasajeros hubieran sido conscientes del peligro fue uno de los aspectos que más le afectaron.

Sin embargo, Whoopi Goldberg no dejó de volar inmediatamente después del accidente. Durante un tiempo continuó utilizando aviones, hasta que una pesadilla relacionada con lo que había presenciado intensificó su temor y la llevó a evitar ese medio de transporte.

En una conversación publicada por Katie Couric Media, explicó que aquel sueño fue tan intenso que decidió no volver a subir a un avión. Su miedo terminó condicionando la manera en que organizaba sus viajes personales y laborales.

El accidente aéreo de San Diego en 1978, que dejó 144 muertos, provocó el miedo a volar de Whoopi Goldberg. FB Aviación mundial

Whoopi Goldberg vivió otro episodio traumático durante un vuelo

El accidente de San Diego no fue la única experiencia que Goldberg relacionó con su miedo a volar. En 2005, durante una entrevista en The Ellen DeGeneres Show, relató que un pasajero había fallecido mientras viajaba sentado junto a ella.

De acuerdo con su testimonio, el hombre comenzó a inclinarse hasta terminar apoyado sobre su cuerpo. Al principio no sabía qué estaba ocurriendo, por lo que llamó a una auxiliar de vuelo para pedir ayuda y comprobar el estado del pasajero.

Goldberg recordó que la trabajadora intentó obtener una respuesta del hombre, pero terminó indicándole que probablemente había muerto. La actriz pidió que lo retiraran de su asiento para poder continuar el trayecto sin permanecer junto a él.

Según contó, la tripulación le explicó que el avión estaba lleno y que no había otro espacio disponible para trasladarlo. Por esa razón, aseguró que tuvo que permanecer en su lugar durante el resto del vuelo.

El episodio ocurrió durante un viaje procedente de Londres, según los relatos posteriores sobre aquella entrevista. Goldberg recuperó la anécdota al explicar por qué viajar en avión le generaba tanta incomodidad, incluso cuando debía hacerlo por trabajo.

Whoopi Goldberg desarrolló miedo a volar tras presenciar un accidente aéreo en San Diego en 1978. IG whoopigoldberg

Cómo viajaba Whoopi Goldberg cuando evitaba los aviones

Su decisión de reducir los vuelos representaba un problema para una actriz con compromisos en distintas ciudades. Para trasladarse dentro de Estados Unidos, Goldberg comenzó a utilizar un autobús de gira acondicionado para recorrer largas distancias.

El vehículo tenía una cama, televisión y diferentes objetos personales que le permitían viajar con mayor comodidad. También contaba con conductores que podían alternarse durante los recorridos, lo que facilitaba cubrir trayectos de varias horas sin detenerse demasiado.

Durante su visita al programa de Ellen DeGeneres, la actriz explicó que había viajado desde Nueva York hasta Los Ángeles por carretera. El recorrido le tomó aproximadamente 43 horas, una duración considerable frente a las horas necesarias para realizarlo en avión.

Para sus compromisos fuera de Estados Unidos, también recurrió a los viajes marítimos. Entre las alternativas que utilizó estuvo el Queen Elizabeth 2, un transatlántico que le permitía cruzar el océano sin necesidad de abordar un vuelo comercial.

Esta forma de trasladarse también implicaba organizar su agenda con anticipación. Los viajes requerían más tiempo y podían limitar su disponibilidad para determinados proyectos, especialmente aquellos que exigían desplazamientos internacionales en fechas específicas.

Whoopi Goldberg logró retomar los viajes en avión después de pasar 13 años evitando volar por miedo. IG whoopigoldberg

Cómo logró Whoopi Goldberg volver a viajar en avión

Después de pasar 13 años sin volar, Goldberg decidió enfrentar su temor en 2009, cuando tenía compromisos relacionados con la producción teatral de Sister Act en Londres. Para hacerlo, participó en un programa especializado de Virgin Atlantic.

El curso Flying Without Fear incluía orientación de profesionales familiarizados con la aviación y el tratamiento del miedo a volar. La actriz explicó que las sesiones le ayudaron a comprender mejor el funcionamiento de los aviones y a prepararse para el viaje.

Durante una entrevista concedida ese mismo año, reconoció que volver a subir a un avión seguía siendo una experiencia incómoda. Sin embargo, había conseguido realizar el trayecto, algo que durante mucho tiempo consideró fuera de sus posibilidades.

En años posteriores, Goldberg continuó hablando públicamente sobre su temor. También reconoció que algunas veces necesitaba ayuda para controlar la ansiedad antes de abordar, aunque no siempre detalló los recursos que utilizaba para conseguirlo.

En julio de 2025, durante una emisión de The View, la actriz contó que sus compañeros y seguidores habían notado que viajaba con mayor frecuencia. Incluso compartió que había tenido oportunidad de entrar a la cabina de un avión.

Goldberg explicó que alguien le había proporcionado algo que le permitía viajar sin experimentar el mismo nivel de angustia. No identificó públicamente qué era, pero aseguró que ahora podía abordar un avión sin terminar llorando por el miedo.