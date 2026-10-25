Lula toma la delantera sobre Bolsonaro con más del 75% escrutado en Brasil

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, tomó la delantera este domingo ante el senador Flávio Bolsonaro en el balotaje, con más del 75% de las urnas escrutadas.

El izquierdista cosecha el 51,2% de los votos, ante el 48,7% del candidato conservador, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

La jornada electoral estuvo marcada por una alta afluencia ciudadana y por la decisión de las autoridades electorales de extender por dos horas el funcionamiento de las casillas debido a complicaciones sistemáticas en el transporte público en diversas ciudades del país.

Con más de tres cuartas partes del voto nacional procesadas, el flujo de datos entra en su fase crítica para consolidar al próximo jefe de Estado brasileño.