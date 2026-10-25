“¡Viva la democracia!” Sheinbaum felicita a Lula por victoria en elección presidencial de Brasil

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó públicamente al presidente de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva por la inminente victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en ese país.

Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!”, publicó Sheinbaum en sus cuentas de redes sociales la noche de este domingo.

Sheinbaum insistió recientemente que la derecha internacional ha tenido un avance importante en Sudamérica y la permanencia de Lula era determinante para detenerlos.

Lula será presidente de Brasil por cuarta vez

Por Reuters

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva logró el domingo un cuarto mandato sin precedentes en Brasil, en un resultado histórico que supuso la primera vez que un candidato que quedó por detrás en la primera vuelta se proclamó vencedor en el balotaje.

Lula derrotó al senador Flávio Bolsonaro, anunció el Tribunal Superior Electoral (TSE), tras unas elecciones turbulentas y marcadas por un aplazamiento de última hora del cierre de las urnas debido a problemas en el transporte público.

Lula, un icono de la izquierda global y la figura más dominante de la política brasileña en este siglo, derrotó al hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro por un 51,77% frente a un 48,23% de los votos, con el 99,9% de las mesas escrutadas.

El senador había ganado en la primera vuelta y buscaba revitalizar el movimiento de extrema derecha liderado por su padre.

En muchos momentos, la reelección de Lula parecía improbable, ya que los votantes reflejaban su desilusión con el presidente y con el PT, señalando como motivos los años de escándalos de corrupción y el alza de los precios.

Su victoria supone otro resurgimiento en una carrera marcada por los giros inesperados. Lula estuvo encarcelado entre 2018 y 2019 por acusaciones de corrupción que posteriormente fueron anuladas, lo que le allanó el camino para derrotar a Jair Bolsonaro en las elecciones de 2022.

Durante la campaña, Lula destacó su historial de reducción de la pobreza, el hambre y la desigualdad, mientras que el desempleo, el analfabetismo y la deforestación alcanzaron mínimos históricos durante su tercer mandato.

Lula, que el martes cumple 81 años y ya es el presidente en ejercicio de mayor edad de la historia de Brasil, hizo caso omiso de los llamamientos para que cediera el testigo a una nueva generación.

Tras la condena de Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado en 2022, Lula presentó las elecciones de este año como una batalla por la democracia para la que estaría especialmente cualificado.

Defender la soberanía

Durante la campaña, Lula advirtió que Bolsonaro recortaría el gasto social, daría marcha atrás en los avances sociales y entregaría la soberanía de Brasil al presidente Donald Trump, cuyo Departamento de Estado lideró una campaña para que los Bolsonaro volvieran al poder.

La victoria de Lula priva a Trump de una importante incorporación a lo que ha sido un bloque cada vez mayor de gobiernos latinoamericanos de derecha afines que han adoptado la agenda de Washington en materia de seguridad y migración.

Celso Amorim, exministro de Asuntos Exteriores de Lula, declaró a Reuters que el líder de izquierda "sería muy importante para establecer un punto de equilibrio en América Latina. Lula es ese equilibrio".

Lula, que fue presidente entre 2003 y 2011, basó su campaña en una potente mezcla de pragmatismo y populismo que ha marcado su trayectoria en la política nacional durante medio siglo, poniendo en marcha una serie de reformas destinadas a mejorar la vida de los trabajadores y los brasileños más pobres.

Estas medidas cobraron impulso con las promesas realizadas en la recta final de la campaña, que iban desde el transporte público gratuito los fines de semana en todo el país —que debe presentarse formalmente al Congreso— hasta un aumento del 15% en su emblemático programa de ayudas sociales, que ya se está aplicando.

Lula también defendió una enmienda constitucional que se convirtió en la mayor reforma laboral de Brasil en décadas, aprobada con amplio apoyo en el Congreso.

Aun así, el cuarto mandato de Lula podría ser el más difícil hasta la fecha, después de que Brasil eligiera el Congreso más conservador desde el retorno a la democracia en la década de 1980.

En conjunto, el Partido Liberal (PL) de Bolsonaro y sus agrupaciones aliadas podrían controlar más de 280 escaños en la Cámara de Diputados y hasta 50 escaños en el Senado, lo suficiente para obtener mayorías cómodas en ambas cámaras.