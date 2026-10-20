¡Pócimas, escobas y nostalgia millenial! Te compartimos dónde ver La bruja desastrosa GRATIS; la serie que marcó a los niños de los 90 y formó parte de la icónica barra de programación infantil del Canal Once.

La adaptación británica del libro del mismo nombre, conocida internacionalmente como The Worst Witch, capturaba por completo la imaginación de aquellos niños que crecieron a finales de los noventa o principios de los años 2000 en México: un castillo lleno de calderos humeantes, túnicas oscuras, sombreros puntiagudos y una joven aprendiz a la que absolutamente todo le salía al revés.

Para toda una generación, ver las desventuras de Mildred Embrollo en la Academia Cackle no era solo entretenimiento; era una cita obligada por las tardes. Mucho antes de que el fenómeno cinematográfico de Harry Potter conquistara las salas de cine de todo el planeta, este programa ya nos había enseñado el verdadero arte de volar en escoba, preparar pociones con resultados catastróficos y lidiar con profesoras temibles.

La nostalgia por aquellas tardes de televisión abierta ha mantenido viva la llama de La bruja desastrosa durante décadas. Prepara tu caldero, sirve una taza de té y maratones las tres temporadas gratis.

The worst witch United Productions

¿Dónde ver La bruja desastrosa gratis?

Si tienes ganas de revivir aquellas tardes de tu infancia viendo La bruja desastrosa gratis, la respuesta es hacerlo por medio de la plataforma de streaming TUBI.

TUBI es un servicio de video bajo demanda mediante suscripción gratuita sostenida por publicidad; opera bajo licencias de distribución 100% oficiales otorgadas por casas productoras y estudios de televisión internacionales.

Volver a recorrer los pasillos del castillo de la Academia Cackle es una oportunidad fantástica para reencontrarnos con la infancia, relajarnos después de un largo día de trabajo y compartir con los más pequeños del hogar una historia llena de valores, risas y nostalgia pura.

Si bien la nueva adaptación hecha por Netflix tuvo su encanto, la versión de los años 90 forma parte del catálogo de la British Film Institute (BFI) como una de las producciones infantiles británicas más influyentes y exportadas de finales del siglo XX.

La bruja desastrosa en TUBI TUBI

Cómo ver La bruja desastrosa en TUBI

Disfrutar de La bruja desastrosa en TUBI es sumamente fácil y no te tomará más de dos minutos comenzar a ver el primer episodio; además, la plataforma cuenta con las tres temporadas en su idioma original con subtítulos en español.

Desde Smart TV o dispositivo de streaming (Roku, Fire TV, Chromecast, Apple TV):

Ingresa a la tienda de aplicaciones de tu televisor. Busca la aplicación TUBI e instálala. Abre la aplicación y utiliza el ícono de la lupa para buscar "La bruja desastrosa" o "La peor bruja". Selecciona la temporada y dale play.

Desde tu computadora o navegador web:

Abre tu navegador de preferencia y dirígete al sitio web oficial de tubitv.com. En la barra de búsqueda superior, escribe el título de la serie. Selecciona el reproductor y disfruta inmediatamente sin necesidad de crear una cuenta o ingresar datos bancarios.

Desde tu teléfono o tablet:

Descarga la app oficial de TUBI desde la Google Play Store o App Store. Una vez abierta la aplicación, localiza la serie en el buscador. Puedes guardar la serie en tu lista de favoritos para continuar viendo los capítulos justo donde los dejaste.

La bruja desastrosa United Productions

El fenómeno de La bruja desastrosa en Canal Once

Hablar de esta producción en el contexto hispanoamericano, y especialmente en México, es hablar indudablemente del impacto de la televisión pública. A finales de los años noventa y durante la primera década de los 2000, Canal Once (a través de su recordado bloque infantil Once Niños) se convirtió en el faro de la televisión para millones de niños.

Un factor determinante para que La bruja desastrosa fuera parte del gusto del público fue su trabajo de doblaje al español latino. La naturalidad de las voces, el cuidado en la traducción de los hechizos y canciones, y la expresividad de los actores de doblaje hicieron que las desventuras de Mildred se sintieran cercanas y entrañables para la audiencia hispanohablante.

A diferencia de otras producciones estadounidenses con risas grabadas o ritmos frenéticos, la serie británica ofrecía una atmósfera serena, gótica y acogedora. Los efectos especiales, hechos con maquetas, pantallas verdes de la época y trucos mecánicos sencillos, le otorgaban un encanto teatral genuino que acentuaba el tono de cuento de hadas.