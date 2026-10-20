Muere Kyle Kennedy a los 42 años y reaviva la llamada “maldición de los Kennedy”

Kyle Kennedy, sobrina nieta del expresidente John F. Kennedy, murió a los 42 años en su domicilio en Westwood, Massachusetts. Aunque la muerte se produjo el pasado 21 de septiembre, hasta ahora se supo del fallecimiento por un obituario compartido por su familia, según la información publicada por TMZ.

Con esta noticia, la llamada “maldición de los Kennedy” vuelve a resurgir, pues el fallecimiento de Kyle se suma a una larga lista de pérdidas que han marcado a distintas generaciones de la familia.

¿Quién era Kyle Kennedy?

Kyle Francis Kennedy nació el 6 de julio de 1984 en Washington D. C. Era hija de Michael Kennedy y Victoria Denise Gifford, y nieta de Robert F. Kennedy y Ethel Kennedy. Su abuelo fue fiscal general de Estados Unidos y senador por Nueva York, además de hermano del presidente John F. Kennedy.

Aunque creció dentro de una familia estrechamente vinculada con la política estadounidense, Kyle desarrolló su propia trayectoria profesional, principalmente en el ámbito educativo.

Estudió en Milton Academy y se graduó en Historia por la Universidad de Georgetown. Posteriormente obtuvo una maestría en Educación Infantil en Pace University y otra en Política y Gestión Educativa en la Universidad de Harvard.

Comenzó su carrera como docente en escuelas públicas de Nueva York a través del programa Teach for America. Más adelante participó en iniciativas relacionadas con la reforma educativa, el desarrollo curricular y el asesoramiento a profesionales de la enseñanza.

Su trayectoria estuvo vinculada a la búsqueda de mejores oportunidades educativas, una labor que posteriormente complementaría con su compromiso con los derechos de las personas con discapacidad.

En agosto de 2012, Kyle se casó con Liam Kerr en Boston. La pareja tuvo tres hijos: los gemelos Conor y Josephine, y posteriormente Declan.

Josephine murió pocos días después de nacer, una pérdida que marcó profundamente la historia familiar. Kyle y Liam terminaron separándose, aunque ambos siguieron formando parte de la vida de sus hijos.

¿De qué murió Kyle Kennedy?

Kyle Kennedy, sobrina nieta del expresidente John F. Kennedy. burkefuneralhomes.com

Por el momento, la causa de la muerte de Kyle no se había confirmado públicamente. La información difundida por medios estadounidenses señala que la causa figuraba como pendiente, mientras que el obituario familiar indicaba que había fallecido pacíficamente en su domicilio.

Uno de los antecedentes médicos más relevantes de su vida fue una grave lesión medular sufrida en 2020, que le provocó parálisis prolongada y cambió radicalmente su día a día.

Aunque esta lesión ha cobrado protagonismo tras conocerse su fallecimiento, no se ha confirmado que fuera la causa directa de su muerte.

Tras sufrir la lesión medular, Kyle tuvo que adaptarse a una nueva realidad marcada por importantes dificultades físicas y médicas. La experiencia la llevó a implicarse en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Participó en iniciativas relacionadas con la igualdad en el acceso a los servicios sanitarios y compareció ante la Legislatura de Massachusetts para abordar las barreras que afrontan las personas con discapacidad dentro del sistema de salud.

De esta manera, convirtió parte de su experiencia personal en una causa pública, centrada en la necesidad de ofrecer una atención médica más justa y accesible.

La familia Kennedy y una historia marcada por la tragedia

La muerte de Kyle ha reavivado el recuerdo de otros episodios que han marcado a la familia durante más de ocho décadas. Algunos de ellos tuvieron una enorme repercusión internacional y transformaron la historia política estadounidense:

John F. Kennedy: el asesinato que conmocionó a Estados Unidos . El 22 de noviembre de 1963, el presidente John F. Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas, mientras viajaba en una caravana presidencial. Tenía 46 años. Su muerte conmocionó al país y al mundo, y convirtió a la familia Kennedy en el centro de una de las mayores tragedias políticas del siglo XX.

. El 22 de noviembre de 1963, el presidente John F. Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas, mientras viajaba en una caravana presidencial. Tenía 46 años. Su muerte conmocionó al país y al mundo, y convirtió a la familia Kennedy en el centro de una de las mayores tragedias políticas del siglo XX. Robert F. Kennedy: otro asesinato en plena campaña presidencial . Cinco años después, el 5 de junio de 1968, Robert F. Kennedy fue herido mortalmente en Los Ángeles, después de pronunciar un discurso tras ganar las primarias presidenciales de California. Murió al día siguiente, a los 42 años. Robert era el abuelo paterno de Kyle. Su asesinato, ocurrido cuando aspiraba a convertirse en candidato presidencial del Partido Demócrata, profundizó la tragedia familiar.

Michael Kennedy: el padre de Kyle murió a los 39 años . En 1997, Michael Kennedy falleció en el accidente de esquí de Aspen. Su muerte fue otra pérdida prematura para los hijos de Robert y Ethel Kennedy. Kyle tenía 13 años cuando perdió a su padre, una circunstancia que forma parte de la historia personal que ahora vuelve a recordarse tras su fallecimiento.

John F. Kennedy Jr. y el accidente aéreo de 1999 . En julio de 1999, John F. Kennedy Jr., hijo del presidente asesinado, murió a los 38 años cuando la avioneta que pilotaba se estrelló en el océano Atlántico, frente a Massachusetts. En el accidente también fallecieron su esposa, Carolyn Bessette Kennedy, y su cuñada, Lauren Bessette. El suceso volvió a colocar a la familia en el centro de la atención internacional y alimentó el relato popular sobre las desgracias que habían afectado al clan.

Saoirse Kennedy Hill y otras pérdidas recientes. En agosto de 2019, Saoirse Kennedy Hill, nieta de Robert y Ethel Kennedy, murió a los 22 años por una sobredosis accidental de drogas. En abril de 2020, Maeve Kennedy McKean, también nieta de Robert y Ethel, desapareció junto con su hijo Gideon tras salir en una canoa en Maryland. Ambos murieron después de ser arrastrados por el agua.

Estos episodios, junto con otras muertes y accidentes ocurridos a lo largo de las generaciones, explican por qué cada nueva pérdida vuelve a despertar el interés por la historia familiar.

¿Qué significa la llamada “maldición Kennedy”?

La expresión “maldición Kennedy” se utiliza desde hace décadas para describir la sucesión de asesinatos, accidentes y fallecimientos prematuros que han afectado a integrantes de la familia.

No existe evidencia de una maldición real ni de una causa común que explique todos estos acontecimientos. Se trata de una etiqueta popular que reúne tragedias de naturaleza muy distinta y que se ha mantenido vigente debido a la notoriedad pública de la familia.

Los asesinatos de John y Robert F. Kennedy, los accidentes mortales y las pérdidas sufridas por las generaciones posteriores han contribuido a consolidar esta narrativa. Cada nuevo fallecimiento hace que el público recuerde los anteriores y vuelva a preguntarse por la historia de una familia que ha estado durante décadas bajo la mirada de los medios.

La muerte de Kyle se incorpora a ese contexto histórico, aunque no demuestra la existencia de ningún fenómeno sobrenatural.