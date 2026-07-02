¡Oops con estilo! Anne Hathaway sufre un descuido con su ropa y así se burló de su error

Anne Hathaway volvió a convertirse en el centro de todas las miradas durante la gira promocional de The Odyssey, pero esta vez no solo por sus impecables looks premamá, sino también por un inesperado error de vestuario que terminó conquistando las redes sociales.

Anne Hathaway luce looks premamá en gira de su nueva película

A sus 43 años, la ganadora del Oscar atraviesa un momento especialmente feliz. Hace unas semanas confirmó que espera a su tercer hijo junto a su esposo, Adam Shulman, mientras continúa promocionando la nueva superproducción dirigida por Christopher Nolan, una adaptación de La Odisea de Homero, donde interpreta a Penélope junto a un elenco integrado por Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson y Charlize Theron.

Su embarazo ha convertido cada una de sus apariciones en una referencia de moda. Captura de Pantalla

Su embarazo no ha sido un obstáculo para seguir deslumbrando en cada aparición pública. Al contrario, Hathaway ha convertido esta etapa en una auténtica pasarela de tendencias para las futuras mamás.

¿Cuál fue el error de vestuario de Anne Hathaway?

El look que más dio de qué hablar fue un sofisticado diseño rojo perteneciente a la colección Primavera-Verano 2026 de la firma Ashlyn. La prenda, un elegante mono de líneas minimalistas y pantalones bombachos, resaltaba su figura de manera natural mientras mantenía una estética refinada y moderna.

La actriz apareció con un sofisticado mono rojo que, sin saberlo, llevaba al revés. Grosby

La actriz completó el estilismo con zapatos de Aquazzura y joyas de Bvlgari, reafirmando su estatus como uno de los grandes referentes de moda de Hollywood.

Sin embargo, poco después de su aparición comenzaron a circular comentarios entre expertos y usuarios de redes sociales. Muchos señalaron que el mono parecía estar colocado al revés, ya que el diseño original mostraba el cuello cerrado en la parte frontal y un escote abierto en la espalda, mientras que Hathaway lo llevaba exactamente al contrario.

Al principio, algunos especialistas incluso pensaron que se trataba de una decisión estilística deliberada, una especie de truco de moda para adaptar el diseño al embarazo. La teoría comenzó a viralizarse rápidamente y varios medios analizaron el supuesto "nuevo recurso" de la actriz para vestir durante esta etapa.

El look pertenece a la colección Primavera-Verano 2026 de la firma Ashlyn. Cortesía Launchmetrics.com/Spotlight

Anne Hathaway se burla de usar el vestido al revés

Lejos de molestarse por los comentarios, compartió un divertido video en Instagram donde recopiló varios titulares que hablaban de su supuesto "truco de estilo". Entre risas, observó una de las publicaciones y respondió con total sinceridad:

¿Lo hice?... Sí... lo hice".

Con esa breve frase confirmó que, efectivamente, había usado la prenda al revés y convirtió el pequeño error en uno de los momentos más simpáticos de la promoción. La espontaneidad de Hathaway fue ampliamente celebrada por sus seguidores, quienes llenaron la publicación de mensajes positivos.

Algunos aseguraron que nadie había notado el error, mientras que otros afirmaron que el diseño lucía incluso mejor de esa manera. No faltaron quienes bromearon diciendo que solo alguien como Anne podía convertir un descuido en una nueva tendencia.

Lejos de incomodarse, Hathaway reaccionó con humor en un video compartido en redes sociales. IG annehathaway

Los últimos looks embarazada de Anne Hathaway

La actriz continúa marcando pauta con sus elecciones de moda durante el embarazo. En los días posteriores apareció con otro conjunto rojo monocromático compuesto por una blusa semitransparente sin mangas y un pantalón amplio, reafirmando el protagonismo del color escarlata como una de las grandes apuestas de la temporada.

También sorprendió con un look mucho más relajado en tonos celeste pastel, formado por una camisa de lino y pantalones oversize, una combinación que refleja la creciente popularidad de las siluetas cómodas y fluidas para este año.

Mientras tanto, la expectativa por The Odyssey continúa creciendo. La película dirigida por Christopher Nolan figura entre los estrenos más esperados y promete ofrecer una ambiciosa reinterpretación del clásico de Homero con un reparto de primer nivel.