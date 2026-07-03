Adiós al "y si sí": La inesperada frase con la que Belinda rompió el internet en pleno Mundial 2026

Si alguien sabe cómo convertir un momento inesperado en una oportunidad para conectar con sus seguidores, esa es Belinda.

La cantante y actriz acaparó las conversaciones en redes sociales después de asistir al partido entre México y Ecuador, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Aunque su presencia en el Estadio Ciudad de México ya había llamado la atención, fue una frase durante una entrevista la que terminó robándose los reflectores.

En cuestión de minutos, el nombre de Belinda comenzó a aparecer entre las principales tendencias y las redes sociales se llenaron de memes relacionados con su comentario.

Pero, lejos de ignorar las bromas o molestarse por ellas, la artista decidió responder de la forma que mejor sabe hacerlo, con mucho humor.

La frase que desató una lluvia de memes

Tras el triunfo de la Selección Mexicana por 2-0 sobre Ecuador, Belinda participó en una entrevista en la que habló sobre el desempeño del equipo nacional.

Durante la conversación elogió el nivel mostrado por los dirigidos por México y quiso hacer referencia a una de las frases que se ha popularizado entre los aficionados durante este Mundial.

Sin embargo, en lugar de repetir el ya famoso "¿Y si sí?", terminó diciendo "¿A que sí?".

Ese pequeño cambio fue suficiente para que las redes sociales hicieran lo suyo. En plataformas como X, Instagram y Facebook comenzaron a aparecer imágenes, videos y montajes burlándose, siempre en tono de humor, del momento protagonizado por la cantante.

Muchos usuarios incluso comenzaron a utilizar la nueva frase para apoyar a la Selección Mexicana, convirtiéndola rápidamente en otro de los temas virales relacionados con la Copa del Mundo.

Así respondió Belinda a las burlas

Lo que más llamó la atención fue que Belinda no intentó aclarar el comentario ni borrar el momento de internet.

Por el contrario, decidió sumarse a la conversación.

La intérprete compartió algunos de los memes que circulaban sobre ella en sus redes sociales, demostrando que tomó con bastante tranquilidad las bromas de los usuarios.

Después fue un paso más allá.

La cantante publicó una serie de fotografías en pijama que rápidamente llamaron la atención de sus más de 18 millones de seguidores en Instagram.

Las imágenes estuvieron acompañadas únicamente por una frase que todos entendieron de inmediato:

¿A que sí?

Con ese breve mensaje, Belinda dejó claro que no tiene problema en reírse de sí misma y que, incluso, sabe aprovechar cualquier tendencia para conectar con su público.

Belinda

Una noche muy especial para la cantante

Más allá del momento viral, Belinda también tuvo un papel importante durante el encuentro entre México y Ecuador.

La artista fue la encargada de entregar el reconocimiento Superior Player of the Match al delantero Julián Quiñones, quien fue una de las figuras del partido.

Su participación en la ceremonia posterior al encuentro también generó comentarios positivos entre los aficionados, quienes destacaron su presencia durante uno de los encuentros más importantes para la Selección Mexicana en esta etapa del Mundial.

Belinda disfrutó del partido desde las gradas del Estadio Ciudad de México acompañada por su familia.

Junto a ella estuvieron sus padres y su hermano, quienes vivieron de cerca la clasificación del conjunto mexicano.