Nolan cambia el juego: 'La Odisea' no tendrá función para influencers

La Odisea llegará a los cines con una estrategia de promoción distinta a la que suele utilizar Hollywood. Universal Pictures decidió que la nueva película de Christopher Nolan no tendrá funciones anticipadas para influencers ni creadores de contenido, por lo que las primeras opiniones públicas provendrán de la crítica especializada.

Esta decisión marca una diferencia frente a la mayoría de los grandes estrenos, ya que en los últimos años los estudios acostumbran invitar a influencers y creadores de contenido para que compartan sus primeras impresiones en redes sociales días antes del lanzamiento oficial.

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Universal cambia su estrategia para La Odisea

En esta ocasión, el estudio optó por dejar fuera las llamadas funciones de "boca en boca", que sirven para generar expectativa antes de que una película llegue a cartelera.

En lugar de ello, La Odisea será vista primero por los críticos especializados después de su estreno mundial en Londres, previsto para el próximo 6 de julio. De esta forma, las primeras valoraciones que conocerá el público serán las de la prensa y no las de los creadores de contenido.

La Odisea. Especial

Aunque los asistentes a este tipo de funciones anticipadas no pueden publicar reseñas completas, sí suelen compartir sus reacciones iniciales en plataformas como X, Instagram o TikTok, lo que normalmente ayuda a impulsar la conversación alrededor de una película.

Más que una decisión arriesgada, la estrategia de Universal parece responder al enorme interés que ya existe por la película.

Especial

Desde que comenzó la preventa de boletos, La Odisea registró una demanda poco habitual para una producción que no pertenece a una franquicia, impulsada principalmente por el prestigio de Christopher Nolan.

A ello se suma que el largometraje hizo historia al convertirse en la primera producción filmada completamente con cámaras IMAX, un formato por el que el director ha apostado durante buena parte de su carrera y que promete ofrecer una experiencia cinematográfica de gran escala.

¿Por qué las funciones para influencers generan polémica?

Las proyecciones exclusivas para creadores de contenido se han convertido en una herramienta frecuente de marketing, pero también han despertado dudas entre algunos aficionados.

Una de las principales críticas es que las primeras impresiones compartidas por influencers suelen ser mucho más positivas que las reseñas publicadas posteriormente por los medios especializados.

¿Podría convertirse en una nueva tendencia?

Todavía falta conocer cómo será recibida La Odisea cuando llegue a los cines el próximo 17 de julio. Sin embargo, si la película obtiene una respuesta positiva sin recurrir a funciones para influencers, otros estudios podrían considerar estrategias similares para sus futuros estrenos.

La cinta está protagonizada por Matt Damon en el papel de Odiseo y cuenta con un elenco integrado por Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron, Robert Pattinson, Jon Bernthal y John Leguizamo.