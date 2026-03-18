Si creciste con Lilo & Stitch o te sabes de memoria las aventuras de Los Increíbles, esto te va a emocionar: The Walt Disney Company ya está preparando el regreso de ambos universos a la pantalla grande.

Y es que la apuesta de Disney será revivir dos historias que marcaron a toda una generación y traerlas de vuelta con nuevas aventuras que conecten tanto con los fans de siempre como con quienes apenas las están descubriendo.

Lilo & Stitch regresa en live action con una secuela

El fenómeno de Stitch sigue más vivo que nunca. Tras el éxito de su versión en live action, Disney ya trabaja en una secuela que llegará a finales de mayo de 2028.

Y no es casualidad. El personaje, el querido experimento 626 que pasó de ser un caos total a parte de una familia, se ha convertido en uno de los favoritos del público, no solo en cine, sino también en productos y cultura pop.

De hecho, el impacto ha sido tan fuerte que la compañía decidió acelerar la segunda parte, lo que podría traducirse en una producción más ambiciosa, con mejores efectos y nuevos personajes que expandan su historia.

Disney confirma Lilo & Stitch 2 y Los Increíbles 3; ¿cuándo se estrenan? Europa Press

¿Qué nos espera con Los Increíbles 3?

Por su parte, Los Increíbles regresan con una tercera película programada para junio de 2028. La historia seguirá a la familia Parr, que una vez más tendrá que equilibrar su vida cotidiana con su lado de superhéroes.

Eso sí, esta entrega marcará un antes y un después, pues será la primera sin Brad Bird al frente. En su lugar, el proyecto quedará en manos de Peter Sohn, lo que abre la puerta a un nuevo estilo dentro de la saga.

Aun así, regresan las voces que todos reconocen, incluyendo a Samuel L. Jackson, lo que mantiene ese sello que tanto gusta a los fans.

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¿Qué tan bueno es que regresen estas dos películas?

Disney no está improvisando. Juntar estos dos estrenos en pleno verano responde a una fórmula que le ha funcionado durante años: combinar nostalgia con historias frescas.

Por un lado, quienes crecieron con estas películas tendrán un motivo perfecto para volver al cine. Por otro, nuevas audiencias podrán engancharse con personajes que siguen más vigentes que nunca.

Todo apunta a que 2028 será uno de esos años donde Disney domine la conversación (y la taquilla). Stitch con su caos adorable y los Parr con su vida de superhéroes prometen ser la combinación perfecta para conquistar al público.

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Curiosidades que explican el éxito de estas franquicias

En el caso de Lilo & Stitch, la película original no solo generó secuelas, sino también series animadas que expandieron su universo, especialmente con la introducción de los otros experimentos creados por el Dr. Jumba. Esta expansión ayudó a que el personaje se mantuviera presente en nuevas generaciones.

Por su parte, Los Increíbles se destacó desde su primera entrega por ofrecer una historia de superhéroes distinta, enfocada en la dinámica familiar. A diferencia de otras franquicias del género, la saga ha explorado temas como el equilibrio entre trabajo y vida personal, lo que la ha hecho especialmente cercana para el público adulto.

Otro punto relevante es que ambas franquicias han tenido un fuerte impacto comercial. Stitch, por ejemplo, se ha convertido en uno de los personajes más vendidos en productos oficiales de Disney, mientras que Los Increíbles logró posicionarse como una de las sagas más exitosas de Pixar en taquilla.