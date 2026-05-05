"México llegará al quinto partido", el pronóstico de Carín León de cara al Mundial 2026

Colmillo de leche, Boca chueca y Palabra de tos, fueron todos discos de Carín León enfocados a una analogía que encontraba con su herramienta musical, esa que lo ha hecho mundialmente famoso: su boca.

Primero, con Colmillo de leche, encontró ese símbolo del diente que se cae para que llegue el de verdad, el de para toda la vida; luego todos los demás conceptos cayeron genuinamente uno por uno. Ahora, en una etapa donde el éxito ya no es “pegar” musicalmente hablando, sino que ya es una figura internacional, decide cerrar ese concepto con una boca Muda, un título con doble sentido, porque siente que ahora será otro.

La paz. La paz es el verdadero éxito, ¿no?”, pregunta en conferencia de prensa. “Creo que mi plan principal siempre es hacer música de calidad, que funcione y ver a dónde nos lleva esta onda. Pero creo que hoy en día, ya dejando de lado el trabajo, lo que más me hace falta y lo que más quiero es paz y tranquilidad”, reflexiona el cantante en conferencia.

Este disco, como todos, explica, nace de esa necesidad creativa intrínseca en todo artista, pero sobre todo en eso: la paz. Esa misma que siente ahora que no busca convencer a nadie, aunque admite que siempre tiene nervios al lanzar un nuevo material.

Creo que cuando el artista siente que lo tiene todo es cuando se apaga. Siempre siento ese nervio con un nuevo disco de si la gente lo va a aceptar, pero lo he venido repitiendo: la paz, la tranquilidad y la certeza es lo único. Porque creo que cuando tienes esto y estás tranquilo, la creatividad fluye sola y llega todo. Poder recibir todas estas cosas en medio de este rush, en medio de toda la gente y de todo este ruido, creo que es un poco difícil, pero es lo que toca. Entonces hay que aprender a ir en paz y creo que estamos en el proceso de eso”, comparte.

El cantante se declaró madridista. Elizabeth Velázquez

Lleno de certezas

Esa misma paz que ahora encuentra ante el próximo lanzamiento de Muda el 7 de mayo, es lo que le ha permitido tener claridad para otros proyectos, tanto musicales como de vida. Por ejemplo, lo que confesó al presentar este disco ante la prensa, donde se refirió a su pareja como su esposa.

Sé que le llamé mi esposa, y es que aún no estamos casados ni tenemos una fecha, pero estoy completamente seguro de que es el amor de mi vida y la mujer con la que quiero estar”, se sinceró el hermosillense.

Y en lo musical, no descartó sumarse de lleno a las actividades del Mundial de Futbol de la FIFA en México, donde asegura participará de manera activa en persona, pero también con música para el soundtrack oficial.

Vamos a estar haciendo muchas activaciones, muchas actividades. Pero igual, si no cantamos, hay que ganar en el mundial como aficionados. Es un evento que no me pienso perder por nada del mundo; me lo he perdido por trabajo y mucho tiempo me lo perdí porque no tenía con qué, pero hoy en día que hay la posibilidad y que es en mi país, hay que aprovecharlo”, dijo.

De hecho, confía en que esta ocasión México pueda pasar de la ronda de octavos de final, donde históricamente siempre se ha quedado.

Yo soy fan del Madrid y por eso creo que muchas veces el corazón, la camiseta y el estadio pesan un chorro. El estar entre tu gente, el estar en casa pesa mucho y la neta, por más que quieras, creo que en el momento cuando empieza el partido la fe sale sola y estás emocionadísimo. Entonces pues ojalá, con toda la fe, que México esté llegando al quinto. Ya nos toca, ¿no? Ya nos toca”, expresó.

Después del verano futbolero tiene un reto propio aún más importante: será el primer mexicano en presentarse en The Sphere de Las Vegas, uno de los venues con más tecnología en el mundo.

Sí, lo de la Esfera me trae emocionado, me trae como temblando un poquito... la verdad todo está muy cool. Nos estamos preparando para esto desde hace muchísimo tiempo, pero ahora que vi a los Backstreet Boys ahí, me di cuenta de la magnitud de lo que es el recinto, de todo lo que se puede hacer, y me generó muchas ideas y también me dio una seguridad. Creo que el lugar te ayuda mucho, entonces me quitó un poquito el nervio que tenía y me dio muchísimas ideas que estamos ejecutando para hacer de este show algo inolvidable”.

Pero como en todos sus discos, su prioridad —antes del despliegue de producción y técnica— es dejar el nombre de México en alto.

“Quiero reinterpretar mis éxitos desde una visión más grande y personal, inspirada en cómo veo Sonora y América, porque este proyecto también habla de mi vida. Pero, sobre todo, busco que México esté en ese lugar, abrir camino e inspirar a otros artistas a llegar a estos escenarios, entendiendo que no es un logro individual, sino un bien para toda la escena”