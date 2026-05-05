GAM celebra el Día de las Madres 2026 con concierto gratis de Lucero: fecha, hora y lugar

La Gustavo A. Madero anunció una celebración especial para conmemorar el Día de las Madres 2026, una de las fechas más significativas en México. A través de sus redes sociales, la alcaldía confirmó la participación de Lucero, quien será la encargada de encabezar este evento gratis.

Conocida como “La novia de América”, la cantante llegará para ofrecer un espectáculo musical dedicado a las madres, en el que se espera que interprete algunos de sus éxitos más populares y genere un ambiente festivo para todas las familias asistentes.

Fecha, hora y lugar del concierto

El evento se llevará a cabo el próximo 8 de mayo de 2026, como antesala al tradicional festejo del 10 de mayo. La cita es en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde las actividades comenzarán a partir de las 17:00 horas.

Las autoridades locales invitaron a la población a asistir acompañados de sus madres, abuelas, tías o cualquier figura femenina importante, con el objetivo de compartir una tarde especial llena de música y convivencia.

Lucero, la estrella de la celebración

La participación de Lucero ha generado gran expectativa entre los habitantes de la alcaldía y fans de la artista. Con una trayectoria sólida en la música y la televisión, su presencia garantiza un espectáculo de calidad y con gran conexión emocional con el público.

Este tipo de conciertos gratis se han convertido en una tradición en distintas alcaldías de la Ciudad de México, buscando acercar espectáculos de primer nivel a la población sin costo alguno.

El Día de las Madres en México: una tradición inamovible

En México, el Día de las Madres se celebra cada 10 de mayo, sin importar el día de la semana en que caiga. A diferencia de otros países, donde la fecha es variable, en territorio mexicano se trata de una conmemoración fija profundamente arraigada en la cultura.

La celebración incluye tradiciones como cantar “Las Mañanitas”, festivales escolares y reuniones familiares. Además, es una de las fechas con mayor movimiento económico en el país, con restaurantes, florerías y tiendas registrando altos niveles de consumo.

10 de Mayo, Día de las Madres. Especial

Un evento para reconocer a las mamás

El concierto organizado por la alcaldía Gustavo A. Madero busca reconocer la importancia de las madres en la sociedad, brindándoles un espacio de celebración y entretenimiento.

Con música en vivo, ambiente familiar y acceso gratuito, el evento promete convertirse en uno de los festejos más destacados en la Ciudad de México para este 2026.

Así, la presencia de Lucero no solo suma atractivo al programa, sino que refuerza el carácter emotivo de una fecha que, año con año, reúne a millones de familias mexicanas en torno al agradecimiento y el cariño hacia las mamás.

AAAT*