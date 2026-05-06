Eterna Inocencia debutará en CDMX (porque el punk resurge para hacer frente a la realidad)

En medio de un mundo musical donde las tendencias y el streaming dominan y van dando forma a la narrativa de consumo, el punk es uno de esos géneros que se niegan a desaparecer ante esto. Uno de los ejemplos más claros es Eterna Inocencia, una banda argentina de punk y hardcore que celebra 30 años de existencia y que mantiene su esencia con su sonido y, sobre todo, con lo que dicen en sus canciones, un ejemplo que las nuevas generaciones están volteando a ver.

“Al ser una banda más vinculada al hardcore y al punk, tampoco son estilos de música que se piensen en realidad para las grandes mayorías, aunque ahora, por suerte, es algo que con flujos y reflujos está teniendo, me parece, un auge importante. De hecho, muchos festivales son de punk y de hardcore. A mí me parece que tiene que ver también con la realidad actual, con lo que se está viviendo en nuestro país en particular, y me atrevería a decir a nivel regional también.

“Hay una cantidad de chicos que no se están sintiendo identificados con lo que ven, con lo que escuchan de políticos, por poner un caso, o de otros adultos mayores, y como juventud empiezan a construir otra lógica de pensar, del sentir, de trabajar. Y aquí, en los sótanos de Buenos Aires, están sucediendo cosas muy interesantes en ese sentido. Te das cuenta que hay una juventud insatisfecha con la realidad, como nos pasó a nosotros a mediados de los 90 cuando empezamos a tocar en pleno auge del neoliberalismo”, compartió Guillermo Mármol, vocalista de la banda, para Excélsior.

Para el originario de Quilmes, Buenos Aires, si bien la historia no se repite exactamente igual, sí hay un contexto parecido en más de un aspecto, por lo que considera que hay un resurgimiento de ese mensaje.

“Hay un resurgir tanto del mensaje de Eterna Inocencia, de lo que puede decir la banda, como también sucede en general, en donde la escena hardcore y punk está creciendo con mucha fuerza, por lo menos aquí, pero me atrevería a decir que en otros países también. El año pasado estuvimos visitando Brasil, Chile, con anterioridad Perú y, bueno, en todos lados vemos que hay un auge del punk y el hardcore; así que hay una parte de los chicos y chicas que evidentemente no están a gusto con lo que está sucediendo.

Para mí, como para cualquiera que más o menos esté en el punk y en el hardcore, es claro que uno tiene que tratar, desde su proyecto, de pensar la realidad y, si es posible, también transformarla. Es decir, el poder de la palabra es importante y lo que tenemos que decir es importante; sentimos que lo que tenemos que decir es importante. Pero no porque digamos ‘venimos nosotros y antes de nosotros no había nada’, porque, qué sé yo, desde La odisea de Homero podría decirte que se dicen cosas importantes. Puede ser lo que vos quieras, digamos, pero con un compromiso con lo que uno dice y también pretende hacer”, agregó.

Con poco más de tres décadas en la escena musical, Eterna Inocencia está celebrando su 30 aniversario y lo está haciendo por todo lo alto visitando por primera vez México el próximo 16 de mayo, cuando revienten el Foro Alicia con su música.

“Con expectativas, la verdad, porque si bien la banda toca hace más de 30 años, nunca pudimos ir a México, así que estoy contento de finalmente poder concretar este desafío que se viene postergando hace mucho tiempo con todos los fanáticos de allá, que solamente nos podían escuchar a través de nuestros discos y nunca en vivo. Así que, imagínate, estamos recibiendo mucho cariño de la gente de allá.

“Habíamos perdido la esperanza, así que fue doble la alegría cuando nos avisaron a principio de este año que finalmente se podía dar la posibilidad. También vamos a ir a Costa Rica, así que tenemos por primera vez la posibilidad de mostrar toda la potencia de la banda. Es una experiencia inmersiva ver un show de Eterna Inocencia más allá de lo estrictamente musical, así que va a estar bueno que lo puedan ver por primera vez en vivo”, señaló el autor de Nuestras fronteras y Sin quererlo.