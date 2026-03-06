Carolina Ross conquista a sus fans con su nuevo álbum “Coleccionando Corazones”

La cantante mexicana Carolina Ross continúa consolidando su trayectoria musical con el lanzamiento de su nuevo álbum titulado Coleccionando Corazones, un proyecto que marca un punto clave en su carrera artística.

Este tercer material de estudio representa una etapa de madurez creativa para la intérprete, quien ha logrado posicionarse como una de las voces más destacadas dentro del panorama actual de la música mexicana. Con una propuesta que combina la fuerza emocional del mariachi tradicional con una producción contemporánea, Ross busca conectar tanto con su público fiel como con nuevas audiencias.

Para la cantante, el título del álbum tiene un significado especial y profundamente personal. Según explicó, el proyecto es un homenaje directo a quienes la han acompañado desde el inicio de su carrera.

Este disco se llama ‘Coleccionando Corazones’ porque eso es lo que he hecho desde que comenzó este sueño: guardar con gratitud profunda cada corazón que se ha acercado a mi música y ha decidido caminar conmigo, expresó la cantante

El disco llega como una declaración artística que refleja el crecimiento de Ross, tanto a nivel vocal como emocional.

Carolina Ross

Un sonido de mariachi elegante y moderno

La producción del álbum estuvo a cargo de Fabián Rincón, reconocido por su trabajo con grandes figuras de la música mexicana como Alejandro Fernández, Yuridia y el legendario Vicente Fernández.

Bajo su dirección, Coleccionando Corazones presenta un sonido de mariachi refinado que respeta la esencia del género, pero incorpora arreglos modernos que aportan frescura a cada canción. El resultado es una producción elegante que mantiene vivo el legado musical mexicano mientras se adapta a las sensibilidades actuales.

Carolina Ross presenta su nuevo álbum “Coleccionando Corazones” Luis Gutiérrez

Los arreglos del álbum permiten que la voz de Carolina Ross brille con intensidad, llevando al oyente por distintas emociones que van desde el amor hasta el desamor, pasando por momentos de introspección y fortaleza.

“Se Me Va A Pasar”: el sencillo que habla de amor propio

El lanzamiento del álbum está acompañado por el estreno del sencillo “Se Me Va A Pasar”, un tema que aborda el dolor de una ruptura desde una perspectiva de resiliencia.

Lejos de centrarse únicamente en el sufrimiento del desamor, la canción plantea una narrativa de superación personal. En ella, la protagonista reconoce el dolor, pero también afirma su capacidad de sanar y seguir adelante.

Carolina Ross presenta su nuevo álbum “Coleccionando Corazones” Luis Gutiérrez

La canción se perfila como uno de los temas más representativos del álbum, al transmitir un mensaje poderoso sobre el valor propio y la capacidad de reconstruirse después de una decepción sentimental.

Colaboraciones especiales dentro del álbum

El disco incluye un total de 11 canciones, varias de las cuales cuentan con colaboraciones que amplían la diversidad sonora del proyecto.

Entre ellas destaca la participación de Denise Gutiérrez en el tema “El Target”, donde se fusionan estilos que aportan un contraste interesante al sonido del álbum.

También sobresale la colaboración con Horóscopos de Durango en la canción “Malagradecido”, una pieza que mezcla el estilo característico del regional mexicano con la intensidad emocional que distingue a Ross.

Carolina Ross presenta su nuevo álbum “Coleccionando Corazones” Luis Gutiérrez

Estas colaboraciones refuerzan la intención de la cantante de explorar nuevas sonoridades sin perder su identidad artística.

Una estética inspirada en la sobremesa mexicana

Más allá de lo musical, el concepto visual del álbum también juega un papel importante en la narrativa del proyecto.

La estética de Coleccionando Corazones está inspirada en la sobremesa mexicana, ese momento posterior a la comida donde familiares y amigos comparten historias, confesiones y emociones.

Carolina Ross presenta su nuevo álbum “Coleccionando Corazones” Luis Gutiérrez

Este simbolismo se refleja tanto en la imagen promocional como en la narrativa del disco, que busca transmitir una sensación de cercanía, intimidad y vulnerabilidad. Es en esos espacios cotidianos donde, según Ross, se construyen muchas de las historias que terminan convertidas en canciones.

Ocesa anuncia cancelación de su concierto en el Teatro Metropólitan

El lanzamiento del álbum también coincidió con una noticia inesperada para sus seguidores: la cancelación del concierto que Carolina Ross tenía programado para el 2 de mayo en el Teatro Metropólitan.

El anuncio se dio a conocer el mismo día de la presentación oficial del disco, generando sorpresa entre los fans que esperaban verla en vivo en uno de los recintos más importantes de la capital mexicana.

Carolina Ross presenta su nuevo álbum “Coleccionando Corazones” Luis Gutiérrez

Hasta el momento, no se han dado detalles completos sobre los motivos de la cancelación ni si el concierto será reprogramado en otra fecha.

AAAT, LG