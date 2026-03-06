Lana Condor regresa como Lara Jean en la temporada 3 de ‘Besos, Kitty’ en Netflix

La tercera temporada de ‘Besos, Kitty’, el spin-off de la popular saga cinematográfica ‘A todos los chicos de los que me enamoré’, traerá de vuelta a uno de los personajes más reconocibles del universo creado por Jenny Han.

Netflix confirmó que la actriz Lana Condor retomará su papel como Lara Jean Covey en varios episodios de la nueva entrega, que se estrenará el 2 de abril de 2026.

Su participación marca un reencuentro en pantalla con Anna Cathcart, quien protagoniza la serie como Kitty Song Covey, la hermana menor del personaje que Condor interpretó en la trilogía cinematográfica estrenada entre 2018 y 2021.

La incorporación de Lara Jean refuerza el vínculo narrativo entre la saga original y la serie derivada, que sigue la vida de Kitty durante su etapa escolar en Corea del Sur.

Lana Condor vuelve como Lara Jean en la temporada 3 de XO, Kitty Foto: Cortesía Netflix

Lana Condor vuelve como Lara Jean en la temporada 3 de ‘Besos, Kitty’

La presencia de Lana Condor en la tercera temporada de 'Besos, Kitty' representa uno de los regresos más esperados por los seguidores de la franquicia basada en las novelas de Jenny Han.

En las películas originales, Condor dio vida a Lara Jean Covey, una adolescente que se vuelve protagonista de una historia romántica después de que sus cartas de amor secretas se envían accidentalmente a sus antiguos enamorados.

El personaje se convirtió en una de las figuras centrales de la saga juvenil de Netflix, cuya primera película, ‘A todos los chicos de los que me enamoré’, se estrenó en 2018 y fue seguida por dos secuelas: A todos los chicos: P.D. Todavía te quiero (2020) y A todos los chicos: Para siempre (2021).

La historia también introdujo a las hermanas Covey, entre ellas Kitty, quien desde el inicio desempeñó un papel clave al desencadenar los acontecimientos de la primera película.

Reencuentro de las hermanas Covey en la nueva temporada de XO, Kitty Foto: Cortesía Netflix

La serie 'Besos, Kitty', estrenada en 2023, continúa ese universo narrativo al colocar a Kitty como protagonista de su propia historia.

Ahora, con la participación de Condor en varios episodios de la tercera temporada, la narrativa vuelve a conectar de forma directa con el origen de la franquicia.

En declaraciones a Netflix, Condor expresó su entusiasmo por regresar al proyecto y reencontrarse con su compañera de reparto.

Es una alegría poder volver y ver a Anna. Creo que hizo un trabajo increíble creando el mundo de XO, Kitty. Es un sueño poder trabajar con ella otra vez. Me siento muy emocionada, feliz y honrada de poder regresar”, afirmó la actriz.

De qué tratará la temporada 3 de ‘Besos, Kitty’

La tercera temporada de 'Besos, Kitty' se centrará en el último año escolar de Kitty en KISS. Tras los acontecimientos de la segunda temporada, la protagonista regresa al colegio con un plan claro para su etapa final antes de la graduación.

De acuerdo con la sinopsis difundida por Netflix, Kitty busca aprovechar ese periodo para crear recuerdos con sus amigos, fortalecer la relación con sus familiares en Corea del Sur y tomar decisiones importantes sobre su futuro académico y personal.

Otro de los ejes narrativos será su relación con Min Ho, interpretado por Sang Heon Lee. Después de que su vínculo evolucionara gradualmente durante las temporadas anteriores, Kitty se propone definir la naturaleza de esa relación.

Sin embargo, nuevas revelaciones y conflictos amenazan con alterar los planes de la protagonista, lo que la obligará a replantear sus decisiones y adaptarse a circunstancias inesperadas.

Min Ho y Kitty esclarecerán su relación en 'Besos, Kitty' en Netflix Foto: Cortesía Netflix

Nuevos actores y personajes en 'Besos, Kitty' temporada 3

La tercera temporada incorporará nuevos personajes al universo de la serie. Netflix confirmó la participación de tres nuevos integrantes del elenco que se sumarán a la historia ambientada en la Korean Independent School of Seoul.

El actor Sule Thelwell interpretará a Marius. Por su parte, Soy Kim dará vida a Yisoo, mientras que Christine Hwang se integrará al reparto en el papel de Gigi.

Además, la actriz Hojo Shin, quien interpreta a Jiwon —prima de Kitty—, pasará a formar parte del elenco regular de la serie.

La incorporación de estos personajes coincide con el desarrollo del último año escolar de la protagonista, una etapa que suele introducir nuevos conflictos, amistades y dinámicas dentro de las historias juveniles ambientadas en entornos escolares.

El elenco que regresa en la temporada 3 de 'Besos, Kitty'

Además de Anna Cathcart, el elenco principal de la serie continuará con varios actores que han participado desde las temporadas anteriores.

Entre los intérpretes confirmados se encuentran Minyeong Choi como Dae, Gia Kim como Yuri, Sang Heon Lee como Min Ho, Anthony Keyvan como Q, Regan Aliyah como Juliana, Hojo Shin como Jiwon, Peter Thurnwald como Alex y Joshua Lee como Jin.

También regresan Sasha Bhasin en el papel de Praveena, Michael K. Lee como el profesor Lee, Philippe Lee como el señor Moon, Jocelyn Shelfo como Madison, Han Bi Ryu como Eunice y Sunny Oh como Mihee.

La continuidad del reparto busca mantener las relaciones y conflictos desarrollados a lo largo de la serie, que combina elementos de comedia romántica juvenil con la vida escolar y los vínculos familiares.

Nuevos personajes y elenco de XO, Kitty temporada 3 Foto: Cortesía Netflix

Qué pasó en la temporada 2 de ‘Besos, Kitty’

La segunda temporada de 'Besos, Kitty', estrenada el 16 de enero de 2025, concluyó con varios cambios importantes para la protagonista.

En el episodio final, Kitty logra renovar su beca académica, lo que le permite continuar sus estudios en KISS durante su último año escolar. Al mismo tiempo, avanza en la reconstrucción de la historia familiar de su madre fallecida, lo que la lleva a descubrir parientes cuya existencia desconocía.

Otro de los giros narrativos más relevantes ocurre en el plano sentimental. Kitty desarrolla sentimientos por Min Ho, el mejor amigo de su exnovio Dae, una situación que introduce un nuevo conflicto dentro de su círculo cercano.

Aunque la relación entre ambos personajes comienza a transformarse gradualmente, el desenlace de la temporada deja su historia en pausa cuando Kitty le pregunta a Min Ho si lo puede acompañar a su viaje de verano.

La segunda temporada de la serie debutó en el segundo lugar de la lista global de series en inglés de Netflix, con 14.2 millones de visualizaciones durante su semana de estreno. También logró posicionarse en el Top 10 de la plataforma en 89 países.

La tercera temporada de 'Besos, Kitty' se estrenará el 2 de abril de 2026 en Netflix.