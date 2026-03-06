Rumbo a los Premios Oscar 2026: los momentos más polémicos que marcaron la historia de la gala

Cada año, la ceremonia de los Premios Oscar reúne a las figuras más importantes de la industria cinematográfica. Sin embargo, más allá de los galardones y los discursos emotivos, la gala también ha sido escenario de momentos inesperados que han quedado grabados en la memoria colectiva.

A lo largo de sus casi cien años de historia, la premiación organizada por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha sido testigo de errores técnicos, protestas e incluso incidentes en vivo que se volvieron virales en todo el mundo.

De cara a la edición Premios Óscar 2026, vale la pena recordar algunos de los momentos más polémicos que han marcado la historia de Hollywood.

La cachetada de Will Smith que sacudió Hollywood

Uno de los momentos más polémicos de la historia reciente ocurrió en 2022, cuando Will Smith subió al escenario y golpeó al comediante Chris Rock durante la ceremonia.

El incidente se produjo después de que Rock hiciera una broma sobre el aspecto de Jada Pinkett Smith, esposa del actor, quien padece alopecia. El momento generó conmoción mundial, especialmente porque minutos después Smith regresó al escenario para recibir el premio a Mejor Actor por su papel en King Richard.

Aunque el actor ofreció disculpas públicas posteriormente, la Academia decidió sancionarlo con una prohibición de 10 años para asistir a los eventos de la institución.

El error histórico entre “La La Land” y “Moonlight”

Si hay un momento que resume el caos televisivo en los Premios Oscar, es el ocurrido en 2017. Los actores Warren Beatty y Faye Dunaway anunciaron por error a La La Land como ganadora a Mejor Película.

El elenco y los productores ya estaban dando sus discursos cuando se reveló que el sobre entregado era incorrecto. La verdadera ganadora era Moonlight. El momento generó confusión en vivo y se convirtió en uno de los errores más famosos de la televisión.

Marlon Brando y la protesta que cambió la gala

En 1973, Marlon Brando ganó el Oscar a Mejor Actor por su actuación en The Godfather. Sin embargo, el actor decidió no asistir a la ceremonia.

En su lugar envió a la activista apache Sacheen Littlefeather, quien rechazó el premio en nombre del actor y denunció el trato que Hollywood había dado históricamente a los pueblos indígenas.

El discurso generó una mezcla de aplausos y abucheos, pero con el paso del tiempo se convirtió en uno de los actos de protesta más recordados en la historia del cine.

El “streaker” que sorprendió a todos

Un año después, en 1974, otro momento inesperado ocurrió cuando un hombre llamado Robert Opel corrió completamente desnudo por el escenario mientras el presentador David Niven introducía a Elizabeth Taylor.

El actor británico reaccionó con humor y soltó una de las frases más recordadas de la gala, lo que permitió transformar un incidente incómodo en uno de los momentos más comentados de la televisión.

El beso inesperado de Adrien Brody

En la ceremonia de 2003, Adrien Brody ganó el premio a Mejor Actor por su trabajo en The Pianist. Durante su discurso, el actor tomó por sorpresa a Halle Berry, quien entregaba el galardón, y le dio un beso en los labios.

Aunque en aquel momento el público lo interpretó como un gesto espontáneo, años después el momento ha sido cuestionado en debates sobre consentimiento y comportamiento en eventos públicos.

Otros momentos polémicos que marcaron la historia

La ceremonia también ha sido escenario de otros episodios que reflejan los cambios sociales dentro de Hollywood.

En 1940, Hattie McDaniel se convirtió en la primera persona afroamericana en ganar un Oscar por su actuación en Gone with the Wind. Sin embargo, debido a las leyes de segregación de la época, tuvo que sentarse en una mesa separada durante la ceremonia.

Décadas después, la polémica volvió a surgir con el movimiento #OscarsSoWhite, que denunció la falta de diversidad entre los nominados en 2015 y 2016.

También hubo momentos más ligeros, como el ocurrido en 2014 cuando John Travolta presentó a Idina Menzel para interpretar Let It Go, pero pronunció su nombre como “Adele Dazeem”, generando uno de los memes más famosos de la historia de la ceremonia.

Cuándo son los Premios Oscar 2026 y dónde verlos en vivo

La próxima edición de los Premios Óscar 2026 se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, uno de los recintos más emblemáticos de la industria cinematográfica.

La ceremonia podrá verse en televisión a través de ABC en Estados Unidos, mientras que en América Latina será transmitida por TNT y mediante streaming en HBO Max.

La transmisión en México y Latinoamérica será por TNT y la plataforma Max.

Entre las categorías más esperadas se encuentran Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor, además de las nominaciones que cada año generan debates entre críticos y fans del cine.

Una gala que siempre deja momentos para la historia

A pesar de su prestigio, los Premios Óscar han demostrado que incluso las ceremonias más elegantes pueden convertirse en escenario de momentos inesperados.

Errores, protestas y gestos espontáneos han contribuido a construir la leyenda de una gala que, más allá de premiar al cine, también refleja las tensiones culturales y sociales de cada época.

