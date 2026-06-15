El día que Oliver Tree fingió su muerte como parte de una campaña publicitaria

Oliver Tree fingió su muerte en 2022, como parte de una campaña publicitaria. Este recuerdo hizo creer a muchos que lo ocurrido el pasado 14 de junio se trataba de algo similar, por lo que el accidente en Brasil causó gran escepticismo inicial entre sus seguidores, aunque pronto se confirmó la lamentable noticia.

El cantante estadounidense Oliver Tree murió junto al popular youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, además del joven cineasta y director audiovisual Lucas Vignale.

Los tres perdieron la vida el pasado domingo tras un accidente aéreo en la ciudad de Río de Janeiro, en el barrio de Recreio dos Bandeirantes.

El accidente se registró cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo. Tras el impacto, una de las aeronaves cayó sobre el estacionamiento de un depósito de vehículos eléctricos, desatando un intenso incendio que consumió decenas de automóviles.

Las autoridades confirmaron el deceso de seis personas que viajaban a bordo.

Oliver Tree fingió su muerte en 2022

Oliver Tree fingió su muerte en 2022. Especial

En 2022, Oliver Tree realizó una falsa muerte como una estrategia de humor, narrativa y promoción relacionada con su álbum Cowboy Tears y su constante juego con retirarse y regresar de la música.

En ese entonces, el cantante jugó con la idea de que su carrera estaba llegando a su final, aunque ya tenía antecedentes de hacer bromas de este tipo pues antes había anunciado supuestas retiradas de la música, solo para regresar con nuevos proyectos.

Con Cowboy Tears, siguió construyendo esa narrativa de ‘despedida’ y transformación de su personaje.

Su falsa muerte ocurrió dentro de una de sus campañas de contenido. Tree presentó una historia exagerada y absurda en la que daba a entender que su personaje artístico estaba llegando a su fin. La intención no era engañar permanentemente al público, sino crear una especie de ‘evento’ alrededor de su música, mezclando sátira, memes y espectáculo.

El concepto venía de años atrás. Oliver Tree había dicho repetidamente que ciertos proyectos serían su último trabajo bajo ese nombre. Después del lanzamiento de Ugly Is Beautiful, incluso había insinuado que se retiraría, pero posteriormente anunció que regresaba para crear Cowboy Tears.

En 2022 aprovechó esa fama de hacer anuncios dramáticos para alimentar la idea de una ‘muerte artística’ con la desaparición de una versión de Oliver Tree para dar paso a otra etapa creativa.

Algunos seguidores llegaron a preguntarse si era real su muerte porque Oliver Tree solía mezclar ficción con realidad, utilizando personajes extravagantes y haciendo publicaciones con un tono absurdo.

El 2022 fue importante para Tree porque lanzó Cowboy Tears el 18 de febrero y posteriormente continuó con sencillos y contenido asociado al proyecto, incluyendo la canción “Miss You”, que terminó convirtiéndose en uno de sus mayores éxitos virales.

Además, en 2021 el cantante ofreció disculpas luego de utilizar una imagen alterada del funeral de Kim Jong-hyung para promover su gira de despedida, un episodio que generó críticas.

Un personaje para recordar

Oliver Tree fingió su muerte en 2022. Especial

Oliver Tree, cuyo nombre real era Oliver Tree Nickell, era un cantante, productor y artista visual estadounidense nacido el 29 de junio de 1993 en Santa Cruz, California. Se hizo conocido por combinar música alternativa, electrónica, hip hop y elementos de comedia, creando una identidad artística muy particular. Su apariencia con cabello estilo tazón, lentes oscuros y ropa llamativa se convirtió en una parte fundamental de su personaje.

Su carrera comenzó a llamar la atención con canciones como “When I'm Down” y “Alien Boy”, pero alcanzó fama internacional con éxitos como “Hurt”, “Life Goes On” y “Miss You”, esta última junto a Robin Schulz.

Más que un músico tradicional, Oliver Tree construyó un personaje basado en la exageración, la sátira y lo absurdo. A lo largo de su trayectoria bromeó con retirarse de la música, desaparecer o reinventarse, lo que provocó que muchos seguidores dudaran sobre qué cosas eran reales y cuáles formaban parte de su espectáculo.

Su estilo lo convirtió en una figura muy reconocible dentro de la cultura de internet, donde sus videos, bromas y actuaciones generaron millones de reproducciones y memes.